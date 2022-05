Zorgt de Oekraïne-oorlog eindelijk voor een snelheidslimiet op de Autobahn? De Duitsers overwegen het

De milieuministers van alle zestien de Duitse deelstaten roepen de Bondsregering op tot een Tempolimit op de Autobahn. Eventueel tijdelijk, vanwege dreigende energietekorten door de Oekraïne-oorlog. Is het eindelijk gedaan met de pret voor snelheidsduivels?

Afgelopen week was het weer eens zover: een breed gedragen oproep om eindelijk een einde te maken aan de benzine verslindende onbegrensde snelheden op de Autobahn. Dit keer was het de conferentie van Duitse milieuministers – elk van de zestien deelstaten heeft er één – die opriep tot matigheid nu energietekorten dreigen door de oorlog in Oekraïne. Desnoods tijdelijk.

“Het is absoluut correct om een zichtbaar signaal te geven”, aldus de Nedersaksische milieuminister Olaf Lies – waarmee hij al een beetje voorsorteerde op de geringe kans dat het verder komt dan dat. Want bij een groot deel van de Duitse samenleving gaat een Tempolimit er niet in.

Sterker nog: menig Duitser ziet de mogelijkheid om met duizelingwekkende snelheden over de snelweg te razen als een geboorterecht, en geniet er met verve van. Wie in een rustige nacht zelf met bijna 200 kilometer per uur over de A2 tussen Hannover en Berlijn rijdt, loopt nog altijd het risico dat een Golf GTI met flitsende lichten in de binnenspiegel verschijnt omdat die nóg 50 kilometer harder gaat.

Weekblad Der Spiegel vergeleek de Duitse liefde voor de Autobahn op geestige wijze met het Amerikaanse recht op wapenbezit. De argumenten ertegen stapelen zich op: het is levensgevaarlijk, in het geval van de Autobahn ook nog eens slecht voor milieu, en volstrekt niet meer van deze tijd. Toen de allereerste Autobahn in 1932 opende voor het volk, gingen de meeste auto’s hooguit 80 kilometer per uur en schoten handvuurwapens doorgaans één kogel per keer af. Vooruit, de Thompson submachine gun was al wel uitgevonden maar vrij exclusief in gebruik door types als Al Capone.

Net als wapens voor sommige Amerikanen symboliseert de Autobahn-ohne-Tempolimit voor haar verdedigers een cruciaal onderdeel van de Duitse identiteit. “Het is onze vrijheidsniche”, aldus Ulf Poschardt, hoofdredacteur van de centrumrechtse krant Welt en een bekende Duitse auto- en Autobahn-liefhebber, in Der Spiegel. “De Autobahn is de enige plek waar dit protestants geordende volk zichzelf nog een bijzonderheid toestaat.”

De Autobahn draait om ‘machineromantiek’, aldus Poschardt. Om liefde voor de Duitse ingenieurskunst, met zijn BMW’s, Mercedessen-Benz en Porsches. En hoewel ook hij de noodzaak voor een duurzamer samenleving zegt te zien, “moeten wij ons wel afvragen wat we op weg daar naartoe bereid zijn te verliezen”. De diepe, bittere waarheid, volgens Poschardt: de Tempolimit is een manier van de langzamen in de samenleving om de snellen af te remmen.

Desondanks beweegt de discussie zich onmiskenbaar richting remmen. Twee van de drie regeringspartijen – de Groenen en de SPD – ageerden in hun campagne voor een snelheidslimiet van 130 kilometer per uur. De centrumrechtse autoliefhebbers van de FDP wisten dat te voorkomen, in ruil voor steun aan andere milieumaatregelen. Snelheidsliefhebbers weten: er kómt een keer een regering die zegt dat het uit is met de pret. Maar deze regering?

De minister-president van deelstaat Nedersaksen, bekend voorstander van de Tempolimit, belooft vrijdag een poging te doen tijdens zijn gesprek met bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn. Zijn woordvoerder, in Duitse media: “Maar ik denk niet dat ze er heel diep op in zullen gaan.”