‘Zuhal Demir is nog te weigerachtig om de klimaatcrisis vol aan te pakken’

Voor Vivaldi is het al een jaar zowat al corona dat de klok slaat. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau slaat nu op tafel: het is tijd dat de federale regering eindelijk ook werk maakt van haar klimaatplannen.

Op 1 oktober is de regering-De Croo een jaar aan zet. Door de pandemie blijven grote delen van het regeerakkoord voorlopig onaangeroerd. Na de coronacrisis wil Conner Rousseau dat de klimaatcrisis snel een politiek antwoord krijgt.

“In juni was er de uitspraak in de Klimaatzaak, waarbij de overheid gewoon in gebreke blijft. Er was het verpletterende rapport van het VN-klimaatpanel. En deze zomer hadden we niet alleen bosbranden in heel Zuid-Europa en extreem weer in Canada, maar raakten ook mensen hier in België hun huizen kwijt door de klimaatverandering. De realiteit heeft ons ingehaald. De vraag is: waarom doen we niet meer dan wat we vandaag doen?”

In het regeerakkoord van Vivaldi zit in ieder geval weinig concreets.

“Er staat heel veel ambitie in het regeerakkoord, maar dat moet nu geconcretiseerd worden. We moeten de klimaatcrisis even kordaat aanpakken als de coronacrisis. Daarom roep ik premier Alexander De Croo op om een thematische ministerraad samen te roepen – ministers Frank Vandenbroucke en Meryame Kitir zullen dat namens Vooruit aan de premier vragen. We zijn een jaar ver in deze regering, er is echt geen enkele reden meer om te wachten om de nodige ingrepen vast te leggen.”

Wat moet er dan gebeuren voor u?

“We moeten de ambities heel duidelijk omschrijven. We hebben ons ingeschreven in de Europese doelstelling om tegen 2030 55 procent minder CO 2 uit te stoten – heel concreet is dat 26 miljoen ton minder CO 2 , alleen al binnen de federale bevoegdheden. De vraag is: hoe willen we dat bereiken?

“Twee: je moet ook zorgen dat het systeem sociaal rechtvaardig wordt. Anders dreigt de klimaatcrisis op termijn de ongelijkheid te doen groeien. Nu betalen Europese bedrijven taksen om te mogen uitstoten, maar ze krijgen dat geld zonder veel voorwaarden terug via Vlaamse subsidies. We zouden dat geld beter herverdelen en gebruiken om gezinnen te helpen de energiefactuur te betalen. Dat is een voorbeeld van hoe we ervoor zouden kunnen zorgen dat koopkracht van een grote groep wordt beschermd met klimaatbeleid.”

Om echt een verschil te maken voor het klimaat, zal de mobiliteit flink onder handen genomen moeten worden.

“Dat is voor een groot deel Vlaamse bevoegdheid. Wij hebben er wel voor gezorgd dat de bedrijfswagens zullen vergroenen. Maar we moeten ook kijken naar het spoor. Uit een studie van Deloitte blijkt dat iedere euro die je investeert in het spoor 2,83 euro opbrengt aan de Belgische economie. Investeren in de trein zorgt voor stiptere treinen, minder files, minder CO 2 -uitstoot, meer geld dat naar de economie vloeit. Waar wachten we op?”

Geld?

“Nee, want wij vinden dat zulke investeringen buiten de begroting gehouden moeten worden, zoals ook Vlaanderen doet.”

U wil minder CO 2 -uitstoot, maar de gascentrales waarmee Vivaldi de kerncentrales wil vervangen, zullen net meer uitstoten.

“Dat zijn natuurlijk transitiecentrales, dat is een overgangsfase.”

'Zuhal Demir staat nog te weigerachtig om de klimaatcrisis vol aan te pakken. Ik ga binnenkort met haar eten, ik zal er dan nog eens met haar over praten.' Beeld JOHAN JACOBS

Die centrales gaan niet even twee jaar draaien, die gaan er lang staan.

“Dat is waar. Eerlijk: ik heb mij ook wel even afgevraagd of dit nu wel de juiste oplossing is. Maar je kan toch niet ontkennen dat die oude kerncentrales niet meer de toekomst zijn? Die openhouden kost óók 2 miljard. Er wordt weleens beweerd dat de energierekening zonder kernenergie alleen maar duurder wordt, maar dat is ook bullshit: met kernenergie hebben we zowat de duurste stroomfactuur van Europa gekregen. We hebben nu een transitie nodig naar een duurzamer verhaal, en het is daar dat die centrales voor nodig zijn.”

De kernuitstap staat niet ter discussie?

“Ik ben daar niet dogmatisch in. Als het nodig is – en dit zeggen de groenen evengoed – kunnen er tijdelijk twee kerncentrales open blijven. Maar daar zit geen toekomst in, dat is bijna palliatieve sedatie. We moeten ons hoe dan ook voorbereiden op iets nieuws.”

De federale regering hangt voor haar plannen ook af van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Zij weigerde de laatste tijd al twee vergunningen voor gascentrales.

“Dat is een politieke vergunningscultuur geworden, dat heeft nog weinig met inhoud of cijfers te maken. Ik vind het jammer, we kunnen niet wachten om de problemen serieus te nemen, maar dat is haar verantwoordelijkheid. Zuhal Demir staat nog te weigerachtig om die klimaatcrisis vol aan te pakken. Ik ga binnenkort met haar eten, ik zal er dan nog eens met haar over praten.”

Niet alleen de klimaatplannen van Vivaldi raken voorlopig niet op toerental, maar ook de belangrijke hervormingen van de arbeidsmarkt en de pensioenen raken amper van de grond. En de 60 coaches van Vandenbroucke voor langdurig zieken zullen ook niet voldoende zijn.

“Er is het voorbije jaar gigantisch veel tijd en energie naar corona gegaan. Maar er ligt nu heel veel werk op de plank. Wat het traject van Frank Vandenbroucke betreft: dit is nog maar het begin, er komen nog voorstellen. Als het gaat over arbeidsmarkt kan ik u alleen maar gelijk geven. De pensioendiscussie is even opzijgeschoven, maar uitstel is geen afstel. Vergeet niet dat wij de minimumpensioenen al verhogen naar 1.500 euro netto. En we kijken uit naar de fiscale hervorming die de lasten op arbeid moet verlagen. Maar dat dat allemaal stilaan wel mag komen, daar hebt u een punt.”