Zuid-Korea maakt als eerste een einde aan machtspositie van Apple en Google

Zuid-Korea heeft als eerste land ter wereld ingegrepen in de machtspositie die Apple en Google met hun appwinkels hebben. Externe appmakers mogen direct zaken doen met hun klanten, buiten Google en Apple om. Kenners zien de wet als precedent.

De nieuwe wet waarmee de regering van Zuid-Korea de macht van de twee techgiganten op het gebied van appwinkels wil breken, is dinsdag aangenomen. Hiermee krijgen externe appmakers eindelijk de door hen gewenste vrijheid; Apple en Google hebben niet langer het duopolie om extra kosten in rekening te brengen.

Apple en Google houden bij hun respectieve appwinkels App Store en Play Store commissies in die kunnen oplopen tot 30 procent. Wie vanuit een app een betaald abonnement afsluit, betaalt naast de abonnementskosten ook kosten aan de uitbaters van de appwinkels. Het is partijen als Spotify en Epic Games al tijden een doorn in het oog. Apple en Google verbieden ook alternatieve betaalmethoden: alles moet via hun platformen verlopen.

Hoewel ze ook betrekking heeft op Apple, wordt de wet in het land ook wel de ‘anti-Google-wet’ genoemd. In oktober vorig jaar kondigde Google in Zuid-Korea aan een commissie van 30 procent in te voeren op aankopen in zijn appstore. Daarvoor gold een jarenlange vrijstelling.

Vijandig

Apple en Google zijn tegen de nieuwe wetgeving. Google noemde het wetgevingsproces in Zuid-Korea eerder ‘gehaast’, terwijl Apple benadrukt dat de wet ouderlijk toezicht, privacy en vertrouwen zal ondermijnen.

De maatregelen van Seoul kunnen volgens kenners een precedent vormen voor andere landen. “Wetgevers en procesadvocaten in Noord-Amerika en Europa onderzoeken ook de factureringsregels van de appstores, en de overheersende politieke stemming is vijandig geworden tegenover de enorme hoeveelheid macht die in handen is van de grote techbedrijven”, zo zegt analist Guillermo Escofet van analistenbureau Omdia tegenover persbureau Bloomberg.

Er is al lang veel kritiek op Apple en Google vanwege de hoge commissies. De kwestie leidde bijvoorbeeld tot een slepende rechtszaak tussen techconcern Apple en Epic Games, vooral bekend van schietspel Fortnite. Epic beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag en machtsmisbruik. Epic besloot vorig jaar een eigen betalingssysteem in zijn app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en verwijderde de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Een Amerikaanse rechter buigt zich momenteel over die zaak.

Europa

Ook de Europese Commissie heeft Apple op de korrel, nadat Spotify een klacht had ingediend. Apple maakt volgens de muziekdienst misbruik van zijn macht door ontwikkelaars te dwingen gebruik te maken van Apples eigen betaalsysteem.

Vorige week nog wist Apple een schikking te treffen met een groep Amerikaanse appmakers. In een rechtszaak claimden zij dat het techbedrijf te veel kosten in rekening zou brengen voor de distributie van hun programma’s via de App Store. Apple gaat ze in totaal 100 miljoen dollar (zo’n 85 miljoen euro) betalen.

Deze schikking wordt door kenners gezien als een overwinning voor Apple omdat het bedrijf zijn verdienmodel niet ingrijpend hoeft aan te passen. Bedrijven moeten immers nog altijd commissie betalen aan Apple voor verkoop via de zijn appwinkel.

Wel heeft Apple beloofd het aantal mogelijke prijzen die ontwikkelaars kunnen vragen voor abonnementen, in-app aankopen en betaalde apps te vergroten. Ook mogen ontwikkelaars voortaan klanten actief benaderen om ze te wijzen op goedkopere opties om een app te gebruiken.