Zoveelste crisis aan Amerikaans-Mexicaanse grens: ruim 10.000 migranten onder brug in Texas

De regering-Biden ziet zich geconfronteerd met de zoveelste crisissituatie aan de grens met Mexico. Meer dan tienduizend migranten, grotendeels Haïtianen, zijn illegaal de grens overgestoken en hebben zich verzameld onder een brug in de Texaanse grensstad Del Rio.

Het aantal migranten dat de ondiepe grensrivier Rio Grande oversteekt, zonder te worden tegengehouden door de Mexicaanse politie, stijgt met de dag. De Amerikaanse grenspolitie en het stadje zijn volledig overvallen door de plotselinge komst van de migranten. Omdat er geen opvang voor ze is, verblijven de migranten voorlopig onder een brug die Del Rio verbindt met de Mexicaanse grensstad Ciudad Acuña. Daar wachten ze op hun aanhouding en asielprocedure.

Afgelopen weekend ging het nog om 2.500 migranten. Donderdagochtend waren het er al 8.200 en diezelfde avond nog maakte de burgemeester van Del Rio, Bruno Lozano, bekend dat hun aantal was gestegen tot 10.503. Lozano, een Democraat, riep de president op snel in actie te komen.

“President Biden, om het in perspectief te plaatsen: 10.503 personen is ongeveer eenderde van de bevolking van Del Rio”, twitterde de burgemeester. “Snelle actie van de regering is geboden”, aldus Lozano later tijdens een bezoek aan de brug. “Dit is een nachtmerriescenario.” Volgens de sheriff is 70 procent van de migranten in het ‘kamp’ onder de brug afkomstig uit Haïti. Zij wisten de afgelopen weken via Midden-Amerika Mexico binnen te komen. In de groep bevinden zich ook Nicaraguanen, Cubanen en Venezolanen.

‘Hartverscheurend’

De migranten krijgen van de grenspolitie een nummer en moeten daarna in temperaturen van 37 graden wachten tot ze worden opgehaald met bussen. Dat gaat niet snel. “De grenspolitie is overweldigd”, aldus sheriff Joe Martinez. “Ze kunnen mensen gewoon niet snel genoeg verwerken, dus er is een achterstand ontstaan.” De autoriteiten hebben mobiele wc’s geplaatst bij de brug. Volgens Lozano gaan de migranten ook terug naar Mexico om voedsel en water in te slaan.

Een verslaggever van persbureau Reuters zag donderdag hoe honderden migranten via de Rio Grande weer naar Acuña gingen om voedsel te kopen. Het Republikeinse Congreslid Tony Gonzales, die de regio Del Rio vertegenwoordigt, noemde de omstandigheden na een bezoek aan de brug ‘hartverscheurend’. “Zo erg heb ik het nog nooit eerder gezien”, aldus Gonzales. Hij en andere Republikeinen maakten van de toevloed van de Haïtianen gebruik om het immigratiebeleid van de regering-Biden nog eens te bekritiseren.

Sinds het aantreden van Biden, die een deel van Donald Trumps strenge immigratiebeleid overboord heeft gegooid, is het aantal opgepakte en uitgezette migranten fors gestegen. In juli en augustus werden elke maand zo’n 200.000 personen opgepakt bij de grens en uitgezet. Dit is het hoogste aantal in twintig jaar. In april 2020, onder Trump, ging het nog om 16.000 arrestaties en uitzettingen van illegalen.

Ontmoedigen

Na kritiek, ook van Democraten, dat hij de crisissituatie aan de grens niet serieus genoeg aanpakte, besloot Biden vicepresident Kamala Harris te belasten met de aanpak van het probleem. Harris bezocht onder andere Mexico en landen in Midden-Amerika om afspraken te maken om de toestroom van migranten richting de VS te stoppen. “Kom niet”, zei Harris toen in Guatemala om migranten te ontmoedigen naar de Amerikaanse grens te trekken.

Maar dit alles heeft tot nu toe weinig geholpen. “Als je ziet hoeveel mensen er hier zijn, hoe chaotisch het is en dat er letterlijk geen grens is”, aldus Gonzales over de situatie in Del Rio. “Mensen gaan met gemak van en naar Mexico. Het is hartverscheurend en gevaarlijk.”

Ook de gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, hekelde het immigratiebeleid van de regering. Abbott gaf donderdag opdracht zes grensovergangen te sluiten “om te voorkomen dat deze karavanen onze staat overrompelen”. Hij moest dit later weer intrekken omdat de regering de sluiting volgens hem niet toeliet. “De regering handelt de crisis aan de grens net zo slecht af als de evacuatie uit Afghanistan”, twitterde Abbott.

Enkele uren daarvoor had hij nog foto’s op Twitter gezet van de succesvolle aanhouding door de Nationale Garde van Texas van een groep illegalen die zwemmend in de Rio Grande Texas probeerde binnen te komen. Daar was het wel gelukt migranten aan te pakken, was de boodschap van de gouverneur. Door soldaten van Texas en niet door de federale grenspolitie. “Door de lucht, over de grond en op het water bewaakt Texas de grens”, twitterde Abbott.