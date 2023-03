Zwitserse bank UBS wil in problemen geraakte Credit Suisse kopen voor ruim 2 miljard dollar

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen uit zorg over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak leidde tot onrust in de bankensector en Credit Suisse verloor ongeveer eenvijfde van zijn beurswaarde.

De overname is nog niet rond. Daarvoor is een wetswijziging nodig die het mogelijk maakt een stemming van aandeelhouders over de deal te omzeilen. Normaal gesproken hebben beleggers tot zes weken de tijd om zich te beraden op een overeenkomst van deze omvang.

Die tijd is er nu niet, aldus de Zwitserse overheid, die dit weekeinde hard werkte om de koop rond te krijgen, aldus de Financial Times. Volgens de krant, die zich beroept op vier bronnen rond de onderhandelingen, is alles op alles gezet om de deal voor maandagochtend rond te maken. Dan gaan de beurzen weer open.

Nationalisatie dreigt

Zondag zinspeelden de Zwitserse autoriteiten naar verluidt ook op een gedeeltelijke of hele nationalisatie van Credit Suisse, meldde persbureau Bloomberg, ook op basis van gesprekken met betrokkenen.

Geen van de betrokken partijen wilde zondag reageren. Volgens de Financial Times werd UBS, de grootste van de twee, door de centrale bank en toezichthouder Finma als enige optie gezien om Credit Suisse over te nemen. De Amerikaanse Federal Reserve zou om instemming zijn gevraagd voor de overeenkomst.

Komt de overname inderdaad rond, dan betekent dat een aderlating voor de aandeelhouders van Credit Suisse: UBS bood zondag aanvankelijk 1 miljard dollar, wat neerkomt op 0,25 Zwitserse franc per aandeel. Credit Suisse sloot vrijdag nog op 1,85 franc. Binnen Credit Suisse zou verzet bestaan tegen deze prijs, omdat die ongunstig is voor aandeelhouders en personeel dat deels wordt uitbetaald in aandelen. De noodlijdende bank vond het koopbedrag veel te laag. Aan het begin van de avond meldde de Financial Times dat UBS 2 miljard dollar bood, twee keer zoveel.

Investeringsbank geplaagd door schandalen

UBS, onder leiding van voormalig ING-topman Ralph Hamers, zou vooral aanhikken tegen de overname van de investeringsbank van Credit Suisse, die eerder verantwoordelijk was voor schandalen en verliezen. UBS eiste volgens ingewijden garanties van de Zwitserse overheid.

Donderdag maakte Credit Suisse nog bekend maximaal 50 miljard frank (50,6 miljard euro) te lenen van de Zwitserse centrale bank. Deze financiële noodparachute zou Credit Suisse moeten versterken tijdens een reorganisatie die erop zou zijn gericht om de bank simpeler en klantgerichter te laten worden. Die aankondiging kon de neergang van het aandeel echter niet stoppen; klanten bleven hun tegoeden opeisen. Eind vorige week werd omgerekend dagelijks ongeveer 10 miljard euro aan tegoeden aan de bank onttrokken.