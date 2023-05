Banken krijgen een rente van 3,25 procent, maar voor de klanten is er bijna niks: vergelijken is de boodschap

Beste lezer,

We vallen in herhaling, maar in dit geval met veel plezier: alle signalen duiden erop dat de economische heropleving zich doorzet en dat we stilaan uit de greep van de inflatie raken. Zo staat de dieselprijs op het laagste niveau sinds de herfst van 2021, nog voor de Russische inval in Oekraïne. Bizar genoeg kon gasnetbeheerder Fluxys zelfs profiteren van die oorlog om vorig jaar 746 miljoen euro winst te boeken door de positie van België als draaischijf voor gas binnen Europa. En dat is ook goed nieuws voor u en ik: de uitzonderlijke winst zal onder meer gebruikt worden om onze energiefactuur te drukken.

De Europese Centrale Bank besliste afgelopen week toch weer om de beleidsrente te verhogen met 0,25 procentpunt naar 3,25 procent. Dat is wel in een trager tempo dan de vorige keren. Goed nieuws voor de banken, die zo een nog hoger percentage ontvangen voor geld dat ze parkeren bij de ECB. “De banken krijgen 3,25 procent, maar hun klanten geven ze nauwelijks meer dan 0 procent. Ze talmen om de wijzigingen door te voeren en maken het buitengewoon moeilijk voor klanten om een hogere rente te krijgen”, geeft econoom Paul De Grauwe aan. “Dat is in feite een grote schande.”

Het is inderdaad zo dat geld op een zichtrekening helemaal niks opbrengt, voor geld op spaarboekjes ligt het percentage nu rond de 1,5 procent. Al zijn er aanzienlijke verschillen tussen de banken onderling. Niet enkel wat uw spaargeld betreft, maar ook voor andere aspecten is het dan ook interessant om de verschillende banken met elkaar te vergelijken. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet, die u bij die keuze kunnen helpen.

We gaan allemaal op zoek naar de meest interessante promoties in de supermarkt. Maar dat gaat ten koste van de winstmarges voor de landbouwers en van de natuur. Ook uit de recente problemen bij Delhaize blijkt dat zo’n model menselijke gevolgen heeft. Daarom wordt er al langer gepleit voor prijzen die realistischer zijn. In de Nederlandse Albert Heijn-winkels is een voorzichtig initiatief gestart, waarbij klanten voor de True Price kunnen kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met de verborgen kosten voor mens en milieu. Zo zou er voor koffie 2,08 euro kunnen betaald worden in plaats van 2 euro. Die 8 cent zou dan naar projecten gaan in de regio’s waar de koffie vandaan komt. Dat klinkt goed, maar uit onderzoek blijkt dat er dan gemiddeld 60 procent extra betaald zou moeten worden. Het is afwachten in hoeverre de klant hierin wil meegaan.

Traditiegetrouw sluiten we af met een blokje financieel sportnieuws. De grootste deal ooit in de sportwereld staat er immers aan te komen. Het Saudische Al-Hilal biedt de Argentijnse topvoetballer Lionel Messi een jaarloon van 500 miljoen euro om naar de oliestaat te trekken, nog eens 300 miljoen euro meer dan Cristiano Ronaldo. Sportswashing van de bovenste plank. Om de absurditeit van dit soort bedragen in perspectief te zetten: in drie uur tijd zal Messi zo evenveel kunnen verdienen als wat de Jamaicaanse sprintkampioene Shericka Jackson, topverdienster in de atletiek, op een heel jaar aan prijzengeld bij elkaar loopt: 90.378 euro.

Misschien eens polsen bij uw kinderen of ze voetbal toch echt niet een beetje leuker vinden dan atletiek.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens