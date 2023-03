Zorgt Kate Forbes in Schotland voor een nieuwe politieke wind, of laat ze toch haar diepchristelijke overtuigingen spreken?

De Schotse nationalisten (SNP) kiezen vanaf maandag wie partijleider en aftredend premier Nicola Sturgeon moet opvolgen. Kate Forbes (32) is op zijn zachtst gezegd de opmerkelijkste kandidate. Een blad voor de mond? Kent ze niet.

“Meer van hetzelfde is geen manifest, het is het aanvaarden van middelmatigheid. We kunnen beter, en mijn regering zal focussen op de prioriteiten van de mensen.”

Nou. Die zit, zeggen we dan. De Schotten zagen afgelopen dinsdag een televisiedebat tussen drie aspirant-premiers waar de stukken van afvlogen. Vooral tussen de twee prominentste kandidaten dan: minister van Financiën Kate Forbes en haar collega op Gezondheid Humza Yousaf, tevens de dauphin van aftredend eerste minister Nicola Sturgeon.

Het was Yousaf die betoogde dat hij continuïteit beoogde, nadat Sturgeon een maand geleden na bijna een decennium onbetwist leiderschap compleet onverwachts aangaf af te treden als premier en als voorzitter van de Scottish National Party. Maar van die ambitie maakte Forbes dus meteen gehakt. Hoe dacht Yousaf overigens, met zijn − volgens Forbes − hoogst twijfelachtige palmares op verschillende ministerposten, het wél te kunnen waarmaken als premier?

Gewaagd, luidde een analyse in het politieke weekblad The Spectator meteen. Een aanval op Yousaf, tot daaraan toe, maar op Sturgeon? “Het gemiddelde partijlid zou Nicola Sturgeon bij hen thuis kunnen aantreffen terwijl ze hun labradoedel aan het wurgen is met een piano­snaar, toch zouden ze onmiddellijk concluderen dat Meneer Pluisbal het wel zelf gezocht zal hebben.”

Maar het was duidelijk een weloverwogen aanval, want hij kaderde in een heel pleidooi van Forbes voor verandering, voor een nieuwe start voor Schotland, voor een radicaal nieuwe visie op het gigantische potentieel van de natie. Forbes gooide alle remmen los, en dat is wellicht ook wel nodig, wil ze nog enige kans maken om de nieuwe Schotse leider te worden.

De 32-jarige Schotse is namelijk niet de topfavoriete. Dat was ze oorspronkelijk nochtans wel. Tot ongeveer een uur of vier nadat ze haar kandidatuur bekendmaakte. De maandag van de krokusvakantie was dat. En het begon uitstekend.

Tegen homohuwelijk

Even voor het middaguur stuurt ze die bewuste dag een video de wereld in waarin ze zichzelf presenteert als de onverschrokken, dappere, energieke leider die het land nodig heeft. En dat ze ballen aan haar lijf heeft, bewijst de gekozen timing: die valt toch zeker niet precies tijdens de officiële campagne­launch van Humza Yousaf?

De ene volksvertegenwoordiger na de andere schaart zich meteen achter de populaire jonge politica. Maar dan begint ze te praten. In haar eerste interview die middag valt ze de gen­derwet van Sturgeon af, die gestemd werd tijdens haar zwangerschapsrust, waardoor trans personen makkelijker hun geslacht juridisch kunnen laten wijzigen. Een bommetje, want ministers die het niet eens waren op het moment dat de wet voorlag, zouden ontslag hebben moeten nemen.

Vervolgens stelt ze desgevraagd dat ze tegen het homohuwelijk is. Dat is, voor alle duidelijkheid, legaal in Schotland sinds 2014. Maar had ze toen al in het parlement gezeten, zegt Forbes, dan zou ze uit religieuze overtuiging tegen hebben gestemd. Forbes is een devote christen en lid van de evangelische Free Church of Scotland en vindt het huwelijk iets dat voorbehouden is voor man en vrouw. “Maar het is nu legaal en ik ben een dienaar van de democratie. Ik ben geen dictator”, probeert ze tevergeefs de meubelen te redden.

De steun die ze in de eerste uren van haar kandidatuur krijgt, heeft nu nog de stevigheid van een kommetje custard pudding. Terwijl haar partijgenoten haar afvallen, raast Forbes door. Ze stelt zonder verpinken dat een trans vrouw biologisch een man is. Ze draait een vraag over gecontesteerde conversietherapie (waarbij getracht wordt iemands seksuele oriëntatie te veranderen, red.) om naar de rechten van andere minderheidsgroepen, “zoals de gelovigen”. Om het af te maken vertelt ze dat ze seks iets vindt voor binnen het huwelijk. Net zoals kinderen krijgen, overigens.

Extreem eerlijk, dat is het wel. Maar of het ook politiek verstandig was? Nieuwssite Politico publiceert een artikel met als niet mis te verstane kop: ‘48 hours that shot down the SNP’s brightest star’. Tegen dat het woensdag is, wordt volop gegokt of Forbes donderdag dan wel vrijdag uit de race zal stappen. Dat ze het gaat doen, lijkt onvermijdelijk.

Maar kijk, we zijn enkele weken later en Kate Forbes doet nog steeds mee. Een peiling deze week zette Yousaf nu op 31 procent, Forbes op 26 procent en de derde kandidate, Ash Regan, op 11 procent. Liefst 32 procent van de SNP-leden gaf aan nog onbeslist te zijn. Alles kan met andere woorden nog.

Beeld Mellon

Ze is dan ook een specialleke, Ceit Ealasaid Fhoirbeis. Of dat is toch hoe haar naam − dank u Wikipedia − in het Schots-Gaelisch klinkt. Kate Elisabeth Forbes, geboren op 6 april 1990, is zo’n voorbeeld van wat ze in de sport zouden bestempelen als: ‘Wat goed is, komt snel.’

De geboren Noord-Schotse brengt haar jeugd door in Glasgow en India, waar haar ouders als missionaris heen zijn getrokken. Ze studeert geschiedenis in Cambridge, behaalt haar master in Edinburgh met een specialisatie in emigratie en de geschiedenis van diaspora, en begint haar carrière in het team van haar lokale volksvertegenwoordiger, om vervolgens voor grootbank Barclays te gaan werken, waar ze de knepen van het boekhoudvak leert.

In 2016 wordt ze voor het eerst verkozen in het parlement en de eerste jaren is ze er een backbencher. Maar dan...

We schrijven 5 februari 2020, 24 uur voordat de Schotse regering haar begroting moet voorstellen. Plots lekt uit dat minister van ­Financiën Derek Mackay honderden Facebook- en Instagramberichtjes naar een hem volslagen onbekende 16-jarige jongen heeft gestuurd. Exit MacKay.

Nicola Sturgeon stelt holderdebolder Kate Forbes aan als nieuwe minister van Financiën. Ze oogst meteen bewondering voor de manier waarop ze het ambt zonder verpinken overneemt. Zo stoot Forbes op haar 29ste prompt door tot de hoogste regionen van de SNP. Ze schrijft ook meteen Schotse politieke geschiedenis door als eerste vrouw ooit de begroting voor te stellen én door als minister zwangerschapsverlof op te nemen.

In augustus vorig jaar beviel ze van haar eerste kind, dochter Naomi. De moederschapsrust onderbrak ze nu voortijdig om zich in de race voor het Schotse leiderschap te storten.

Mannelijke vijftigers

Als Forbes het niet haalt, is het niet omdat men aan haar capaciteiten twijfelt. De vraag die wel veelvuldig wordt gesteld, is of haar scherpe religieuze overtuigingen haar niet in de weg zullen staan. Want als een premier zo doordrongen is van haar geloof, zal dat geloof dan ook niet gaan weerklinken in de lijn van de partij? Een nationalistische, maar evenzeer linkse, sociaal-liberale partij?

Niet dat ze zelf, sinds die valse start aan het begin van haar campagne, nog de nadruk legt op de ethische kwesties. Forbes heeft haar campagne geënt op de droom van de Schotse onafhankelijkheid. In 2014 stemde 55 procent van de Schotten in een referendum tegen een scheiding met het Verenigd Koninkrijk. Forbes wil nu meer landgenoten naar het yes-kamp trekken. Haar bedoeling: van de Schotse onafhankelijkheid hét volgende verkiezingsthema maken. Halen de Schotse nationalisten een meerderheid in het parlement, dan beschouwt ze dat de facto als een teken dat de Schotten dit keer wel echt de navelstreng met Londen willen doorknippen.

Allemaal goed en wel, sneerde Yousaf haar in het debat afgelopen week toe. “Maar hoe denk je nee-stemmers te overtuigen als je zelfs je ja-stemmers niet bij je kunt houden?” Een duidelijke verwijzing naar haar eerdere uitschuivers, die veel kwaad bloed gezet hebben en zeker bij de Schotse holebigemeenschap twijfel zaaiden over wat ze van een overtuigde christen als Forbes mogen verwachten.

Maar eerst zal ze de SNP-leden zelf moeten overtuigen. Met 100.000 zijn die. Hoofdzakelijk mannen, vooral vijftigers, en stuk voor stuk behoorlijk sociaal-liberaal. Dat kan niet goed komen, denk je dan.

Maar het feit dat Forbes in de peilingen na die dramatische start nog steeds uitzicht heeft op winst, toont op zijn minst aan dat er een conservatieve vleugel bestaat binnen de SNP, zo stipt The New Statesman aan. En ook niet onbelangrijk, volgens het Britse politieke magazine: de gemiddelde Schotse kiezer is iets minder liberaal dan het gemiddelde SNP-lid. Dus wie weet, als de SNP strategisch redeneert, kan dat conservatisme van Forbes nog wel in haar voordeel spelen.

Maandag gaat de verkiezing van de nieuwe SNP-leider van start. Op 27 maart weten we wat de Schotten kiezen in opvolging van Nicola Sturgeon: meer van hetzelfde, of een nieuwe wind.