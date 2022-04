Zwaarder, vervuilender, en gemiddeld minder belast: de ‘absurde’ situatie rond pick-ups in ons land

Hoewel pick-ups zwaarder en vervuilender zijn, genieten eigenaars in ons land van belastingvoordelen die je bijna nergens anders in Europa vindt. Milieuorganisaties pleiten voor een herziening. ‘Dit is absurd.’

Het is een opmerkelijke anomalie in ons land. Hoewel we op elke mogelijke manier onderzoeken hoe we ons duurzamer kunnen verplaatsen, groeit het aantal pick-ups jaar na jaar. In 2021 reden er zo’n 65.000 rond, een stijging van 63 procent tegenover tien jaar geleden. Per 100.000 inwoners zijn er nu 41,3 pickups. Ter vergelijking: per 100.000 inwoners telt Nederland er slechts 3 en Frankrijk 16,1. Als het zo doorgaat, rijden er tegen 2030 meer dan 100.000 zware pick-ups rond in ons land.

Een nieuwe studie van het HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven, toont aan dat België tegenover andere Europese landen dan ook een bijzonder voordelig belastingregime voor pick-ups heeft. Omdat zulke wagens als ‘lichte vrachtauto’ beschouwd worden, moeten eigenaars geen belasting op inverkeerstelling (BIV) betalen en genieten ze van een lagere jaarlijkse verkeersbelasting.

Het verschil is aanzienlijk. Zo berekenden de onderzoekers van het HIVA dat als een Dodge Ram 1.500 belast zou worden als een gewone wagen, de eigenaars 11.557 euro aan inschrijvingskosten en jaarlijks 3.201 euro aan verkeersbelasting zouden moeten ophoesten. Maar door het gunstig belastingregime voor ‘lichte vrachtauto’s vallen die inschrijvingskosten weg en bedraagt de jaarlijkse verkeersbelasting amper 157 euro.

Eigenaars van een pick-up die op lpgaangedreven wordt, hebben extra geluk. Want waar je bij normale lpg-wagens in België een bijkomende heffing moet betalen, valt ook die kost weg bij lichte bedrijfswagens. Zo sparen chauffeurs van een pick-up over de periode van tien jaar nog eens tussen de 10.000 euro en 14.000 euro aan accijnzen.

Volgens het HIVA betaalt een bestuurder van een pick-up gemiddeld een achtste van de belastingen die hij bij een reguliere wagen zou moeten betalen. Nochtans stoot een zware pick-up als een Dodge Ram twee tot drie keer zoveel uit als een personenwagen. Bovendien tonen studies dat pick-ups 2,5 keer meer betrokken zijn in dodelijke ongevallen dan gewone wagens. En aangezien ze een pak groter zijn dan normale wagens, nemen ze vaak meer dan één parkeerplek in.

De reden waarom pick-ups van zo’n gunstig regime genieten, is dat ze door de wet gezien worden als lichte bedrijfswagens die voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Maar dat strookt niet met de realiteit, want twee derde van de pick-ups staat vandaag ingeschreven als privévoertuig. Toch kunnen ze op die manier genieten van alle belastingvoordelen.

Aanpassing belastingregime

Bond Beter Leefmilieu (BBL), de koepelorganisatie van tal van milieubewegingen, pleit er dan ook voor om pick -ups die privé gebruikt worden te belasten als personenwagens. “Het is absurd dat op die manier de meest vervuilende wagens het minst belast worden”, zegt Marie Desrousseaux van BBL. Ze pleit ervoor om de belastingvoordelen alleen toe te kennen aan eigenaars die een pick-up voor hun werk gebruiken, bijvoorbeeld door te verplichten om een ondernemingsnummer op te geven bij de inschrijving. Daarnaast moet er volgens haar een strakkere definitie komen van ‘lichte bedrijfswagens’. Alleen pick-ups zonder dubbele zitrij die voldoende opslagruimte hebben, zouden dan daaronder vallen.

Febiac, de federatie van de automobielindustrie, is niet meteen voorstander van zo’n aanpassing. “Het gevolg daarvan zal zijn dat mensen hun toevlucht zullen nemen tot een klassieke bestelwagen. Is dat dan de oplossing", zegt expert fiscaliteit Michel Martens.

Het is ook al langer een discussiepunt in de Vlaamse regering. In 2020 beloofde Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) een einde te maken aan het misbruik van het regime, door het belastingvoordeel te beperken tot wie beroepsmatig zijn truck nodig heeft. Alle eigenaars van een pick-up die niet voor werk bestemd is, zouden dan de normale belastingtarieven moeten betalen.

Maar tot op heden is er niks veranderd. Tot ontgoocheling van de oppositie. “We waren zeer te vinden voor dit voorstel”, zegt Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen). “Helaas moeten we vaststellen dat het nog niet in beleid is omgezet. We zien dat zwaardere wagens nog steeds in populariteit groeien, en de regering doet weinig om dat te ontmoedigen.”

Minister Diependaele wijst erop dat een aanpassing aan het belastingregime in principe moet gebeuren via een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten. Toch hield dat samenwerkingsakkoord Wallonië niet tegen om zelf al een aanpassing te doen. Daar wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen persoonlijk en professioneel gebruik van pick-ups en bestelwagens, waarbij voertuigen voor privégebruik als normale personenwagens belast worden. Het voorstel kwam erdoor ondanks een negatief advies van de Raad van State. “Dat risico willen wij met Vlaanderen liever niet lopen”, zegt Diependaele. “We blijven in overleg met de Brusselse en Waalse regering om het samenwerkingsakkoord aan te passen.”