Zwitserse bank UBS koopt in problemen geraakte Credit Suisse voor ruim 2 miljard dollar

Met de overname moet een einde komen aan de enorme daling van de aandelen en obligaties van de probleembank, na de ineenstorting van kleinere Amerikaanse banken. Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen uit zorg over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak leidde tot onrust in de bankensector en Credit Suisse verloor ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde.

De Zwitserse regering bemiddelde in de deal, om de vertrouwenscrisis in te dammen die zich wereldwijd over de financiële markten dreigt te verspreiden. Ook de Amerikaanse autoriteiten pleegden overleg met hun Zwitserse tegenhangers, omdat zowel UBS als Credit Suisse in beide landen actief zijn en als belangrijke banken voor het wereldwijde financieel systeem beschouwd worden. Om de overname definitief te maken moeten normaal gezien ook de aandeelhouders hun fiat geven.

Maar volgens de Financial Times zou de Zwitserse regering die regeling met een wetswijziging willen omzeilen om de overname zo snel mogelijk te finaliseren. De kans is immers groot dat de aandeelhouders de deal af zullen schieten. UBS biedt 50 centimes per aandeel, betaalbaar in USB-aandelen. Vrijdag sloot het aandeel Credit Suisse nog op 1,86 Zwitserse frank. De bank werd daarmee bij de slotbel op 8 miljard dollar gewaardeerd. De aandeelhouders zullen dus met bijna niets achterblijven.

Mocht de overname mislukken, dan is de kans groot dat de Zwitserse autoriteiten de bank gedeeltelijk of geheel nationaliseren, meldt persbureau Bloomberg op basis van gesprekken met betrokkenen.