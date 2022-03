Zwangere vrouw van iconische foto uit Marioepol en haar kind zijn overleden

Het nieuws is bekendgemaakt door persagentschap AP. Evgeniy Maloletka had de beelden van de vrouw gemaakt voor AP, kort nadat Russische troepen vorige woensdag het ziekenhuis gebombardeerd hadden. De vrouw was een van de slachtoffers en werd door de hulpdiensten op een brancard naar buiten gedragen.

Journalisten van AP, die verslag uitbrachten vanuit Marioepol, maakten beelden van verschillende zwangere vrouwen die de aangevallen kraamafdeling ontvluchtten. Afgelopen weekend spoorden ze de vrouwen op in het ziekenhuis waar ze waren opgenomen. Daar vernamen ze dat de baby van de vrouw niet te redden was, en de vrouw zelf nadien ook overleden is.

Het aangrijpende beeld haalde wereldwijd de voorpagina’s en werd massaal gedeeld op sociale media. Het werd tegelijk de inzet van een informatieoorlog tussen Rusland en het Westen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde dat de beelden van de zwangere vrouwen die uit het gebouw kwamen, in scène waren gezet en dat de vrouwen zelf actrices waren.

Dat werd door de autoriteiten in Oekraïne ten stelligste ontkend. Zij spraken van drie doden en zeventien gewonden bij het bombardement op het kinder- en kraamziekenhuis.

Een andere vrouw die het bombardement overleefde, is intussen bevallen van een gezond dochtertje.