▶ Zware brand in omgeving van het MAS in Antwerpen onder controle, brandweer blust verder

De brand is op dit moment onder controle. “Maar hij is nog niet uit”, zegt de brandweer. “Onze ploegen lossen elkaar af en zetten de bluswerken non-stop verder. De rook is bijna verdwenen en we vragen aan bewoners in de buurt om hun woning grondig te ventileren.”

Hoe en waar het vuur precies ontstaan is, is nog niet duidelijk. “We kunnen enkel langs de buitenkant blussen, omdat het binnen nog te heet is. De brand is dus nog niet onder controle”, zegt woordvoerder Jasmine O van Brandweer Zone Antwerpen.

Bij de brand zijn twee gebouwen betrokken. “Een gebouw aan de Sint-Aldegondiskaai, met beneden een restaurant en daarboven appartementen. Het restaurant is gesloten en de appartementen zijn nog niet bewoond. Aan de andere kant woedt de brand in een woning aan de Adriaan Brouwerstraat, maar ook die staat leeg.”

De brand ging met een hevige rookontwikkeling gepaard, waardoor ook het panoramische uitkijkpunt op het dak van het nabijgelegen MAS ontruimd werd. De rook is intussen wel al sterk afgenomen. De politie heeft de Tavernierkaai afgesloten voor alle verkeer. De brandweer roept op om de omgeving van het Bonapartedok zoveel mogelijk te vermijden.