Zuid-Afrika slaat alarm over nieuwe variant coronavirus. Wat is er aan de hand?

Een nieuwe variant van het coronavirus lijkt razendsnel om zich heen te grijpen in Zuid-Afrika. Steeds meer landen reageren door verschillende Afrikaanse landen op de rode lijst te zetten, de Europese Commissie roept alle EU-lidstaten op hetzelfde te doen. Ons land neemt later vandaag een beslissing. Wat is er aan de hand?

Om welke variant gaat het?

B.1.1.529, zoals de nieuwe variant nu nog heet, beschikt over liefst 32 mutaties aan de uitsteeksels waarmee hij menselijke cellen binnendringt.

De herkomst van de variant is nog een raadsel. Het virus is geen directe familie van de deltavariant, die in veel landen dominant is, maar lijkt een nakomeling van de allereerste coronavirussen die zich begin vorig jaar over de wereld verspreidden.

Hoe is de situatie nu?

Het lijkt erop dat de nieuwe variant nu al de meeste besmettingen rond Johannesburg en Pretoria veroorzaakt. In de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng lijkt de variant al verantwoordelijk voor 90 procent van alle besmettingen. Wetenschappers vermoeden dat het virus zich mogelijk zelfs al over heel Zuid-Afrika verspreid heeft.

De mutatie heeft zich inmiddels ook al verspreid naar onder meer Botswana, Zimbabwe en Namibië.

Ook buiten Afrika is B.1.1.529 al aangetroffen. Het ging om een 36-jarige reiziger uit Zuid-Afrika die het virus had meegenomen naar Hongkong, en die in hotelquarantaine ook iemand anders besmette, en om een eerste geval in Israël. De besmette persoon is uit Malawi naar Israël teruiggekeerd, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Gevallen in Europa of België zijn nog niet bekend, maar volgens viroloog Marc Van Ranst worden er twee positieve stalen onderzocht die mogelijk om de nieuwe variant gaan. Daarover zou later vandaag of morgen uitsluitsel komen.

Moeten we ons zorgen maken?

“Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart”, zei Zuid-Afrikaans hoogleraar bio-informatica Tulio de Oliveira donderdag op een bijpraatsessie voor experts. Volgens Zuid-Afrikaans minister van Volksgezondheid Joe Phaala ligt ze ongetwijfeld aan de basis van de “exponentiële” toename van het aantal besmettingen van de voorbije weken.

Tot nu toe is er echter nog maar weinig geweten over de nieuwe variant. Door de vele mutaties is het mogelijk dat B.1.1.529 besmettelijker is dan eerdere varianten. Of het nieuwe virus behalve besmettelijker ook ernstiger ziek maakt, is onbekend. Wetenschappers kunnen op dit moment ook moeilijk inschatten wat de doeltreffendheid van de coronavaccins is tegen deze nieuwe variant.

Omwille van de nieuwe B.1.1.529 variant (die de delta variant lijkt te verplaatsen, dus nog meer besmettelijk), hebben Israel en VK een reisverbod ingesteld voor reizigers uit Zuid-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibië en Eswatini.

Hoewel nog veel onduidelijkheid bestaat over de eigenschappen van de variant, heeft het Britse gezondheidsagentschap UKHSA het nu al over de “ergste die we tot nu toe gezien hebben”. Maar virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht benadrukken dat er nog geen reden tot paniek is. “Dat er nieuwe varianten opduiken, is de normaalste zaak van de wereld. Het zou me verontrusten als dat niet het geval was, want dat zou betekenen dat we niet goed aan het monitoren zijn”, zegt Van Gucht. “De vraag is hoe besmettelijk de variant is”, aldus Van Ranst. “De eerste data van een variant zijn vaak niet altijd even betrouwbaar, dus dit is iets dat we moeten afwachten.”

Nederlands viroloog Marion Koopmans spreekt wel van een “zorgwekkende” situatie. “De nieuwe variant lijkt de deltavariant heel snel te verdringen. Epidemiologisch lijkt wel duidelijk dat hij een evolutionair voordeel heeft.”

Hoe reageert België?

Ons land volgt de kwestie op de voet op, zegt Coronacommissaris Pedro Facon. Zowel Sciensano als de experten in de Risk Assessment Group (RAG) vergaderen vandaag nog om een “grondige evaluatie te voeren en beslissingen te nemen”.

Nieuwe variant: op EU-niveau overleg inzake maatregelen + ook op Belgisch niveau RAG/@sciensano vandaag grondige evaluatie en beslissingen.

Hoe reageert de rest van de wereld?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet de komende dagen en weken onderzoek naar de variant B.1.1.529, die afhankelijk van het potentiële risico ook een Griekse naam krijgt.

Het Verenigd Koninkrijk en Israël troffen als eerste maatregelen. Beide landen zetten verschillende landen in zuidelijk Afrika op de rode lijst. Alle vluchten naar deze landen worden geschrapt en terugkerende reizigers moeten verplicht in quarantaine. Ook Australië overweegt reisbeperkingen in te stellen.

Ook de Europese Commissie roept intussen op tot een ban van het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika. Voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de maatregel snel wordt besproken. Verschillende EU-lidstaten hebben intussen al beslist om het vliegverkeer vanuit Zuid-Afrika te weren, waaronder Duitsland en Italië. Ook Nederland stelt een vliegverbod uit zuidelijk Afrika in, vanaf vanmiddag 12 uur.

Hoe reageren de beurzen?

Het nieuws over de nieuwe coronavariant heeft ook gevolgen op de beurzen. De Aziatische markten en olieprijzen zijn vanmorgen gekelderd. Nikei, de aandelenmarkt van Tokio, leed het grootste dagverlies in twee maanden. Ook de olieprijs daalde door zorgen over de impact van mogelijke maatregelen. Ook de Europese beurzen gaan een fors lagere opening tegemoet.