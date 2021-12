Zullen de nieuwe coronaregels nu wél volstaan? Minister Vandenbroucke oordeelt alvast: neen

Politici dachten dat het rijk van de vrijheid in aantocht was. Virologen oordeelden dat de tijd van harde lockdowns ‘sowieso’ voorbij was. De bevolking voelde knaldrang opborrelen. Maar tot ontsteltenis van alles en iedereen lijken we terug bij af: het land moet deels op slot om de vierde coronagolf in bedwang te houden.

Het Overlegcomité zat vrijdagochtend - voor de derde keer in evenveel weken - samen over een reeks nieuwe maatregelen om de situatie in de ziekenhuizen te keren. De afdelingen intensieve zorg raken stilaan vol. Vier op de tien bedden zijn ingenomen door covidpatiënten.

“Deze herfstgolf is veel zwaarder dan we hadden ingeschat. De druk op de zorg is onhoudbaar geworden. Ook in het onderwijs en de bedrijven zien we dat er veel mensen uitvallen, ze zijn ziek of zitten in quarantaine”, benadrukte premier Alexander De Croo (Open Vld) na afloop van de vergadering. “De opdracht is dus bijsturen. Hoe graag we het ook anders hadden gewild.”

Scholenstrijd

Een bijzonder verregaand voorstel vanuit de expertenwerkgroep GEMS had de discussie donderdag al op scherp gesteld. De virologen bepleitten een harde lockdown. Met een sluiting van de scholen, een vervroegd sluitingsuur voor de horeca, een forse verlaging van de minimumleeftijd voor het mondmasker (richting zes jaar) en een contactbubbel van vijf mensen voor de feesten.

Het werd dan ook een Overlegcomité onder hoogspanning. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deed er alles aan om de scholen open te houden. Sinds de start van de pandemie heeft Vlaanderen, aangespoord door onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), steeds gevraagd om de scholen te ontzien. Tegelijk is de vaststelling dat het aantal besmettingen bij kinderen, zeker zij die in het lager onderwijs zitten, blijft stijgen de laatste weken.

De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) waren gewonnen voor een ‘afkoelingsweek’ in het onderwijs, vanaf woensdag. Ze botsten op Jambon, die steun kreeg vanuit Brussel en Wallonië, waar PS de onderwijsdepartementen bestiert. Het zwaarbevochten compromis: de kerstvakantie wordt met een week verlengd en start dus al op 20 december.

“Ik denk dat de pedagogische impact van een sluiting tijdens de laatste week voor de kerstvakantie eerder minimaal is”, zegt Jambon. “Uit ervaring met mijn eigen kinderen weet ik dat er dan niet veel meer gebeurt: een feestje of een beetje voorlezen.”

Wat de mondmaskerplicht betreft worden de specialisten gevolgd: die geldt voortaan vanaf zes jaar, op school en erbuiten. Een vervroegd sluitingsuur voor de horeca komt er niet. Grote indoorevenementen worden geannuleerd. Van een contactbubbel is geen sprake.

Teleurstelling

De hamvraag nu: volstaat dit om de vierde golf onder controle te krijgen? Of moeten we ons nu al opmaken voor nog een Overlegcomité volgende week? Al bij al gaat het om een eerder bescheiden pakket. Toch wanneer het afgemeten wordt aan het GEMS-advies.

Vandenbroucke is er niet gerust op. De socialist noemt het compromis “een teleurstelling”. “We bereiken stilaan een plateau in het aantal besmettingen, dat is goed nieuws, maar de hoeveelheid virus in de maatschappij blijft te hoog. Zoals altijd kom je (na een Overlegcomité, JVH/RW) uit op een compromis. Ik zal dat loyaal uitvoeren. Maar vanuit het oogpunt om het vuur te blussen waar het brandt en de pijn van de zorgsector weg te nemen, is dit teleurstellend. Ik moet dat zeggen als bevoegd minister.”

Een stevige charge van Vandenbroucke - zelfs naar diens standaarden. Premier De Croo sust: “Het is een wankel evenwicht zoeken tussen epidemiologische en praktische argumenten. Op papier is het gemakkelijk om de scholen volgende week te sluiten. In de praktijk zou dit veel moeilijker zijn. Ik stel vast dat alle landen op zoek zijn naar een evenwicht. Dit soort oefening gaat verder dan een nota schrijven. Het gaat er ook om dat mensen zich houden aan de regels die je oplegt.”

Op tandvlees

De virologen zijn op hun hoede. Eind vorige week leken ze behoorlijk positief over het pakket nieuwe maatregelen dat werd afgeklopt. Dit keer wordt er meer voorbehoud aangetekend. Vooral over de scholen.

“Vanuit virologisch oogpunt was het beter geweest om de afkoelingsweek in het onderwijs meteen te laten ingaan”, reageerde biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) vrijdagmiddag in de VRT-studio. De situatie is nu acuut, maar nog twee weken lang kan het virus blijven rondgaan in de scholen. “Anderzijds begrijp ik wel dat je zo’n sluiting praktisch moet kunnen voorbereiden.”

Deze maatregelen zijn niet perfect, volgens Molenberghs, “maar dat zijn ze nooit”. “We moeten ze een kans geven. De voorbije drie weken zijn de verstrengingen als plakjes salami een voor een doorgevoerd. Het aantal bezette ic-bedden moet naar beneden, we tekenen de op twee na slechtste cijfers van heel Europa op. We moeten erop vertrouwen dat de ingrepen effect hebben.”

Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, geeft de maatregelen “het voordeel van de twijfel”. “Ik besef dat het niet evident is om nog eens extra inspanningen te vragen aan de bevolking, maar eigenlijk is ons richtsnoer het advies van de GEMS. Daar wijkt de politiek opnieuw van af. Er komt geen contactbubbel en de openingsuren van de horeca blijven ongewijzigd, maar wel is het positief dat er duidelijk wordt ingegrepen. De mensen zitten op hun tandvlees.”

We worstelen ons erdoor? Cloet: “Laat ons er vooral van uitgaan dat er straks niet opnieuw een Overlegcomité nodig is. Het beleid heeft al genoeg gekwakkeld.”