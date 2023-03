Zwitserse bank UBS koopt in problemen geraakte Credit Suisse voor 3 miljard dollar

Met de overname moet een einde komen aan de enorme daling van de aandelen en obligaties van de probleembank, na de ineenstorting van kleinere Amerikaanse banken. Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen uit zorg over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak leidde tot onrust in de bankensector en Credit Suisse verloor ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde.

De Zwitserse regering bemiddelde in de deal, om de vertrouwenscrisis in te dammen die zich wereldwijd over de financiële markten dreigt te verspreiden. Ook de Amerikaanse autoriteiten pleegden overleg met hun Zwitserse tegenhangers, omdat zowel UBS als Credit Suisse in beide landen actief zijn en als belangrijke banken voor het wereldwijde financieel systeem beschouwd worden. De Zwitsers wilden een akkoord afronden voor de beurzen in Azië openen, en de hoop is dus dat de overname een algemene paniek kan vermijden.

De nationale bank van Zwitserland (BNS) zei zondag dat ze “de overname van Credit Suisse door UBS steunt door belangrijke hulp onder de vorm van liquiditeiten toe te kennen”. De twee banken kunnen steun in de vorm van liquiditeiten tot 100 miljard Zwitserse frank krijgen, aldus BNS.

De Zwitserse president Alain Berset op de persconferentie. Beeld AFP

Zwitserland verleent ook een garantie van 9 miljard frank aan UBS om de risico’s te beperken die de bank loopt door de verwerving van activa die mogelijk verliezen kunnen opleveren, voor zover deze mogelijke verliezen een bepaalde drempel zouden overschrijden.

UBS zal in het kader van de overname van Credit Suisse één aandeel voor 22,48 aandelen van zijn concurrent neertellen. Bij de slotbel van de beurs vrijdagavond werd Credit Suisse nog op 7,4 miljard euro gewaardeerd. De aandeelhouders zullen dus met bijna niets achterblijven.

De verkoop is “niet alleen voor Zwitserland beslissend, maar voor de stabiliteit van het hele financiële systeem”, aldus president Berset tijdens een persconferentie zondagavond. Hij werd daarbij omringd door de toplui van de twee banken, Colm Kelleher voor UBS en Axel Lehmann voor Credit Suisse.