Zweedse hoge rechter krijgt boete na het stelen van een compleet kerstdiner

De 67-jarige Ann-Christine Lindeblad, die sinds 2002 bij de Hoge Raad rechtsprak, werd in december in een Coop-supermarkt te Stockholm betrapt toen ze daar een compleet kerstdiner – een kerstham, gehaktballen, worstjes en camembert – probeerde te verdonkeremanen. Achteraf bleek dat ze die maand al een keer eerder in dezelfde supermarkt een aantal boodschappen had ontvreemd.

Onder het bewijsmateriaal zijn bewakingsbeelden uit de Coop – beelden die gretig aftrek vonden op het internet. Een kijker voelt enige plaatsvervangende schaamte bij het zien van de deftig ogende Lindeblad die, tussen een paar stille schappen kruidenierswaren, de kerstboodschappen overhevelt van het winkelmandje naar haar tas, en vervolgens een witte kool à 6 kronen (60 eurocent) afrekent bij een zelfscan-kassa.

Op het moment dat ze de winkel uitloopt wordt ze door twee winkelbedienden terug de supermarkt in gemanoeuvreerd en moet ze alle gejatte feestwaren, die ze onder een zakje verstopt had, opdiepen uit haar boodschappentas. Volgens het winkelpersoneel zou ze gesnauwd hebben: “Je weet niet met wie je hier te maken hebt, ik ben een rechter bij de Hoge Raad.”

Lindeblad had volgens de winkelbediende geopperd het ‘probleem op te lossen’ door voor de gestolen goederen te betalen en ze zou hebben opgemerkt dat ze “velen veroordeeld had voor winkeldiefstal en het enige wat er gebeurt is dat je een boete krijgt, dus het is maar beter als je me laat afrekenen en me vrijlaat”.

Maar het winkelpersoneel was niet onder de indruk. Tijdens een verhoor had het personeelslid dat Lindeblad terugfloot verklaard dat “dit een veelvoorkomende manier was om boodschappen te stelen”.

Sinds de verdenking begin februari bekend werd gemaakt, zit Lindeblad met ziekteverlof thuis. Ze heeft haar aanstelling bij de Hoge Raad en haar nevenactiviteiten beëindigd. Lindeblad gaat na een lange staat van dienst met pensioen.

Haar advocaat liet de Zweedse zender SVT in februari weten dat Lindeblad ‘de gebeurtenissen zeer betreurt’. “Ze was zichzelf niet en had zowel privé als professioneel veel aan haar hoofd.” Ze heeft de feiten toegegeven maar ontkende elke intentie om de boodschappen te stelen. De rechter krijgt een boete van 50.000 Zweedse kroon, ongeveer 5.000 euro, opgelegd.

Toch roept de zaak veel vragen op. Zoals: zou een van de meest ervaren rechtsgeleerden van Zweden niet weten dat supermarkten volhangen met bewakingscamera’s? Dacht Lindeblad wellicht onschendbaar te zijn, boven de wet te staan? Was ze aan het sparen voor haar pensioen en kon die kerstham er net niet meer af? Wat verdíent een rechter eigenlijk? Dáár had het juridische tijdschrift Dagens Juridik een antwoord op: genoeg voor kerstboodschappen, een kleine 400.000 euro per jaar.