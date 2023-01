Zweeds-Iraanse broers spioneerden tien jaar voor Rusland

Volgens de rechter is bewezen dat de broers tussen 2011 en 2021 naar schatting honderd geheime documenten doorspeelden aan de Russische militaire inlichtingendienst GRU. De oudere broer (42) werkte tussen 2011 en 2014 bij de inlichtingentak van het Zweedse leger. Daar was hij actief op een afdeling die toezicht hield op Zweedse inlichtingenoperaties. Ook werkte hij bijna vier jaar bij de Zweedse inlichtingendienst Säpo. Volgens het onderzoek had hij daar toegang tot lijsten met medewerkers.

De Säpo kwam de twee broers, die in Iran zijn geboren en in 1994 de Zweedse nationaliteit kregen, op het spoor na een tip over een mogelijke informant binnen de dienst. De oudere broer werd in september 2021 gearresteerd tijdens een inval in Uppsala. De man was toen manager bij het Zweedse Voedselagentschap. Op zijn laptop werden zes geheime documenten aangetroffen. Ook had hij de beschikking over grote hoeveelheden contant geld.

Na zijn arrestatie vernietigde zijn jongere broer (35) een hard drive en gooide deze in een prullenbank. De man werd twee maanden later zelf ook ingerekend. Bij hem werd een usb-gevonden met dagboekaantekeningen die wezen op spionageactiviteiten.

Volgens de rechter regelde de jongere broer het contact met de GRU en nam hij het geld in ontvangst. Hij moet bijna tien jaar de gevangenis in. De oudste broer kreeg de zwaarste straf omdat hij bij de veiligheidsdiensten werkte en de documenten aanleverde. Levenslang betekent in Zweden een minimale straf van 20 jaar. Het proces speelde zich vanwege de gevoelige informatie grotendeels achter gesloten deuren af.

‘Misbruik van vertrouwen’

De rechtbank spreekt van ‘een zeer ernstig misbruik van vertrouwen’ omdat de oudere broer wist wat de schadelijke gevolgen waren van het doorspelen van de documenten aan Rusland, ‘dat de grootste bedreiging vormt voor de veiligheid van Zweden’.

Het komt vaker voor in de Scandinavische landen dat spionnen in Russische dienst worden ontmaskerd. In november vorig jaar arresteerde de Säpo met groot machtsvertoon een Russisch echtpaar in Stockholm dat voor Rusland zou hebben gespioneerd. Een maand eerder werd in Noorwegen een vermeende spion gearresteerd, die zich voordeed als Braziliaanse wetenschapper. De man werkte aan de universiteit van Tromsø, waar hij gastdocent was. Volgens de Noorse veiligheidsdienst PST was hij er vooral om te spioneren voor de Russische diensten.