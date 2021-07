Zonnedelen: vanaf volgend jaar kunt u stroom van zonnepanelen verkopen of weggeven

Vlaanderen maakt het vanaf 2022 mogelijk om de stroom uit je zonnepanelen te schenken of te verkopen aan je familie, vrienden of buren. ‘Dit kan een interessante oplossing zijn voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter.’

De Vlaamse regering heeft, tijdens haar laatste ministerraad vrijdag, een hervorming goedgekeurd die meer Vlamingen aan het ‘energie delen’ moet zetten. Eerst zijn de bewoners van appartementsgebouwen aan de beurt. Vanaf januari 2022 zal de stroom uit zonnepanelen op een flatgebouw eenvoudig verdeeld kunnen worden onder alle bewoners van dat gebouw.

“Samen investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw is vandaag minder interessant omdat de opbrengst van installatie aan één specifieke bewoner toekomt, of alleen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De andere bewoners hebben daar dan weinig baat bij”, zegt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Het is al langer duidelijk dat de daken van appartementsgebouwen nog veel potentieel hebben voor de productie van groene energie. Vlaanderen heeft nog een forse eindsprint nodig om zijn klimaatdoelen tegen 2030 te halen.

“Financieel is het voordeel beperkt omdat een flatgebouw met zonnepanelen niet beschouwd wordt als een onafhankelijke installatie”, reageert Alex Polfliet van consultancybureau Zero Emission Solutions. “Je zal dus nog altijd alle overheidsheffingen en -taksen moeten betalen op de eigen, groene stroom die de zonnepanelen op je dak opwekken. En dat zijn kosten die doorwegen.” Het gaat namelijk om zowat 70 procent van de gemiddelde stroomfactuur.

Schenken

Vanaf juli 2022 gaat Vlaanderen dan een stap verder. Dan zullen eigenaars van zonnepanelen stroom kunnen verkopen of schenken aan bijvoorbeeld hun buren, vrienden of familie. Afnemers van die verkoop hoeven dat alleen te melden aan netbeheerder Fluvius. Die neemt de praktische regeling op zich en zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de energieleveranciers, zodat de stroomfactuur automatisch wordt aangepast aan de regeling rond zonnedelen.

Demir ziet veel sociale voordelen: “Wie voor zijn of haar opgewekte energie geen vergoeding wil omdat het bijvoorbeeld richting een familielid met financiële moeilijkheden gaat, kan de stroom op het moment dat hij opgewekt wordt zelfs gratis ter beschikking stellen via dergelijke contracten. Met deze hervorming wordt de energiemarkt in Vlaanderen socialer dan ooit tevoren.”

Polfliet denkt dat deze regeling vooral voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter wel eens interessant kan worden. Door een ophefmakende uitspraak van het Grondwettelijk Hof zien ongeveer 100.000 Vlamingen die zonnepanelen op hun dak hebben en bij wie onlangs een digitale meter is geïnstalleerd sinds kort hun teller niet meer ‘terugdraaien’. Dit betekent dat ze hun groene stroomoverschotten niet meer tegen betaling kwijt kunnen op het stroomnet.

Batterijen

“Al die mensen vluchten nu naar thuisbatterijen, om hun overschotten niet te verliezen, maar batterijen zijn nog duur”, zegt Polfliet. “Als deze mensen een contract opstellen met een familielid om te zonnedelen, dan kan een win-win ontstaan. Stel dat ze 5 eurocent per kilowattuur vragen, dan is dat voor de eigenaar van de zonnepalen een betere deal dan de aankoop van een batterij. En ook voor de koper is het interessant want bij energieleveranciers betaal je al snel 8 cent.”

Na een periode van historisch lage energieprijzen door de coronacrisis zijn de prijzen sowieso opnieuw aan het stijgen. In de nabije toekomst lijkt hier niet meteen verandering in te komen. Ook al omdat de Europese Unie ambitieuze klimaatplannen heeft die de CO 2 -prijs, die verrekend zit in de stroomfactuur, wellicht verder de hoogte in zal duwen om vervuiling tegen te gaan.

Is zonnedelen dan het begin van een energierevolutie waar we al langer op zitten te wachten? Zullen we straks allemaal zelf voor energieleverancier spelen? Polfliet: “Zo’n vaart zal het niet lopen. Pas als ook de bedrijven mogen deelnemen aan zonnedelen, bijvoorbeeld door de stroomoverschotten van een hele buurt op te kopen, ga je naar volumes die echt iets betekenen.”