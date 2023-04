Zwaluwnesten bouwen met collega’s: na het fitnessabonnement is er nu ook het natuurabonnement

Werkgevers willen investeren in het mentaal welzijn van hun medewerkers en hoe kan dat beter dan door ze mee te nemen op een fiscaal voordelige variant van bosklassen? In landen als het Verenigd Koninkrijk en Japan trekken organisaties al langer met hun personeelsleden de natuur in, maar in België wordt de formule pas nu officieel uitgerold. Forest Fwd, een duurzaamheidsspecialist voor bedrijven, slaat de handen in elkaar met het Nationaal Park Hoge Kempen en brengt natuurabonnementen op de markt. Collega’s kunnen zich daarbij meermaals per jaar door het Limburgse natuurgebied laten gidsen. Er zijn verschillende soorten rondleidingen, sommigen spitsen zich toe op ontspanning, anderen wijzen dan weer op de gevolgen van de klimaatverandering. Geluksvogels kunnen zelfs de handen uit de mouwen steken en bijvoorbeeld zelf zwaluwnesten bouwen.

“Je zou onze abonnementsformule kunnen vergelijken met een fitnessabonnement, maar dan wel met een pak meer impact en maatschappelijke meerwaarde”, klinkt het bij Forest Fwd. In de natuur kunnen collega’s even uitblazen of net inspiratie opdoen voor een volgend project. Bovendien wijzen de initiatiefnemers erop dat wie een natuurabonnement neemt rechtstreeks steun biedt aan een van de vele natuurprojecten die de biodiversiteit in het Nationaal Park herstellen. De tarieven voor een abonnement starten bij 45 euro per persoon en lopen op tot 65 euro wie in een kleinere groep wil meelopen.

Hr- en welzijnsadviseur Attentia is het eerste Belgische bedrijf dat zijn medewerkers een abonnement aanbiedt. Binnenkort vertrekt al een eerste groep op pad om in het bos tot rust te komen. Carine Huysveld, de CEO van het bedrijf, ziet de natuurabonnement als een extra middel om sollicitanten aan te trekken. In een competitieve arbeidsmarkt is dat niet altijd evident. Daarnaast wil ze investeren in het psychisch welzijn van haar personeelsleden. “Gelukkige medewerkers zijn nu eenmaal de drijvende kracht achter succesvolle organisaties”, zegt ze. Een oplettende lezer vraagt zich misschien af of wat extra netto de moraal niet kan opkrikken, maar in een land met de hoogste belastingdruk op arbeid ter wereld is dat niet makkelijk om voor elkaar te krijgen.

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA), die aanwezig was bij de voorstelling van het project, juicht de komst van de natuurabonnementen ten slotte toe. “Niet alleen de natuur is hiervan de grote winnaar, maar bij uitbreiding alle Vlamingen”, klinkt het. In de toekomst breidt het concept mogelijk nog uit naar andere natuurgebieden.