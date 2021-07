Zwemmen in de natuur? Straks moet het niet meer stiekem

Niet elke zwemmer heeft nood aan een afgelijnd zwembad met chloorwater en aangedampte ramen. Wat is er mis met een kanaal of rivier in de buurt? Het draagvlak om dit toe te staan, zoals in andere landen, groeit.

Het is een topdag voor de buitenzwemmers van Brugge. Het kwakkelweer van de voorbije week heeft immers de opmars van de eendenkroos, een woekerende waterplant, gestopt. Vanaf morgen mag er dus opnieuw geplonsd worden in de Damse Vaart, een van de weinige bevaarbare waterlopen in Vlaanderen waar zwemmen is toegestaan. En zeg nu zelf: wat doet er op een warme zomerdag meer deugd dan wat spartelen in het groen?

“Wat buitenzwemmen zo fantastisch maakt? Dat is moeilijk te beschrijven aan iemand die het nog nooit heeft gedaan”, zegt voormalig nieuwsanker Sigrid Spruyt, die haar ervaring als winterzwemmer neerpende in Dagboek van een ijsbeer. Tijdens de coronacrisis werd de zwemvijver in het Deurnese Boekenbergpark gesloten, waardoor ze naar andere – verboden – plekken moest uitwijken. Zo rolde ze in de wereld van het natuurzwemmen.

Spruyt is niet de enige die op zoek gaat naar verborgen plekjes, want Vlaanderen wordt steeds vaker getroffen door droogte en hitte. In deze periodes gaan we massaal op zoek naar water om af te koelen. Tijdens de coronacrisis werd die nood nog groter omdat zwembaden gesloten waren. Eén streepje zon en we stonden met z’n allen te bumperen richting de kust of reacreatiegebieden zoals de Blaarmeersen in Gent en het Zilverstrand in Mol.

Haringen in een ton

De overrompeling heeft alles te maken met een nijpend tekort aan zwemlocaties. In Vlaanderen zijn er slechts 88 natuurlijke badzones, waarvan 42 aan de kust. Wie in Antwerpen woont, heeft slechts twee opties: de Boekenbergvijver en het oude openluchtbad op Linkeroever. Tijdens de zomer is het er blokzwemmen, waarbij iedereen een kwartiertje zwemtijd krijgt. “We zitten als haringen in een ton”, zegt Spruyt. In Brussel ging deze week het eerste buitenbad sinds lang open.

Extra zwemplekken voorzien is vanwege de strikte regelgeving haast onbegonnen werk. Lokale besturen moeten herhaaldelijk de waterkwaliteit controleren en zorgen dat er douches en toiletten beschikbaar zijn. Op waterwegen zoals de Damse Vaart moet de zone ook nog eens duidelijk afgebakend worden, moeten redders de boel bewaken en mogen enkel leden van zwemclubs er zwemmen. Enkel op bepaalde uren, dan ook.

Onze waterschaarste staat in schril contrast met Nederland. Daar zijn er liefst 736 zwemplekken in de vrije natuur. Bovendien is buitenzwemmen er overal toegestaan op eigen risico, tenzij het expliciet verboden is. Idem in Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Nieuwe zwemcultuur

Organisaties zoals Outdoor Swimming Belgium pleiten dan ook voor een nieuwe zwemcultuur, waarbij we opnieuw leren omgaan met water. Dat betekent meer zwemplekken in openlucht, maar ook meer zwemeducatie op school, zodat mensen zichzelf kunnen beredderen. In tegenstelling tot wat velen vermoeden, tellen landen zoals Nederland immers niet meer verdrinkingsdoden dan wij.

Ook op politiek niveau beweegt er wat. Oppositiepartij Groen legde gisteren een conceptnota op tafel waarin ze pleit voor een ‘blauwnorm’, die stelt dat iedere Vlaming op maximaal 10 kilometer van zijn huis een open zwemplek moet hebben. “Bovendien willen we de wetgeving omdraaien”, zegt parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “In plaats van een algemeen verbod pleiten we voor een algemene toelating. Dan kan je overal zwemmen, tenzij het expliciet verboden is.”

De bevoegde ministers Zuhal Demir (N-VA), Ben Weyts (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) zijn intussen begonnen met het oplijsten van extra plaatsen die opengesteld kunnen worden. Deze zomer is dat al het geval op vier plekken, waaronder Sint-Niklaas. Maar of het verbod volledig op de schop gaat, is een andere zaak. “Het moet vooral veilig blijven”, zegt Demir, die onder andere wijst op het belang van een deftige waterkwaliteit. In het najaar volgen er hoorzittingen in het parlement.