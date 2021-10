Zorgcentra zien steeds meer meldingen van seksueel geweld binnenkomen

Tijdens de lockdown hebben velen hard uitgekeken naar de heropening van de horeca op 8 mei. Als we nu, enkele maanden later, terugkijken, zien we dat met de heropstart van de cafés en het sociale leven ook het aantal meldingen van seksueel geweld sterk is toegenomen. Slachtoffers kunnen naar de drie zorgcentra stappen in ons land. Die zijn er in Gent, Brussel en Luik. Overal hebben de centra sinds mei een flinke stijging in het aantal gevallen opgetekend.

“We zien sinds de versoepelingen meer aanmeldingen dan voorheen”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent, waar een zorgcentrum is gevestigd. “We zitten nu aan ongeveer veertig aanmeldingen per maand. Voor corona zaten we aan minder dan dertig.”

De zorgcentra bestaan nog maar enkele jaren. Slachtoffers kunnen er meteen na de feiten naartoe om sporen, zoals sperma, te laten vaststellen en kunnen er een klacht indienen bij de politie. Psychologen staan klaar om de slachtoffers mentaal te begeleiden. “Het is dus een totaalconcept”, zegt Wouters. “Het idee is om verschillende hulpvormen samen te brengen.”

Nog een reden waarom er meer patiënten binnenkomen, is omdat de samenwerking met de politie gaandeweg is versterkt. Tot eind vorig jaar was er enkel een samenwerking met de politiezone Gent, ondertussen is die er met alle zones in Oost-Vlaanderen.

De hulpverleners in Brussel zien intussen hetzelfde fenomeen als hun collega’s in Gent. In normale tijden komen er tussen de 40 en 50 gevallen per maand binnen. Maar nu zit het aantal al op 41, terwijl oktober nog maar goed halfweg is.

Dat het aantal nu zo hoog ligt, heeft er allicht mee te maken dat er in het Brusselse veel te doen is om de getuigenissen over twee cafés in de studentenbuurt van Elsene. Een barman zou er drugs in de drankjes gedaan hebben van vrouwelijke bezoekers om hen te verdoven en te verkrachten. De media-aandacht voor zulke zaken zorgt ervoor dat de zorgcentra ook meer bekendheid krijgen.

Maar ook het einde van de lockdown heeft geleid tot meer seksueel geweld in Brussel: het aantal gevallen zit er sindsdien maandelijks rond de 50 à 60. Het zorgcentrum van Luik wou alleen jaarcijfers geven, maar ook daar dezelfde trend. Het aantal slachtoffers stond er op 15 oktober 2020 op 228, op dezelfde dag dit jaar was dat 309. Dat het centrum steeds meer bekend is bij politie- en spoeddiensten, zien de hulpverleners als een van de verklaringen: zij sturen de slachtoffers sneller door.

De zorgcentra zijn niet de enige aanspreekpunten voor slachtoffers. Er is bijvoorbeeld de hulplijn 1712, waar er dit jaar ook meer oproepen over het onderwerp zijn binnengekomen. In 2020 ging 11 procent van de oproepen over seksueel geweld. In de cijfers voor de eerste helft van dit jaar was dat 12,6 procent.

Het is de ambitie van de regering om het netwerk van zorgcentra sterk uit te breiden. Op 11 november gaat er in Antwerpen een nieuw centrum open. Later zullen er nog in Leuven en Charleroi volgen. “Tegen 2023 zullen we tien van zulke centra in ons land hebben”, zegt Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen (Ecolo). “De bedoeling is dat elk slachtoffer op een uur rijden toegang heeft tot een zorgcentrum.”