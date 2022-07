Zwart weekend verwacht op Europese wegen, monsterfiles in Zuid-Frankrijk: waar moet u op letten?

Het wordt filerijden dit weekend op de Europese snelwegen. Volgens mobiliteitsorganisatie Touring staat het eerste zware verkeersweekend van de vakantie voor de deur. “Dat ligt aan de start van het bouwverlof in België, de start van de schoolvakanties in Frankrijk en andere Europese regio’s, en het feit dat veel gezinnen wachten op de schoolresultaten van hun studerende kinderen om op reis te vertrekken”, verklaart Joost Kaesemans, woordvoerder van Touring.

België

Zo verwacht Touring in België vooral op vrijdagnamiddag en -avond heel wat problemen op de ringwegen rond Antwerpen en Brussel door vakantiegangers, ook uit Nederland. Op zaterdag zou het dan weer filerijden worden op de E411 richting Luxemburg, de E40 richting kust en de E17 en de E19 richting Parijs (code oranje). Daarnaast zijn er werkzaamheden aan de E25 naar Luxemburg en neem je daarom beter de E42 vanaf Luik om naar het zuiden te trekken.

Frankrijk

“In Frankrijk begint de drukte al op vrijdagnamiddag,” zegt Kaesemans, “vooral dan op de A7 tussen Lyon en Orange, dat is een echte flessenhals die tot acht uur ’s avonds of zelfs langer kan vastzitten.” Ook op de A10 van Parijs naar Orléans en Tours kan het druk worden.

Het echte hoogtepunt volgt nochtans pas op zaterdag. “Dan is het in het hele land code rood, de op één na hoogste code, en is het lastig te zeggen wanneer er een rustiger moment zou zijn.” Touring verwacht vanaf zeven uur ’s ochtends al heel veel verkeer ten zuiden van Parijs, en de Franse politie waarschuwt voor een monsterfiles (code zwart) op de Autoroute du Soleil, de A7, ten zuiden van Lyon “voor de hele dag”, concludeert Kaesemans. “het is dan vaak heel druk op de wegen, omdat veel mensen iets huren van zaterdag tot zaterdag.”

De A7 is jaarlijks een knelpunt. Beeld AFP

Daarnaast zorgt ook de doortocht van de Tour de France her en der voor wachttijden en gesloten wegen. Op zaterdag rijdt de Tour-karavaan van Dôle naar Lausanne, dus kunnen er hierdoor in de Frans-Zwitserse grensstreek mobiliteitsproblemen opduiken. De rest van Frankrijk valt op zaterdag onder code oranje. Op zondag zou de verkeersdrukte al sterk afgenomen moeten zijn, behalve op de Route du Soleil. Om terug te keren is ook die laatste een te mijden verkeersas, net als de A8 tussen de Italiaanse grens en Salon-de- Provence.

Zwitserland

“Zwitserland wordt heel druk, dit weekend”, stelt Kaesemans resoluut. “Op vrijdagnamiddag code oranje, de rest van het weekend code rood in de twee richtingen. Dus ook voor terugkerend verkeer wordt het filerijden. Extreem wordt het wel niet.” Zwitserland kampt naar aloude gewoonte met één achilleshiel: de Gotthardtunnel. Het verkeer wordt maar mondjesmaat toegelaten door middel van verkeerslichten. Op die manier zouden de files en ongevallen tot het minimum beperkt moeten worden. Ter vergelijking: vorige zaterdag stond er al een file van één uur voor de Gotthardtunnel, dit weekend zouden die kunnen oplopen tot twee uur of meer.

Een klassieker: urenlang aanschuiven voor de Gotthardtunnel in Zwitserland. Beeld EPA

Verdere knelpunten in Zwitserland bevinden zich rond grootsteden Basel, Zürich en Luzern op vrijdag. Andere tunnels onder de Alpen kunnen eveneens voor problemen zorgen, zoals de Tauerntunnel naar Oostenrijk en Slovenië.

Oostenrijk, Duitsland en Italië

Kaesemans: “Voor Oostenrijk, Duitsland en Italië verwachten we nog niet de drukste weekends van de vakantie, maar kan er ook vooral op zaterdag hinder zijn.” In Oostenrijk is het de formule 1-wedstrijd van dit weekend in Spielberg die voor problemen kan zorgen. Vooral de A10 van Salzburg naar Villach zou kunnen verzadigen door een groot aantal Formule 1-supporters. Ook wie door Oostenrijk trekt op de B179 op weg naar Italië kan hinder ondervinden.

Jaarlijks trekken veel Nederlandse fans naar Spielberg om Red Bullrijder Max Verstappen aan het werk te zien. Beeld ANP

In Duitsland starten enkele noordelijke deelstaten aan hun vakantieperiode. Dat en meer dan 900 bouwwerven op de Duitse wegen maken dat het verkeer er traag zal verlopen. Smalle rijstroken en snelheidsbeperkingen (ook door de hitte) zijn dus meer dan waarschijnlijk. De Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC verwacht bovendien dat het vakantieverkeer naar zijn normale niveau van voor de coronapandemie zal terugkeren.

Concreet zal het trager gaan op A5 naar Basel, de A8 naar München en Salzburg, de A9 van Nürnberg naar München, de A3 van Frankfurt naar Passau en de ring van München. Ook aan de grensovergangen naar Oostenrijk in Passau, Kufstein en Füssen wordt het aanschuiven. In Italië en Spanje verwacht Touring enkel op zaterdag grote files (code rood) en zeer moeilijk verkeer.

In Duitsland wordt deze zomer duchtig aan de wegen gewerkt. Beeld Photothek via Getty Images

Het zal dit weekend ook niet de laatste keer zijn dat we aanschuiven op weg op de Europese snelwegen. “Volgend weekend bijvoorbeeld wordt één van de allerdrukste weekends van de vakantie”, stelt Touring-woordvoerder Kaesemans.

“Er zullen dit jaar waarschijnlijk ook meer mensen met de wagen op reis gaan”, voorspelt Kaesemans, “omdat er veel onzekerheid hangt rond afgeschafte vluchten en omdat de huurwagens ter plaatse heel erg duur zijn geworden.” Ondanks de torenhoge brandstofprijzen is reizen met de auto in veel gevallen nog steeds de voordeligste optie volgens Touring.

Waar moet u op letten?

Kaesemans: “Vertrek alstublieft met een wagen die in orde is, zeker in de wetenschap dat de pechverhelpingsdiensten het dit weekend heel druk zullen hebben.” Ook een vervangwagen bemachtigen zal dus geen sinecure zijn. Touring vraagt ook op te letten bij snelheidsbeperkingen rond wegenwerken: “Het is daar dat er gevaar schuilt en dikwijls ook controles zijn.”

Via mobiliteitsorganisaties organisaties als Touring of VAB kan je makkelijk nagaan welke dagen je best mijdt op de Europese snelwegen aan de hand van druktekalenders. Kaesemans: “Op een weekdag vertrekken is de beste optie, maar ook op zondag rijden is heel goed. Dan rijden er bijvoorbeeld al geen vrachtwagens door Frankrijk.”

Ook de routeplanner van Touring staat je toe je route dynamisch te wijzigen op basis van drukte of werkzaamheden. Ten slotte kan je ook de Twitter-accounts van de Nederlandse ANWB of Verkeersinfo Europa volgen: zij geven updates wanneer er zich grote problemen voordoen.