‘De staatsbon is interessanter dan de spaarboekjes. Het is een no-brainer’: over de rente van 2,81 procent

De staatsbon op 1 jaar levert een gegarandeerd rendement van 2,81 procent netto op, zo maakte financiënminister Vincent Van Peteghem (cd&v) vanmorgen bekend. Moeten we nu massaal onze spaarboekjes plunderen en staatsbons aanschaffen? ‘Je zal weinig alternatieven vinden in Europa’, zegt economiejournalist Dimitri Thijskens.

Is die 2,81 procent een hoog rendement? Hoe is dat rendement vastgelegd?

“Die rente is naar verwachting, omdat ze afhangt van de overheidsrente. België moet altijd geld lenen in het buitenland, omdat we steeds een tekort hebben op onze begroting. Op die schulden betaalt de overheid momenteel 3,31 procent rente. Die staatsbons zijn nu op hetzelfde bedrag vastgeklikt: 3,31 procent bruto, 2,81 procent netto.

Levert dit de consument meer op dan een spaarboekje?

“Dit rendement is veel hoger dan wat de spaarboekjes opleveren. De meeste grootbanken bieden tussen een half procent en 1 procent rente aan. Bovendien staat dat geld ook vast voor een jaar, anders krijg je enkel de basisrente. Medirect biedt van de Belgische banken de hoogste rente aan, 2,3 procent. Maar dat is nog steeds minder dan die 2,81. Bovendien zitten veruit de meeste Belgen bij een grootbank. Deze staatsbon gaat dus echt wel de concurrentie aan met het klassieke spaarboekje.

“Het is heel bewust dat die staatsbon door minister Van Peteghem wordt gelanceerd. Hij wil de banken onder druk zetten om hun spaarrentes te verhogen. Er was even sprake van om de banken een minimumrente op spaarboekjes op te leggen, maar dat heeft de regering uiteindelijk niet gedaan. Het is wel duidelijk dat de banken die staatsbon als concurrentie aanvoelen. Ze zwijgen er in alle talen over, en zullen het ook echt niet promoten.”

Is zo’n staatsbon nu de beste optie, of blijft dat op de lange termijn beleggen?

“Als je weinig risico’s wil nemen, is de staatsbon zeker interessant. Het is zeer veilig. Concreet komt het erop neer dat, wanneer je voor 1.000 euro staatsbons koopt, je na een jaar 28 euro winst maakt. Intekenen kan al vanaf 100 euro, dus zelfs als je niet heel veel geld kan missen, kan je zo’n staatsbon kopen. Belgen zijn nogal conservatief en hebben massaal veel geld op spaarboekjes staan. Als je je geld gewoon op je spaarboekje hebt staan, is dit eigenlijk een no-brainer. Stel dat je weet dat je over een jaar gaat verbouwen, dan is zo’n staatsbon een goeie keuze.

“Op de langere termijn is 2,81 procent echter niet zo veel. Wie zijn geld 5 of 10 jaar kan missen, gaat beter naar aandelen of beleggingsfondsen. Op de beurs was het gemiddelde rendement de voorbije jaren 5 à 8 procent per jaar. Maar daar zijn wel wat risico’s aan verbonden. Bedrijven kunnen makkelijker failliet gaan dan landen.”

Zullen de banken hun spaarrente nu nog verder verhogen?

“Dat zal afhangen van de consument. Op dit moment staat er in België zo'n 300 miljard euro op spaarrekeningen. Als de Belgen nu massaal gaan intekenen op die staatsbons, en er miljarden van die spaarrekeningen worden gehaald, zullen de banken wel moeten reageren door hun rentes te verhogen. Dat is ook wat Van Peteghem wou, en hij heeft het nu op een onrechtstreekse manier gedaan. Maar het is niet dat de banken in één klap van 1 naar 3 procent spaarrente zullen gaan. Dat gaat altijd stapsgewijs. Over een jaar zal die staatsbon nog steeds interessanter zijn dan de meeste spaarboekjes.

“Het zou ook een goed signaal naar de markten zijn als de Belgen zelf een deel van de overheidsschuld afbetalen. Al is dat vooral symbolisch. De zogenaamde ‘Letermebon’, de staatsbon die toenmalig premier Yves Leterme (cd&v) eind 2011 uitgaf, leverde 5,7 miljard euro op. Op zich een stevig bedrag, maar de totale Belgische schuld bedraagt zo'n 500 miljard euro. Maar het stelt de markten wat gerust. Ze zullen hun rating niet meteen aanpassen. Voor hen is het vooral belangrijk dat België zijn schuld kan blijven betalen. België zal niet rap failliet gaan, want de burgers zijn rijk.”

Hoe kan ik zo’n staatsbon precies aankopen?

“Zoals gezegd kan dat al vanaf 100 euro. De periode om in te tekenen loopt een week, van donderdag 24 augustus tot en met donderdag 31 augustus. Intekenen kan je best rechtstreeks via de overheid doen. Het kan ook via de banken, maar die rekenen vaak extra kosten aan.”

Meer uitleg over hoe u de staatsbon koopt, leest u hier

Kunnen wij als Belgen ook in andere staatsbons in de eurozone beleggen? En zijn daar aanraders?

“Er zijn ook andere landen waar je in staatsbons kan beleggen. In Italië zijn er bijvoorbeeld een paar, maar die zijn niet interessanter dan deze. In de meeste gevallen zijn die bons ook op de langere termijn. Bovendien word je meestal ook geconfronteerd met extra belastingen. Je zal weinig alternatieven vinden in Europa, zo’n staatsbon op 1 jaar is echt vrij uniek. Meestal gaat het over een looptijd van 3, 5 of 10 jaar.”