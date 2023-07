Zoon van onkreukbaar geachte Colombiaanse president gearresteerd wegens corruptie

Petro wordt verdacht van witwassen van geld en van het aannemen van steekpenningen. Zijn arrestatie is een klap voor de regering van president Gustavo Petro, die probeert een einde te maken aan de drugshandel, corruptie en het geweld in Colombia. Het land wordt al zestig jaar geplaagd door bevrijdingsoorlogen en moordpartijen door drugsbendes, die volgens persbureau Reuters aan meer dan 450.000 mensen het leven hebben gekost.

Nicolas Petro, net als zijn vader een politicus, is volgens de Britse krant The Guardian gearresteerd op grond van een interview dat zijn ex-echtgenote gaf aan een lokaal weekblad, Semana. Daarin vertelde zijn ex, Daysuris del Carmen Vasquez, dat zij had gezien hoe Nicolas zo’n 600 miljoen pesos (grofweg 140.000 euro) had aangenomen van een politicus in ruil voor politieke steun van de familie Petro.

Dit is precies het soort corruptie waartegen president Gustavo Petro heel zijn politieke leven heeft gevochten. De president, zelf een oud-vrijheidsstrijder, zet zich sinds zijn aantreden ook nadrukkelijk in voor verbetering van de gewelddadige situatie in Colombia.

Petro heeft al een bestand gesloten met de rebellengroep ELN (Nationaal Bevrijdingsleger), waarmee hij vredesgesprekken voert. Een poging om ook een akkoord te bereiken met de grote drugsbende Clan del Golfo, is mislukt vanwege het aanhoudend geweld. Een voorstel van zijn regering om strafvermindering aan te bieden aan mensen die zich overgeven, stuit op veel kritiek in Colombia.

De vlaggen van Colombia en hoofdstad Bogota wapperen boven het kantoor van de openbaar aanklager, die aankondigde Nicolas Petro in voorlopige hechtenis te nemen. Beeld REUTERS

Gevoelige positie

Petro zit daarom in een gevoelige positie. Hij bokst op tegen rechts in eigen land, en moet tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten te vriend te houden. Daar geniet hij nu nog steun van Democraten én Republikeinen voor zijn “oorlog tegen drugs” en tegen het geweld, maar die steun dreigt af te brokkelen. De arrestatie van zijn zoon Nicolas komt hem in deze situatie zeker niet gelegen. Gustavo geldt als onkreukbaar, en moet alles op alles zetten om dat imago te redden.

Gustavo Petro heeft zich openlijk gedistantieerd van zijn zoon. Hij heeft het Openbaar Ministerie beloofd zich niet met de arrestatie te zullen bemoeien, en het gerecht zijn werk te laten doen. Via sociale media heeft hij volgens The Guardian ook laten weten dat het hem pijn doet “zoveel zelfvernietiging te zien, en te moeten meemaken dat een van mijn zonen de gevangenis in gaat”. “Ik hoop dat deze gebeurtenissen zijn karakter zullen vormen, en ik hoop dat ze hem aan het denken zetten over zijn eigen fouten”, aldus de president.

Het Openbaar Ministerie heeft een rechtbank gevraagd zowel Nicolas Petro als Daysuris Vasquez in voorlopige hechtenis te nemen.