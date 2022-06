‘Zulke daders beginnen vroeg’: klinisch psycholoog over de zaak-Gino

Donny M. (22), de man die de vindplaats van de negenjarige Gino aanduidde in het Nederlands-Limburgse Geleen, was amper elf jaar toen hij al kinderen zou hebben lastiggevallen, zo werd de voorbije dagen duidelijk. Op zijn zeventiende zat hij vijf maanden in de jeugdgevangenis nadat hij twee jongens had mishandeld. Ook was er sprake van zedenfeiten en misbruik.

De jonge leeftijd bij de eerste daden valt meteen op, maar doctor in de klinische psychologie Danièle Zucker is niet verbaasd. Ze deed als daderprofiler jarenlang onderzoek in binnen- en buitenland en is een autoriteit in haar vak.

“Ik werkte in het verleden aan een dossier waaruit bleek dat een negenjarige jongen zijn zus had verkracht”, steekt ze van wal. “De dader van zedenfeiten is gemiddeld 13 jaar bij het eerste vergrijp. De daders zijn in 70 procent van de gevallen seriedaders. Die cijfers komen uit Amerikaanse studies, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat cijfer verschillend zou zijn van hier. Maar omdat het over gemiddelden gaat, kan dit soort problematisch gedrag ook al vroeger beginnen. Uitzonderlijk zou ik het dus niet noemen.”

Hoe komt een jong persoon ertoe over te gaan tot dat soort daden?

Zucker: “In de meeste zaken is er sprake van een moeilijke jeugd. Veel jonge daders hebben vaak zelf heel wat gezien en meegemaakt. Denk maar aan misbruik, emotionele, en psychische verwaarlozing. Of ze werden op een vernederende manier opgevoed. Zeker als er sprake was van misbruik, herhalen daders dat gedrag vaak. De cijfers geven aan dat het om 30 procent gaat.

“Een andere mogelijke oorzaak kan worden gevonden bij een opvoedsituatie waarin er weinig grenzen werden gesteld. Dan gaat het over een heel lakse en zeer vrije opvoeding waarbij alles mag en kan.

“Een andere factor is de psyche van jonge daders, denk maar aan psychopaten. Maar daar moeten we duidelijk over zijn: die mensen zijn net zoals wij. Ze hebben stoornissen, zoals iedereen die kan hebben. Psychopaten denken dat ze boven de wet staan. Ze maken hun eigen wetten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat er niet méér mensen met psychische aandoeningen verkrachten of moorden dan de algemene populatie. Slechts 3 à 5 procent heeft een psychische stoornis. Dat is dus heel weinig.”

Zijn zulke daden een voorbode voor erger onheil op latere leeftijd?

“Je ziet dat deze daders vroeg beginnen, en dat de feiten steeds erger worden. Soms begint het met zedenfeiten en op het einde is er iemand dood. Ook als er op jonge leeftijd geweld wordt gebruikt, kan dat een teken zijn dat het gedrag later erger wordt. Maar de maatschappij minimaliseert zo’n gedrag vaak. Dan hoor je: ‘Hij was zo jong’, maar daar moeten we mee opletten. We willen allemaal die kinderlijke onschuld graag geloven, en kijken soms zelfs weg. Maar die logica gaat hier niet op. Het is belangrijk meteen in te grijpen.”

Moeten we deze mensen dan al vroeg begeleiden?

“Als er budget is om te strijden voor minderjarigen jongeren die ernstige feiten plegen, dan ben ik daar zeker voor. Ik heb het dan wel over een zeer intensief programma dat jaren duurt. Er moet dan sprake zijn van een efficiënte behandeling, een brede aanpak en ook goede opvang, waarbij er rekening wordt gehouden met opvoeding, gedrag en waarden. Er moet ook controle zijn zodra de behandeling gedaan is. Dat is heel moeilijk, maar verandering is mogelijk, vooral al ze jong zijn. Als ze eenmaal meerderjarig zijn, heb ik minder hoop.

“De kans op recidive daalt één jaar na de behandeling. Daarna stijgt dat cijfer weer. Daarom moeten we alles inzetten op preventie bij minderjarigen. Ook op scholen zou er gefocust moeten worden op kinderen met gedragsproblemen en onhandelbare kinderen. Vervolgens zou er meteen ingegrepen moeten worden, samen met ouders of opvoeders, zodat de hele dynamiek van de gezinscontext kan veranderen.

“Als het gaat over daders die misbruik pleegden, is het een goed idee om in de gezinscontext uit te zoeken wat er juist gebeurde, en wat er allemaal speelt.”

Horen jonge daders thuis in een jeugdgevangenis?

“Ik heb liever dat ze op die leeftijd gevolgd of gemonitord worden, maar echt straffen? Dan moeten we kijken wat die straf zou inhouden. Er moet wel iets gebeuren, al blijft de vraag dan: wat? Wat gaat zo’n kind trouwens in een jeugdgevangenis doen? Er moet uiteindelijk een evolutie zijn in gedrag, dat willen we toch bekomen. Zou dat lukken in een gevangenis?

“Jongeren kunnen nu al op zestienjarige leeftijd berecht worden. Maar ook daar heb ik dus twijfels bij. Ik ben zeer streng voor meerderjarigen, maar niet voor minderjarigen. Ik zou jongeren alle kansen proberen te geven, want ik vermoed dat we niet genoeg doen op dat vlak. Wel vind ik dat feiten vanaf de leeftijd van dertien jaar opgenomen zouden moeten worden in het strafblad. En als jongeren meerderjarig worden, zouden die feiten niet mogen vervallen. Dan kan daar rekening mee gehouden worden.”