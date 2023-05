Zuid-Europa wordt snikheet, en vliegen een pak duurder. Maar met deze tips redt u uw zomervakantie

Kies voor alternatieve bestemmingen

Landen als Spanje, Italië en Turkije blijven toeristische trekpleisters, maar het loont zeker de moeite om eens verder te kijken. “Denk bijvoorbeeld aan een land als Slovenië”, zegt Britta Baeke van Travel Express, een vakblad voor de reisindustrie. “Oké, daar zal je niet de all-inclusives kunnen vinden die het populairst blijven, maar er vallen mooie deals te sluiten aan scherpe prijzen. En je loopt er niet over de koppen.”

Dat steeds meer mensen de weg vinden naar dit soort bestemmingen, blijkt uit onderzoek van Booking.com, de marktleider op het vlak van online hotelreservaties. Bij de tien meest trendy bestemmingen voor 2023 vinden we daar in Europa plekken als Budva (Montenegro) en Olomouc (Tsjechië). “Ook Albanië mag tot dat lijstje gerekend worden”, zegt Baeke. “Vroeger werd dat nogal vaak geassocieerd met de maffia en het heeft nog altijd wat die reputatie, maar dat is onterecht.”

Slovenië is een prima alternatieve reisbestemming. Beeld Toerisme Slovenië

“Buiten Europa zien we dat vooral de Verenigde Staten en Canada als zot scoren. Met toch ook een speciale vermelding voor Dubai en de Emiraten in het algemeen. Er wordt dan ook extra hard ingezet op toerisme. Denk bijvoorbeeld aan Qatar, waar ze voor het wereldkampioenschap voetbal tientallen nieuwe hotels hebben gebouwd. Ze moeten die nu gevuld zien te krijgen en bieden veel luxe aan spotprijzen. Door de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen en de veel goedkopere brandstof in die landen zijn de tickets bovendien ook zeer betaalbaar.”

Monitor de prijzen van vliegtuigtickets

De tijd van de goedkope vliegtickets lijkt definitief voorbij. En toch zijn er nog wat koopjes te doen. Uit onderzoek van Skyscanner.com, de website waar u ticketprijzen van tickets kunt vergelijken, blijkt dat een aantal bestemmingen zelfs goedkoper zijn geworden. Zo is er in 2023 een gemiddelde prijsdaling van 22 procent ten opzichte van 2019 voor tickets naar Manilla op de Filippijnen. Ook voor het Marokkaanse Fes (daling met 15 procent) en het Maltese Valletta (daling met 14 procent) betaalt u nu minder dan vier jaar geleden.

Bij vliegtuigtickets blijft het cruciaal dat u op het juiste moment boekt. Het is essentieel dat u enkele weken lang de prijzen in de gaten houdt en zo bekijkt wanneer ze laag staan. Die prijzen kunnen dag per dag schommelen, afhankelijk van het aanbod. Algemeen wordt aangeraden om twee à vier maanden op voorhand te boeken.

Kies voor de trein als transportmiddel

Maar waarom zou u het vliegtuig niet helemaal links laten liggen? Omwille van de transitie naar groene energie worden er heel veel inspanningen gedaan om het reizen met de trein veel aantrekkelijker te maken met prijzen die dichter toegroeien naar die van vliegreizen. De nachttrein naar Wenen is terug van weggeweest en binnenkort is er weer een rechtstreekse verbinding naar Barcelona.

“Terwijl een vliegreis wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, waar iedereen wat tegen opkijkt, is dat anders voor de trein”, legt Baeke uit. “Het wordt als het ware een volwaardig onderdeel van de reis, een stuk van de vakantie. Het is een vorm van slow travel. En dat zit toch wel aardig in de lift.”

Reizen met de trein zit in de lift, mede door goedkopere ticketprijzen. Beeld ©raymond rutting photography

Het past ook wel in het ontsnappen aan alle drukte en terug naar vroeger, waar velen nood aan hebben. Voor bijna negen op de tien respondenten uit het onderzoek van Booking.com was nostalgisch reizen een van de populairste vakantietypes en 42 procent wil een pauze nemen die gericht is op de mentale en fysieke gezondheid. Bij millennials geeft zelfs 62 procent aan ze via off-grid reizen willen ontsnappen aan de realiteit. Het minder haastige reizen met de trein past helemaal in dat kader.

Loop toch nog eens langs bij reisbureaus of touroperators

Door de enorme stijging van de levensduurte gaan mensen niet minder reizen – acht op de tien geven aan dat ze van plan zijn in 2023 even vaak of vaker op vakantie te trekken – maar ze zijn wel veel prijsbewuster geworden. 69 procent van de millennials uit de studie van Booking.com gebruikt technologie om bij het reizen geld te besparen. Er wordt vooral bespaard door het gebruikmaken van deals en het reizen op een slim moment. “Vermijd om op reis te gaan tijdens de schoolvakanties”, zegt Baeke. “Koppels zonder kinderen zullen zo veel geld kunnen besparen. Bijkomend: houd ook de schoolvakanties in Nederland in de gaten. Door de aanhoudende problemen op Schiphol, merken we dat steeds meer van onze noorderburen vanuit Zaventem vertrekken. En dat kan de prijzen extra de hoogte indrijven.”

Beeld AFP

Doordat er zo druk geboekt wordt, is het niet eenvoudig om nu nog een goedkope last minute op de kop te tikken. Baeke: “Daarvoor zou ik toch willen aanraden om altijd nog eens te passeren bij een reisbureau of een touroperator. Zij kopen al een jaar op voorhand in grote aantallen tickets op, die ze echt wel kwijt moeten. Zo heb ik zelf recent nog 500 euro kunnen besparen voor een vakantie van een week. Vergelijken is dus de boodschap. Opvallend is trouwens dat steeds meer mensen opnieuw gebruikmaken van een reisbureau of touroperator, we zien daar een stijging van 30 naar 39 procent.”