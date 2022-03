Zorgt oorlog in Oekraïne voor uitstel Belgische kernuitstap?

“De wereld is veranderd.” Die vier woorden van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doen sinds afgelopen weekend de speculatie over de kernuitstap hoog oplaaien binnen de federale regering. Bij MR zijn ze er zeker van: de groenen hebben hun bocht ingezet, of proberen minstens het gezichtsverlies te beperken voor wanneer de kernuitstap uitgesteld wordt.

Dat de Franstalige liberalen die interpretatie de wereld insturen, hoeft niet te verbazen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil koste wat het kost twee kerncentrales langer openhouden. Maar ook bij de andere partijen valt op dat Van der Straeten opeens andere klemtonen legt. En de groenen zien de kernuitstap niet als een reden om uit de regering te stappen, zeggen verscheidene bronnen.

In het regeerakkoord zijn twee voorwaarden voor de kernuitstap ingeschreven: bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid. Maar een gascrisis en een militaire invasie later is daar een derde punt bijgekomen, ook voor Groen: hoe afhankelijk is ons land van Russische energie? Het antwoord op die vraag valt volgens de groenen niet noodzakelijk uit in het nadeel van de kernuitstap. Een groot deel van het Europees gas komt uit Rusland. Maar kerncentrales hebben uranium nodig, en dat halen we ook uit Rusland.

Toch valt op dat de groenen uiterst voorzichtig communiceren. “Wij hebben altijd gezegd dat de kernuitstap een middel is, geen doel op zich”, benadrukt de woordvoerder van Van der Straeten.

“De kaarten zijn nog steeds dezelfde als twee weken geleden,” klinkt het bij regeringspartner Vooruit. “De kans is nog steeds het grootst dat de volledige kernuitstap er komt. Voor ons is dat de goedkoopste optie. Er is nog geen bewijs dat een verlenging van twee kerncentrales goedkoper is.”

Open vld lijkt daarentegen niet langer heil te zien in een volledige kernuitstap in 2025. Voorzitter Egbert Lachaert zei vorige week al dat de kernuitstap geherevalueerd moest worden. (“Dat is Wetstratees voor: de kernuitstap ligt in de vuilnisbak”, zegt een coalitiepartner daarover.) Maandag benadrukte Lachaert dan weer dat Europa en ons land zo snel mogelijk van het Russische gas af moeten.

Komt er dan toch een verlenging van twee kerncentrales? Uitbater Engie heeft altijd gezegd dat het daarvoor te laat was, een boodschap die maandag nog eens herhaald werd. Maar het bedrijf voegde eraan toe dat de federale regering beslist. “Wat zij beslissen, moeten wij uitvoeren.”

Engie laat de deur daarmee op een kier staan, is de analyse in de regering. Een regeringspartij vat het standpunt van de energieleverancier als volgt samen: “Alles kan, als je maar betaalt.”