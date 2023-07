Dat we ons weer druk kunnen maken in ticketprijzen voor Taylor Swift is een hoopvol signaal

Beste lezer,

We wisten al dat onze koopkracht er vorig jaar het meest op vooruitgegaan is in de hele Europese Unie. Maar afgelopen week bleek dat dit ook het geval is voor alle landen van de OESO. Als we het eerste kwartaal van 2023 vergelijken met dat van een jaar eerder, zien we dat België er met een stijging van 2,9 procent met kop en schouders boven uitsteekt, ruim voor Costa Rica (+1,7 procent), Israël (+0,6 procent) en Nederland (+0,4 procent). Dit heeft vooral te maken met de vaak verguisde automatische loonindexering.

Het vermogen van de gemiddelde Belg behoort niet voor niets bij de wereldtop. Risicoschuw als we zijn, laten we ons geld veelal op spaarboekjes geparkeerd staan. Zo maken we vooral de banken rijker. Ondanks de hoge beleidsrente blijven die op de rem staan om de spaarrente te verhogen. Al doet nu ook BNP Paribas Fortis er vanaf augustus een klein schepje bij: de rente stijgt van 0,25 naar 0,50 procent. Het blijft dus zeker nuttig om op zoek te gaan naar alternatieven, al is het alleen al maar bij andere banken.

Vooral omdat de beleidsrente nog een tijdlang hoog zal blijven, volgens ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau. Hij heeft het over een periode van twee jaar. Niet zo bemoedigend voor mensen die graag geld willen lenen voor een huis: verwacht niet snel een daling van de hypothecaire rentes. Er is wel goed nieuws als u op zoek bent naar een andere wagen: tweedehandsauto’s zijn de afgelopen maanden goedkoper geworden. Ook de markt van de elektrische fietsen lijkt fors af te koelen. Zo zit het hippe VanMoof in financiële moeilijkheden en is het op zoek naar vers kapitaal. Ook daar zullen dus ongetwijfeld koopjes gedaan kunnen worden.

Deze week was er veel te doen rond het pensioenakkoord in de federale regering, dat niemand echt gelukkig leek te maken. Zeker niet de ambtenaren, hun pensioen zal voortaan niet meer automatisch de loonsverhogingen van actieve ambtenaren volgen. Om mensen langer aan het werk te houden, wordt er een pensioenbonus voorzien, die kan oplopen tot 22.645 euro voor wie drie jaar langer aan de slag blijft. Uit een studie blijkt dat oudere werknemers het gelukkigst zijn in hun job: een win-win dus. Het hele pakket zou een hervorming betekenen van drie miljard euro. Dat zal bijlage niet volstaan om de vergrijzingsfactuur te compenseren: die zal in 2050 oplopen tot 25 miljard euro.

Allemaal goed en wel, maar u wilde misschien vooral weten wat er aan de hand is met de ticketverkoop voor de Europese tournee van Taylor Swift. Wel, die draaide helemaal in de soep door technische problemen bij Ticketmaster. Het is al het zoveelste fiasco voor het Amerikaanse bedrijf, dat een groot deel van de concertmarkt beheerst. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om deze mastodont op te breken. Zo zou er weer ademruimte komen voor innovatie. Dit zou niet betekenen dat de ticketprijzen dan automatisch zullen dalen, dat zou een spel moeten blijven van vraag en aanbod.

Het feit dat dit thema bovenaan de agenda staat, geeft wel aan dat het weer veel beter gaat met de stand van ons land en Europa. Nog zo’n signaal: u kunt nu als Europese burger meebeslissen over het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten: er is keuze uit zeven verschillende thema’s. Het is eens wat anders dan het te moeten hebben over de coronacrisis of de inflatie.

