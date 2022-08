Zweden maken zich op voor een ‘donkere en koude winter’

“Is Zweden een ontwikkelingsland?”, vroeg de krant Dagens Industri zich onlangs af. Het financiële dagblad somde een aantal van ‘s lands problemen op. De criminaliteit neemt toe, de Zweden moeten door personeelstekorten meer dan een half jaar wachten op een nieuw paspoort en – het grootste probleem – het elektriciteitsnetwerk dreigt het komende winter te begeven.

Onlangs bleek dat de autoriteiten rekening houden met stroomtekorten in het dichtbevolkte zuiden van het land. Svenska Kraftnät, de netwerkbeheerder, zal op dagen dat het nodig is in verschillende gebieden een uur lang de stroom afsluiten. Vooral huishoudens worden geraakt. Ziekenhuizen en andere vitale dienstverleners blijven wel aangesloten.

“Dat verwacht je niet in een modern land”, noteerde de krant Göteborgs-Posten.

Windturbines

De schuld ligt maar deels bij de Russische invasie in Oekraïne. Binnen Europa is afgesproken het elektriciteitsverbruik de komende tijd met 15 procent te verminderen om de afhankelijkheid van Rusland terug te dringen. Tegelijkertijd moet de export op niveau blijven om andere landen van stroom te voorzien.

Maar dat is niet het hele verhaal. Het zuiden van Zweden kan op koude, windstille dagen niet genoeg elektriciteit produceren om in de behoefte te voorzien. De windturbines leveren dan niet voldoende stroom en er zijn onvoldoende andere bronnen.

“Ons elektrische systeem was dertig jaar geleden aanzienlijk robuuster”, concludeerden hoogleraar kernfysica Jan Blomgren en elektriciteitsexpert Svenolof Karlsson in de krant Dagens Nyheter. “Sindsdien hebben we elektriciteit stopgezet die het hele jaar het klokje rond blijft draaien (voornamelijk kernenergie) en vervangen door elektriciteitsproductie die onvoorspelbaar is (voornamelijk windenergie).” Volgens de twee experts is het dan ook “duidelijk dat de crisis voornamelijk door de politiek wordt veroorzaakt”.

Wat meespeelt is dat de Zweedse regering in 2014 besloot geleidelijk aan te stoppen met kernenergie. In de jaren daarna werden vier van de twaalf Zweedse reactoren gesloten. In 2016 kwam de regering terug op het kernenergiebeleid. De komende jaren worden weer nieuwe reactoren gebouwd, maar het gaat even duren voordat die operationeel zijn.

Nu Zweedse huishoudens kampen met torenhoge energieprijzen én de stroom ook nog eens dreigt uit te vallen, klinkt de kritiek dat de kernreactoren te vroeg zijn uitgezet. De (liberale) krant Expressen spreekt van een “zelfdestructief” energiebeleid. “Er is geen wondermiddel waarmee we het probleem op korte termijn kunnen oplossen. Maar het is des te belangrijker dat Zweden de uitbreiding van nieuwe energie versnelt - zowel kernenergie als offshore windenergie.”

Grimmige waarheid

Ook Dagens Nyheter vindt dat Zweden meer continu leverende energiebronnen nodig heeft, maar roept in haar commentaar op nu eerst de elektriciteitsconsumptie omlaag te brengen. “De grimmige waarheid is dat Zweedse consumenten zich moeten aanpassen.”

Met de verkiezingen op komst op 11 september is dat geen populair geluid. Verschillende politieke partijen lanceerden de afgelopen weken juist voorstellen om consumenten te compenseren voor de stijgende prijzen. Dagens Nyheter heeft daar geen goed woord voor over. “Om de Zweden op deze manier te stimuleren om dezelfde hoeveelheid stroom te gebruiken als voorheen, wanneer er naar verwachting minder wordt geleverd, is ronduit onverantwoord.”

De krant roept op slimme manieren te vinden om op elektriciteit te besparen, zoals het bedrijfsleven aansporen zuiniger te zijn en te stoppen met belastingvoordelen aan elektriciteit slurpende datacenters. De krant doet ook een beroep op lezers: “Ramen, deuren en kieren afdichten, voordat de winter komt.”

Of het genoeg is om straks stroomuitval te voorkomen, dat is de vraag. De krant Göteborgs-Posten weet het wel. “Het wordt donker en koud.”