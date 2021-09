► Zware wateroverlast in Spanje: straten veranderen in mum van tijd in kolkende rivier

In Huelva is vooral de westkust getroffen. In de plaatsen La Antilla, Lepe en Ayamonte zijn huizen, winkels en openbare gebouwen ondergelopen. Op sommige plaatsen stond het water twee meter hoog. Getuigen vertellen hoe de regen in amper een uur viel en hoe het leek alsof er een tsunami was. “Alle straten liepen onder water. De mensen waren doodsbang en huilden. Dit hebben we hier nog nooit gezien”, klinkt het.

Ook in Badajoz is het water een aantal panden binnengestroomd. Verder moest de brandweer een man uit zijn auto redden. Hij was door de wateroverlast met zijn voertuig gestrand.

Ook op Mallorca en in de regio Valencia moest de brandweer verscheidene keren uitrukken omdat automobilisten vastzaten op ondergelopen wegen.