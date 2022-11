Zorgkwaliteit in jeugd- en gehandicaptensector onder druk: ‘We nemen iedereen aan die we kunnen’

Geen uitstappen, patiënten die lang op hulp moeten wachten of de verkeerde medicatie krijgen. Door het personeelstekort is er amper ruimte voor kwaliteitszorg, waarschuwt de jeugd- en gehandicaptensector: ‘We willen allemaal dat onze geliefden goed verzorgd worden, maar daar zullen we van moeten afwijken.’

“Toen ik in de sector solliciteerde, waren er voor dezelfde job vaak veel andere goede kandidaten en werd een groot deel afgewezen. Maar nu moeten we echt iedereen aannemen die we kunnen, onder wie mensen zonder zorgdiploma.” Mauro Cockx (29) startte vijf jaar geleden als opvoeder bij Adem vzw in Bierbeek. Hij begeleidt daar kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen op de internaatafdeling.

Een uitdagende job, die door het zware personeelstekort in de sector voor verschillende van zijn collega’s te slopend werd. “Arbeidsongevallen door agressie, een nieuwe job buiten de sector, burn-out: in groepen waar normaal vijf à zes mensen werken, blijven nu soms maar twee opvoeders over”, vertelt Cockx. “En we vinden gewoonweg geen vervanging. Dus moet de rest van het personeel inspringen. Ik heb op dit moment meer dan 100 overuren staan.”

Cockx’ situatie is allesbehalve uitzonderlijk. In een recente bevraging van vakbondsorganisatie ACV Puls bij 897 werknemers uit de jeugd- en gehandicaptensector en het algemeen welzijnswerk, geven meer dan drie op de vier aan dat ze ‘meer dan ooit’ met een personeelstekort kampen. Maar liefst 89 procent zegt dat er bij zijn werkgever minstens één openstaande vacature is, terwijl een kwart aangeeft dat er meer dan tien vacatures openstaan. De tekorten situeren zich overwegend bij de begeleiders en hulpverleners zelf.

“De sectoren die we bevraagd hebben, kampen al decennia met een structureel personeelstekort”, licht ACV Puls-secretaris Michael Vandenbroucke toe. “Maar deze bevraging bevestigt dat de problemen op het terrein sinds corona groter zijn dan ooit. Werknemers moeten steeds harder en flexibeler werken terwijl ze nog steeds niet aan alle zorgvragen kunnen voldoen. Dat is dan opnieuw een recept voor ziekte, uitval en incidenten.”

Of zoals de getuigenis van een anonieme werknemer in de bevraging illustreert: een enkele verlofdag in december die al in januari aangevraagd is, kan niet doorgaan wegens personeelstekort. Anderen getuigen dan weer hoe stagiaires ingeschakeld worden als volwaardige zorgverleners, die soms zelfs alleen een leefgroep moeten begeleiden.

Zorgkwaliteit

Maar het gebrek aan personeel laat zich ook voelen bij de zorgbehoevenden. 62 procent van de ondervraagde zorgverleners geeft aan dat zij het werk niet meer gedaan krijgen zoals zij het willen. 52 procent kan niet meer voldoen aan alle hulpvragen. Van uitstappen die niet meer doorgaan, tot kinderen die lang op het toilet moeten zitten omdat de begeleider te druk bezig is met iemand anders om hen eraf te helpen: de anonieme getuigenissen uit de enquête tonen dat ook de zorgkwaliteit onder druk staat. Meermaals valt te lezen dat patiënten de verkeerde medicatie toegediend kregen.

Voor Joos Van Coillie (61), die al 38 jaar in de sector werkt, waarvan het grootste deel met dove volwassenen, is de evolutie duidelijk. “Vroeger had je veel kleinere leefgroepen met meer begeleiders. Nu staan we ’s ochtends en ’s avonds alleen voor ongeveer acht personen, en overdag met twee. In onze leefgroep vragen de doofblinden sowieso het meeste ondersteuning. De anderen moeten wat vaker ‘hun plan trekken’. Ook in de vorming is serieus gesnoeid. Nieuwe mensen die bij ons komen werken, leren zelfs geen gebarentaal meer.”

Lieve G. (45), die al 22 jaar als jeugdwerker werkt, zegt dat ook de zorgvraag van jongeren complexer is geworden. Terwijl patiënten vroeger met één psychologische of fysieke aandoening kampten, is er nu meestal sprake van een samenloop aan problemen. “Dat resulteert in nog meer werk. Toen ik afgestudeerd ben, wou ik echt iets betekenen voor andere mensen. Maar voor die zingeving blijft amper tijd over. Ik ben zelf al eens zwaar onderuit gegaan, en zie jonge starters met veel talent opbranden waar ik bij sta. We willen allemaal dat onze geliefden goed verzorgd worden, zeker als ze daar nood aan hebben, maar daar zullen we van moeten afwijken.”

Overal klinkt hetzelfde: de sector is in overlevingsmodus en alleen structurele oplossingen, zoals betere verloning, een aantrekkelijker personeelsstatuut, minder werkdruk en een betere werk-privébalans kunnen helpen. Concreet vraagt ACV Puls aan de regering om niet te wachten tot 2025 om bijkomend in de sector te investeren. “Als je nu geen extra middelen in de sector steekt, schuif je die kost gewoon op naar de toekomst”, zegt Vandenbroucke. “En dan zal die nog groter zijn, zeker maatschappelijk.”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) zegt zich zeer goed bewust te zijn van de moeilijke zoektocht naar personeel en verwijst naar het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 6) dat in 2021 met de sociale partners afgesloten is: “Er zijn al heel wat concrete stappen gezet om de vele openstaande vacatures in te vullen. Voor 2023 alleen al gaat het om een bedrag van 577 miljoen euro. Wat mij betreft, zullen er in de toekomst zeker nog inspanningen nodig zijn. Maar het is nu vooral belangrijk om het VIA 6-akkoord uit te voeren en zoveel mogelijk mensen te motiveren om voor deze sectoren te kiezen."