Zoveel verdient de werkende Vlaming

Wat levert uw werk u maandelijks netto op? Vorig jaar verdienden de Vlaamse werknemers en zelfstandigen gemiddeld netto bijna 2.400 euro per maand. Voor u triomferend of sakkerend er uw bankrekening op naslaat: er zijn er die meer hebben, maar ook die het met een pak minder moeten stellen. Dit is wat de werkende Vlaming verdient.

Loon naar werken, klinkt het gezegde. Maar wat is die noeste arbeid die u levert maandelijks eigenlijk netto op uw bankrekening waard? Gemiddeld verdiende de werkende Vlaming (werknemer of zelfstandige) in 2020 iets minder dan 2.400 euro netto per maand. Dat blijkt uit de recentste bevraging van Statistiek Vlaanderen bij ruim 7.000 Vlamingen.

Het gemiddelde netto beroepsinkomen van de werkende 20- tot 64-jarigen bedroeg vorig jaar welgeteld 2.378 euro. In 2019 was dat nog 28 euro minder, namelijk 2.350 euro. Terugblikkend naar 2006, het eerste jaar waarin de bevraging werd gehouden, kwam er 157 euro bij. In die periode steeg het netto beroepsinkomen met 7%, ofwel met gemiddeld 0,5% per jaar. Het gaat om bedragen in reële prijzen van 2019, wat wil zeggen dat ze gecorrigeerd zijn voor de inflatie.

Hoger beroepsinkomen

Vooral de groep met een hoger beroepsinkomen - tussen de 2.500 en 3.000 euro netto - nam de jongste jaren toe. Het aandeel in de looncategorie tussen de 2.500 en 3.000 euro nam het sterkst toe. 17,8% van de beroepsactieve Vlamingen mag zich tot deze groep rekenen. In 2006 was dit nog maar 13,2%.

Al zijn het wel vooral de vrouwen die de voorbije 15 jaar fors meer zijn gaan verdienen. Hun beroepsinkomen nam sinds 2006 met 17% toe, waar mannen algemeen gezien slechts 4% meer gingen verdienen. De loonkloof tussen de geslachten neemt jaar na jaar af, al is deze er tot vandaag nog steeds. Het maandelijkse inkomensverschil verkleinde van 741 euro in 2006 tot 539 euro in 2020 (-27%). Mannen kregen in 2020 gemiddeld 2.637 euro nettoloon op hun rekening gestort, vrouwen zagen 2.098 euro op hun saldo bijkomen.

45- tot 54-jarige verdient het best

Niet verwonderlijk verdient een 45- tot 54-jarige (2.555 euro) een stuk meer dan een 20- tot 34-jarige (2.009 euro). Al gaat het nettoloon al vanaf halfweg de 30 fors omhoog (2.511 euro voor 35- tot 44-jarige). Omdat een aantal onder hen het dan al wat rustiger aan doen, ligt het gemiddelde loon van een 55- tot 64-jarige een tikkeltje lager, op 2.486 euro.

Hooggeschoolden (2.648 euro) verdienen beter dan middengeschoolden (2.085 euro) en laaggeschoolden (1.880 euro). In Brussel (2.460 euro) wordt ook nog altijd beter betaald dan in Vlaanderen (2.378 euro). In Wallonië (2.198 euro) zijn de nettolonen het laagst.

Nog uit de enquête van Statistiek Vlaanderen blijkt dat 10% van de bevolking in Vlaanderen vorig jaar in subjectieve armoede leefde. Dat zijn ongeveer 660.000 personen die aangeven moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen. Het gaat daarbij in overgrote mate om werkloze alleenstaanden of eenoudergezinnen.