Belangrijk nieuws Brand New York

Zware brand in flatgebouw New York: zeker 19 doden, onder wie 9 kinderen

31 gewonden bij brand in een flatgebouw in The Bronx in New York Beeld newsnationnow

In het New Yorkse stadsdeel The Bronx is een zware brand uitgebroken. Daarbij zijn minstens 19 doden gevallen, tientallen mensen zijn zwaargewond geraakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn ook 9 kinderen, zegt burgemeester van New York Eric Adams aan CNN.