Econoom Selien De Schryder: ‘Het debat over de staatsbon wordt niet altijd eerlijk gevoerd’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) lanceert een nieuwe staatsbon als alternatief voor het spaarboekje. Maar KBC-topman Johan Thijs spreekt van oneerlijke concurrentie. ‘Het is niet onlogisch dat banken nerveus reageren’, zegt econome Selien De Schryder (UGent).

Heeft Thijs een punt?

“Voor de staatsbon geldt een lager belastingtarief dan voor beleggingsproducten bij banken. En wie intekent, moet geen kosten betalen voor een effectenrekening – zo’n rekening is nochtans verplicht voor wie belegt bij een bank. Ik volg Thijs’ redenering dus wel. Banken moeten zich aan bepaalde regels houden, maar die gelden niet voor het alternatief dat de overheid lanceert.”

Is de staatsbon niet net bedoeld om de banken het vuur aan de schenen te leggen, zodat ze de rente op het spaarboekje verhogen?

“Dat klopt, ja. De concurrentie tussen de banken blijkt toch vrij laag te zijn. De rentepolitiek van de Europese Centrale Bank heeft ervoor gezorgd dat er toch wel ruimte was om de spaarboekjes meer te laten opbrengen dan ze vandaag doen. Het is altijd wachten op de eerste grootbank die de rente optrekt, pas dan volgt de rest.

“Die staatsbon is eigenlijk een manier om banken in beweging te brengen zonder de wettelijke minimumrente te verhogen. De redenering is: als ze dat spaargeld bij hen willen houden, moeten ze de rente maar optrekken. Het is niet onlogisch dat banken daar nerveus op reageren, want het debat daarover wordt niet altijd helemaal eerlijk gevoerd.”

Wat bedoelt u daarmee?

“In de media en in het discours van een aantal met name linkse partijen lijkt het soms alsof banken enkel uit zijn op winst op de korte termijn, terwijl dat natuurlijk niet zo is. De spaartegoeden die u en ik op een spaarboekje hebben, betekenen voor de banken eigenlijk heel goedkope financiering. Het is voor hen heel belangrijk om die niet te verliezen. Banken maken heus wel de afweging of het niet beter zou zijn om de rente toch wat op te trekken en hun spaarders niet te verliezen.

“Overigens hebben banken de voorbije jaren spaarders een rendement moeten geven dat hoger lag dan wat ze zelf bij de ECB kregen. Dat wordt vaak vergeten.”

Hoe veilig is die staatsbon eigenlijk in vergelijking met een klassiek spaarboekje? Het is nog steeds een belegging.

“Het risico is zeer laag. Bij de staatsbon staat de overheid garant voor het geld dat belegd wordt. En die overheid blijft toch wel een zeer geloofwaardige partner. Bij het spaarboekje zit je natuurlijk in de privésector, maar ook de spaartegoeden worden gedekt door een overheidsgarantie. Qua veiligheid is er dus nagenoeg geen verschil.

“Het zijn allebei heel degelijke manieren om je geld op korte termijn toch iets te laten opbrengen – bij de staatsbon teken je in voor één jaar. Daar zit het verschil met andere beleggingen. Wie de stap zet naar termijnrekeningen of de financiële markten, zal meer risico moeten nemen om eenzelfde rendement te krijgen en is het geld vaak voor een langere termijn kwijt. Die staatsbon is gewoon een heel aantrekkelijke manier om je spaargeld toch op een of andere manier te beleggen.”

Zal dat de concurrentie onder de banken in beweging zetten en zorgen voor hogere spaarrentes?

“Ik denk wel dat het de concurrentie zal aanwakkeren, ja. Maar het is toch even afwachten hoe succesvol die staatsbon zal zijn. Er zijn nu al veel alternatieven voor de spaarrekening, maar Belgen blijven massaal dat spaarboekje gebruiken. Zo’n rekening wordt toch gezien als een manier om, wanneer het echt nodig is, meteen aan je geld te kunnen. Bij de staatsbon staat je geld vast, ook al is het maar een jaar.”

KBC-CEO Johan Thijs noemde de staatsbon 'oneerlijke concurrentie'. Beeld Wouter Van Vooren

Tussen april en juni heeft KBC een nettowinst van bijna een miljard euro geboekt. Is het niet wat overtrokken om dan schande te roepen bij een beetje extra concurrentie?

“De bankensector doet het momenteel inderdaad zeer goed. Het zijn gunstige tijden, maar het is verkeerd om die winstcijfers enkel op korte termijn te bekijken. Het is belangrijk dat banken zich kunnen wapenen tegen toekomstige risico’s. Een overheid heeft ook alleen maar baat bij een sterke en concurrentiële bankensector.

“Als de staatsbon daarbij kan helpen, is dat volgens mij een goede zaak. Ik denk ook wel dat er echt nog ruimte is om de rente op het spaarboekje op te trekken. Door de aanpassingen van de ECB hebben banken de intresten bij de woonleningen op korte tijd flink opgetrokken - wat meer winst betekent voor de banken - maar de opbrengsten van de spaarboekjes - een kost - zijn veel trager gevolgd.”