Zweedse huizenprijzen kelderen. Volgen de onze?

De Zweedse vastgoedmarkt beleeft zijn grootste dip sinds de jaren 1990. Dat meldt financieel nieuwsagentschap Bloomberg. Volgens Bloomberg is dat mogelijk een voorbode van wat in andere landen te gebeuren te staat. Ook in ons land?

De huizenprijzen in Zweden zijn al zeven maanden in vrije val en liggen momenteel veertien procent lager dan op hun hoogtepunt eerder dit jaar. Bloomberg wijst erop dat ook onder meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk prijsdalingen met tot wel 20 procent zijn voorspeld.

Maar volgens Bart Van Opstal (Notaris.be) is het eerder onwaarschijnlijk dat het bij ons zo’n vaart zal lopen. “Het verleden leert dat onze vastgoedmarkt zich vaak anders gedraagt dan in het buitenland”, zegt Van Opstal. “De financiële crisis van 2008 heeft vooral in landen ten noorden van ons tot sterke prijsdalingen geleid. Soms vrij spectaculair, met 20 tot 30 procent. Maar in België hebben we daar nauwelijks iets van gemerkt.”

Huiseigenaars en vastgoedkredieten

Van Opstal ziet daarvoor meerdere verklaringen. “Het aandeel woningen dat in handen is van individuele huiseigenaars bedraagt in ons land meer dan 70 procent”, zegt Van Opstal. “Dat is extreem veel naar Europese normen. In andere landen is vastgoed vaker in handen van institutionele beleggers, die veel gevoeliger zijn voor crisissen.”

Daarnaast speelt volgens van Opstal mee dat vastgoedkredieten in ons land aan strengere regels onderhevig zijn dan in het buitenland. “Wie bij ons een lening aangaat, is verplicht om vanaf de eerste dag kapitaal terug te betalen”, zegt Van Opstal. “Terwijl je in andere landen in het begin vaak enkel interesten betaalt. Dat maakt lenen heel goedkoop, maar vergroot het risico op problemen wanneer eigenaars in financiële moeilijkheden komen.”

Stabiel

Op dit moment blijft de vastgoedmarkt bij ons vrij stabiel. “Het laatste kwartaal zien we de prijzen met enkele procenten dalen”, zegt Van Opstal. “Maar aangezien we een lange periode van alsmaar stijgende prijzen achter de rug hebben, is dat verwaarloosbaar.”

Daarmee is niet gezegd dat een prijsdaling uitgesloten is. “De meeste waarnemers gaan ervan uit dat de prijzen zullen dalen, zij het niet sensationeel”, aldus Van Opstal. Dat heeft vooral met de gestegen rente te maken. “Die schommelt nu rond de vier procent, of ongeveer het dubbele van een jaar geleden”, zegt Van Opstal. “Dat zorgt ervoor dat kopers minder kunnen lenen en dus meer geneigd zullen zijn om over de prijs te onderhandelen. De grote vraag is of het plafond bereikt is, of de rente nog verder zal stijgen.”