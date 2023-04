Zweedse procureur: dader aanslag Nord Stream moeilijk te achterhalen

“Het gaat om een misdaad waarvan de omstandigheden natuurlijk moeilijk te onderzoeken zijn. De ontploffingen vonden plaats op een diepte van tachtig meter op de zeebodem”, aldus Ljungqvist, die het strafrechtelijk onderzoek leidt naar de toedracht van de aanslag. “Maar weet dat we alles doen om de toedracht te achterhalen.”

De door Rusland geëxploiteerde gaspijpen werden in september opgeblazen, ruim een half jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Een van de vier leidingen is onbeschadigd. De beschadigde delen liggen net buiten de territoriale wateren van Zweden en Denemarken. Het is tot nu toe een mysterie wie erachter zit.

Pro-Oekraïense daders

Zeker is dat sprake is van sabotage. Afgelopen november maakte Ljungqvist bekend dat sporen van explosieven zijn gevonden bij de beschadigde delen van de pijpleiding.

De afgelopen weken verschenen verschillende berichten over mogelijke daders. Duitse media meldden op basis van inlichtingen van Duitse diensten dat de aanslagen werden gepleegd door een vermoedelijk pro-Oekraïense groep van zes mensen. Zij zouden begin september een boot hebben gehuurd in de buurt van de plek waar de explosies plaatsvonden. De Oekraïense regering ontkent elke betrokkenheid.

Eerder schreef de Amerikaanse journalist Seymour Hersh in een gedetailleerd artikel hoe duikers van het Amerikaanse leger de operatie zouden hebben uitgevoerd. Het motief zou zijn dat de Amerikanen van meet af aan fel gekant zijn tegen Nord Stream omdat het Europa te afhankelijk zou maken van Russisch gas. Het verhaal van Hersh werd met veel argwaan ontvangen omdat hij zich baseerde op één anonieme bron. Het Witte Huis sprak van een onzinverhaal.

Speculatie

Na de sabotage-actie werd ook gespeculeerd over mogelijke betrokkenheid van Rusland. Een op het eerste gezicht erg onwaarschijnlijke theorie, aangezien Nord Stream toch vooral Russisch eigendom was. Daarnaast fungeerde Nord Stream voor de Russen als wapen om economische onzekerheid en schade te veroorzaken in West-Europa. Rusland noemde de aantijgingen “voorspelbaar, en voorspelbaar dom” en eist een internationaal gecoördineerd onderzoek naar de sabotage.

“Er is veel verschillende informatie en en scala aan rapportages over de aanslag op de gaspijpleidingen. Het incident is duidelijk een doelwit geworden van verschillende pogingen tot beïnvloeding”, aldus Ljungqvist. “Deze speculaties zullen geen impact hebben op het onderzoek, dat gebaseerd is op feiten, analyse, forensisch onderzoek en informatie van andere landen.”