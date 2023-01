Zuid-Soedan pakt journalisten op die beelden van broekplassende president deelden

Het incident vond vorige maand tijdens de opening van een autosnelweg. Op het moment dat het nationale volkslied klonk, verscheen op de broek van de 71-jarige president een natte vlek. Toen de urine zijn broek begon uit te lopen, ontdekte de president zijn ongelukje. De camera draaide weg, maar het kwaad was al geschied: de beelden bereikten sociale media, waar ze nog altijd veelvuldig worden gedeeld.

Afgelopen dinsdag pakte de Nationale Veiligheidsdienst zes journalisten van de staatsomroep op vanwege hun aandeel in de verspreiding van de beelden, meldt de CPJ, een organisatie die wereldwijd opkomt voor de persvrijheid. Het gaat om een regisseur, drie cameramannen en twee technici.

De Zuid-Soedanese journalistenvakbond is bezorgd over de toestand van het zestal. Volgens de wet mogen zij zonder tussenkomst van een rechter maximaal 24 uur worden vastgehouden, maar ze zitten al sinds dinsdag vast.

Volgens de Zuid-Soedanese journalistenvakbond worden de arrestanten ervan verdacht ‘kennis te hebben’ van hoe de video de buitenwereld heeft bereikt. Een anonieme medewerker van de staatsomroep zegt tegen de onafhankelijke radiozender Tamazuj dat de beelden van het plasincident niet op televisie zijn uitgezonden. Nieuwssite Sudan Post meldt dat de Nationale Veiligheidsdienst de telefoons van medewerkers onderzocht om te achterhalen wie de beelden verspreid hadden.

Beeld RV

Over de gezondheid van president Kiir, die sinds Zuid-Soedan in 2011 onafhankelijk werd aan de macht is, gaan al langer geruchten. Zo zou hij een urineweginfectie onder de leden hebben. De Zuid-Soedanese overheid heeft tot dusver alle gezondheidsproblemen van Kiir ontkend. Over de recente aanhoudingen hebben de autoriteiten nog niets gezegd.

Volgens de CPJ-vertegenwoordiger van Afrika ten zuiden van de Sahara, Muthoki Mumo, passen de arrestaties in een patroon’ waarin de overheid fel reageert op in haar ogen ongewenste publiciteit. Wanneer overheidsfunctionarissen zich storen aan berichtgeving, ‘zoeken zij hun toevlucht in willekeurige detenties’, aldus Mumo.