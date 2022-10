Zweden Democraten aan de macht in Hörby: in dit Zweedse stadje hebben ze al ervaring met radicaal-rechts

“Weet je, de reden dat mensen hier op de Zweden Democraten stemmen is een simpele: het gaat gewoon niet goed met het land.” Als er iemand de stemming in de Zuid-Zweedse gemeente Hörby kan aanvoelen, is het Maher Alkuhaili, eigenaar van groentezaak City. Scholieren, ouderen, tieners, een ware dwarsdoorsnede van de dorpsbevolking bezoekt zijn zaak, gesitueerd aan het centrale plein, naast de halte waar om het halfuur de bussen uit Lund en Malmö stoppen. Als een veilingmeester gaat de in Irak geboren Alkuhaili (50) van klant naar klant. Als hij buiten de fruitkisten bijvult, houdt hij een oortje in, voor als een van zijn leveranciers belt.

De kleine plattelandsstad Hörby was vier jaar geleden een van de eerste plaatsen waar de Zweden Democraten (SD) gingen besturen. De radicaal-rechtse partij kreeg hier een derde van de stemmen, en de inwoners van Hörby hebben daardoor een idee van wat de rest van Zweden te wachten staat. Want de SD, die wortels heeft in de Zweedse neonazi-beweging en regelmatig in opspraak komt vanwege racistische uitspraken, werd vorige maand bij de nationale verkiezingen de tweede partij van het land en krijgt voor het eerst regeringsinvloed. De partij geeft gedoogsteun aan de rechts-liberale regering van de nieuwe premier Ulf Kristersson.

Veel Zweden die vorige maand op het linkse blok hebben gestemd, houden hun hart vast. Neemt hun land een rechts-nationalistische afslag?

Alkuhaili, die zelf niet op de SD stemde, maar “wel op een rechtse partij”, vindt niet dat Hörby de afgelopen jaren is veranderd. “Er was niks raars aan. Hun politici zijn prima mensen, ze komen hier ook in de zaak. Ik heb niks gemerkt van racisme.” Volgens de groenteboer heeft de partij het goed gedaan, onder meer door Hörby veiliger te maken. “Meer politie, camera’s, beveiliging, het is allemaal goed. We moeten onze kinderen beschermen.”

Bendegeweld

Hörby, dat 15.000 inwoners telt, ziet eruit als elke andere plattelandsstad in de glooiende provincie Skäne. De snackbar trekt de hele dag door klanten, om de haverklap dendert een trekker langs de dorpskerk en buiten de stad liggen de karakteristieke roodgeverfde houten huizen en boerderijen. De bakker serveert koffie in ouderwets serviesgoed, zonder hip te willen zijn. Het is, zo op het oog, niet een gemeente die geraakt is door bendegeweld of gebrekkige integratie van nieuwkomers, de twee dominante thema’s bij de verkiezingen in september.

Toch zijn het volgens Alkuhaili precies deze thema’s die inwoners ook hier beweegt te stemmen op de SD, de partij die deze problemen al meer dan tien jaar agendeert – en die ze op het conto schuift van immigranten. “We hebben te veel nieuwkomers binnengelaten zonder dat er een plan voor was hoe ze te integreren en te huisvesten. Het heeft gezorgd voor meer criminaliteit, ook hier.” Dat hij zelf ook geprofiteerd heeft van de Zweedse gastvrijheid, staat daar los van. “Toen ik hier kwam in 1994, was het een totaal ander land.”

Maher Alkuhaili, eigenaar van groentezaak City, vindt dat Zweden Democraten zijn stad goed hebben gedaan. Beeld Ylva Sundgren voor de Volkskrant

Ook onderhoudsmonteur Carl Olofsson (58), die onder een afdakje schuilt voor de regen, begint over de verbeterde veiligheid. “Vroeger zagen we hier veel gebeuren: drugs, bendes, schietpartijen.” Hij wijst met zijn vrije arm (de andere hangt in een mitella omdat hij onlangs op een bouwplaats in een put viel toen iemand was vergeten het deksel erop te doen) naar het winderige marktplein achter hem, waar in een ver verleden varkensboeren handel dreven. In 2016 kwam het hier tot een confrontatie tussen een groep jongeren van Albanese afkomst en een groep minderjarige asielzoekers uit Afghanistan, die in Hörby waren ondergebracht. Op het plein gingen ze elkaar met messen te lijf.

De confrontatie heeft veel indruk gemaakt op de bewoners, zo blijkt. Veel van hen beginnen er uit zichzelf over. Anderen vertellen dat er tot voor kort openlijk drugs werden verhandeld in het centrum. In februari werd de eigenaar van een nabijgelegen tabakszaak door twee gemaskerde mannen doodgeschoten. Bewoners vermoeden dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.

Het gemeentebestuur liet een camera installeren en huurde beveiligers in die door de stad patrouilleren. Uit enquêtes blijkt dat inwoners zich nu veiliger voelen dan vier jaar geleden. Opmerkelijk is dat uit opgevraagde politiecijfers blijkt dat het aantal meldingen van een geweldsdelict met 14 procent is toegenomen. Toch denkt Olofsson dat de (zware) criminaliteit is afgenomen. “Het is veel beter geworden.”

Moedertaalonderwijs

Er is ook kritiek. De 24-jarige onderwijsassistent Hanna Valfridsson, die op een partij uit het linkse blok heeft gestemd, hekelt het besluit van de SD om te snijden in het budget voor moedertaalonderwijs voor migrantenkinderen. Kinderen die van jongs af aan een andere taal hebben meegekregen, hebben in Zweden recht op een halfuur moedertaalonderwijs per week. Het idee is dat dit goed is voor hun leerontwikkeling. De Zweden Democraten willen, ook op landelijk niveau, liever meer aandacht voor Zweeds. “Dat is het slechtste idee ooit. Je hebt voor mijn gevoel maar één taal nodig om in te denken en welke taal dat is, maakt niets uit.”

Ook een ander besluit maakte felle reacties los. Zo werd Hörby landelijk nieuws toen de gemeente weigerde om een keer per jaar de pride-vlag op het gemeentehuis te laten wapperen ter ondersteuning van de lgbtq+-gemeenschap, zoals in veel Zweedse gemeenten gebruikelijk is. Het besluit leidde tot demonstraties in de stad. Nog altijd staat een regenboogvlaggetje op een balkon dat grenst aan het stadsplein, als een klein protest.

Hoewel Valfridsson vindt dat de SD-bestuurders naar behoren hebben gefunctioneerd – “ze zijn niet zo extreem als de media doen voorkomen” – denkt ze wel dat de spanningen zijn toegenomen. “Er zijn mensen die de SD heel erg goed vinden en mensen die de partij haten. Ik heb het gevoel dat dit voor meer polarisatie heeft gezorgd.”

Het bestuur werd de afgelopen jaren geplaagd door meer relletjes. Vlak voor de verkiezingen schreef de krant Aftonbladet dat Cecilia Bladh in Zito, de voorzitter van het gemeentebestuur (een soort gekozen burgemeester), Poolse bouwvakkers zwart had betaald voor de renovatie van haar huis. Bladh in Zito ontkende betrokkenheid en gaf haar ex-man de schuld. De publicatie leidde ertoe dat de Gematigden in Hörby hun gedoogsteun introkken. Er was ook nog een hoge ambtenaar die werd ontslagen omdat hij tijdens een gemeenteconferentie in aanwezigheid van collega’s naakt in het zwembad was gesprongen. En in 2019 brandde de brandweerkazerne van Hörby af.

Opnieuw winst

Niets van dit alles bleek effect te hebben op de populariteit van de SD. Sterker nog: de partij boekte vorige maand weer winst. Iets meer dan 39 procent van de kiezers in Hörby stemde op de SD. Dat was een opluchting, zegt partijleider Bladh in Zito, tijdens een gesprek in de raadszaal van Hörby. “Ik had gedacht dat we na vier jaar afgerekend zouden worden op ons beleid, zoals vaker gebeurt bij partijen die verantwoordelijkheid nemen.”

Bladh in Zito werd in 2018 onverwachts hoofd van het gemeentebestuur toen haar voorganger Stefan Borg moest opstappen. Het antiracistische blad Expo had onthuld dat hij op sociale media rechtsextremistische en antisemitische informatie had gedeeld. Ook had hij het ophangen van de pride-vlag vergeleken met steun aan pedofilie.

Dat de SD zo’n punt maakt van de pride-vlag is opvallend, juist omdat de partij zo graag wil laten zien dat ze heeft gebroken met het rechtsextremistische, en dus ook anti-lgbtq+-verleden van de partij. Maar volgens Bladh in Zito is juist de pride-beweging intolerant. “De SD is als enige partij niet welkom bij het jaarlijkse pride-festival. Ze vinden dat onze waarden niet verenigbaar zijn met die van hun. Dat maakt hen dus een politieke, linkse organisatie. Daarnaast vind ik dat de gemeente onpartijdig moet zijn. De handbalvereniging krijgt ook geen vlag bij het stadhuis.”

Aan de instroom van asielzoekers kon Bladh in Zito niks doen, dat wordt door de landelijke overheid geregeld. De gemeente bepaalde wel dat inwoners die toeslagen ontvangen een stappenplan voor het vinden van een baan of opleiding moeten volgen. Wie niet meewerkt, verliest zijn toeslagen. Volgens Bladh in Zito is hierdoor een kwart minder uitgegeven aan uitkeringen. “We hebben meer mensen aan het werk geholpen. Er zijn ook genoeg immigranten die op ons stemmen. Die zeggen: eindelijk gebeurt er iets. De meesten willen gewoon leven, andere immigranten verpesten het voor hen.”

Bedreigde scholen

Ook doorslaggevend is volgens de SD-politicus de toegenomen aandacht voor het platteland. “De huidige Zweedse regering is het platteland totaal vergeten”, aldus Bladh in Zito. “Het eerste besluit dat we namen was dat de bedreigde scholen op het platteland openbleven.” Volgens de bestuurder is de kracht van haar partij dat ze “gegrond is in de werkelijkheid”. “We luisteren naar wat de mensen nodig hebben, kijken wat mogelijk is binnen de wet en voeren het dan ook uit.”

Cecilia Bladh in Zito van Zweden Democraten, hoofd van het gemeentebestuur. Beeld Ylva Sundgren voor de Volkskrant

Het klinkt als muziek in de oren van de bewoners van Hörby en omstreken, die nogal eens opmerken dat er te weinig voorzieningen zijn in de provinciestad en te weinig mogelijkheden voor de jeugd. Onderhoudsmonteur Olofsson bejubelt dan ook de ‘daadkracht’ die het gemeentebestuur liet zien met het in gang zetten van nieuwe bouwprojecten. Zo kwam er een nieuw seniorencomplex, een sportcentrum en een nieuwe bushalte. “De tijd van wachten is voorbij”, zegt Olofsson beslist.

Het enthousiasme wordt gedeeld door de buren Rut Orevade (93) en Gunnel Olofsson (83), die in de deuropening van hun seniorenwoning aan het kletsen zijn over de krokussen die een van hen heeft geplant. De twee behoren tot de grote groep ouderen in Hörby, bijna een kwart van de inwoners is 65-plus. “De Zweden Democraten doen veel voor ons”, zegt Orevade. Olofsson knikt. Ze vertelt dat ze vroeger boerin was op een varkensboerderij, “in de tijd voordat moderne machines alles overnamen”. Haar advies aan de andere partijen: “De politiek moet het platteland niet vergeten.”

Met medewerking van Veerle Schuemie.