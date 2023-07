Zweden betalen hoge prijs voor historische toetreding tot de NAVO: opluchting maar ook kritiek in eigen land

Formeel is het nog niet rond, maar feitelijk staat niks NAVO-toetreding van Zweden nog in de weg nu Turkije alle bezwaren laat vallen. Met het NAVO-lidmaatschap komt een einde aan ruim twee eeuwen Zweedse non-alliantie. In Zweden klinkt opluchting, maar ook kritiek.

“Het is een goede dag voor Zweden” en een “hele, hele grote stap”. Veel meer kon premier Ulf Kristersson niet uitbrengen toen Zweden maandag eindelijk voor elkaar had gekregen dat het land kan toetreden tot de NAVO. Na afloop van de succesvolle onderhandelingen dronken hij en zijn team een biertje, zo zei hij in antwoord op de vraag of hij het gevierd had.

Het lijkt een nogal lauwe reactie op een historisch besluit. Want het lidmaatschap van de NAVO überhaupt aanvragen was vorig jaar voor de Zweden even slikken. Sinds 1812 stelt het land zich officieel neutraal op als het gaat om gewapende conflicten, maar toen Rusland Oekraïne binnenviel, veranderde ook het Zweedse denken.

Een sociaaldemocratische regering die altijd tegen het lidmaatschap was geweest, zag toch de waarde in van de veiligheidsgarantie die artikel 5 van het NAVO-handvest biedt. En de NAVO kreeg er met Zweden, en Finland, twee goedgetrainde militaire – zij het kleine – machten bij, vlak bij Russische grondgebied.

Niet alleen Kristersson was terughoudend in zijn reactie, dat gold ook voor Magdalena Andersson, de vorige premier. Onder haar leiding maakten de Zweedse sociaaldemocraten een historische draai door Zweden een aanvraag voor het NAVO-lidmaatschap te laten indienen. Ze zei uit te kijken naar “vlugge ratificatie van Turkije en Hongarije” van het Zweedse lidmaatschap. Naast Turkije heeft ook Hongarije nog niet ingestemd, maar Hongarije heeft gezegd het Turkse voorbeeld te volgen.

Tonight, Türkiye has announced that they will start the process of ratifying our NATO application. This is an important and welcome step on Sweden’s path towards NATO membership. We look forward to swift ratifications by 🇹🇷 and 🇭🇺. — Magdalena Andersson (@magdandersson) 10 juli 2023

Het is niet alleen onderhandelingsmoeheid die meespeelt in de zuinigheid van de reacties. Er zal een breed gedeeld besef zijn dat Zweden flinke offers heeft moeten brengen om Turkije over de streep te trekken: offers die op gespannen voet staan met democratische principes. Zo heeft Zweden afgesproken zijn wapenembargo tegen Turkije af te schaffen. Zweden besloot geen wapens meer te exporteren naar Turkije toen de Turken in 2019 het noorden van Syrië bezette in de strijd tegen de Koerdische YPG.

Bovendien moet Zweden harder optreden tegen de aanwezigheid van aan de PKK gelieerd Koerden in eigen land en meewerken met de uitlevering van verdachten aan Turkije. De vrees bestaat dat de verdachten in Turkije geen eerlijk proces krijgen en dat Koerden het slachtoffer worden van politieke vervolging. De beschuldiging van banden met de PKK, die Turkije en de EU als terroristisch zien, is volgens critici snel gemaakt door Turkije.

Vooral politici en belangenorganisaties aan de linkerkant van het politieke spectrum verwoorden die bezwaren, al zijn ze in de minderheid. Oud-voorman Jonas Sjöstedt van de Zweedse socialisten, die altijd tegen NAVO-lidmaatschap zijn geweest, spreekt van “verraad aan de Syrische Koerden die IS hebben verslagen”. Hij hekelt “nauwe samenwerking met het autoritaire Turkije”. Hij noemt Erdogan een “afperser en aspirant-sultan”.

Nieuw zelfbeeld

Woordvoerder Märta Stenevi van de Groene Partij vindt dat Turkije onevenredig veel invloed heeft gekregen op binnenlandse Zweedse politiek. Dat Zweden het vagevuur tussen aanvraag en lidmaatschap nu kan verlaten, vindt ze goed, maar “het is met droefenis dat ik vast moet stellen dat Zweden niet langer een stem van vrijheid en democratie is, maar een stille vennoot van een autoritair regime”.

De Zweedse vredesorganisatie Svenska Freds vindt dat Zweden zich een jaar lang door Turkije heeft laten chanteren. Ook is de organisatie principieel tegen NAVO-lidmaatschap omdat het zou leiden tot polarisatie en geopolitieke spanningen. Nu het lidmaatschap er toch komt, moet Zweden een wet aannemen die plaatsing van nucleaire wapens op Zweeds grondgebied onmogelijk maakt, vindt Svenska Freds.

Ook in Zweedse media klinken kritische woorden. Omroep TV4 constateert dat Zweden zich een nieuw zelfbeeld moet aanmeten. “Zweedse waarden als vrijheid van meningsuiting en politieke vrijheid worden in twijfel getrokken door een autoritair regime met dictatoriale neigingen. En Zweedse politici speelden mee voor een hoger doel, namelijk om Zwedens veiligheid in een onzekere wereld te garanderen.”