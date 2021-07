Zondvloed raast ook door buurlanden: Duits dorpje deels weggevaagd, straten in Maastricht ontruimd

Nederland - Crisisoverleg na overstromingen in Limburg

Met alle beschikbare middelen worden de bewoners van Valkenburg in Zuid-Limburg geëvacueerd. Het noodweer heeft ervoor gezorgd dat de rivier de Geul buiten haar oevers treedt. In haar tocht door de stad neemt ze alles mee wat ze tegenkomt. Een van de tien bruggen in Valkenburg moest eraan geloven en ook enkele elektriciteitsvoorzieningen werden weggespoeld. Daardoor zitten talloze gezinnen zonder elektriciteit. Ook op verschillende andere plekken in de provincie Limburg is er wateroverlast. In Maastricht worden twee wijken ontruimd uit vrees dat de Maas er ’s nachts uit haar oevers zou treden. Het Rode Kruis heeft het aantal noodbedden voor heel Limburg opgedreven tot 1.250. Vanuit heel Nederland zakken hulpverleners en militairen naar de getroffen provincie af om hulp te bieden. Aftredend premier Mark Rutten riep daarom donderdagavond een crisisoverleg samen.

Dronefoto van caravans en campers onder water op camping De Hatenboer in Roermond Beeld ANP

Duitsland - Dorpje Schuld deels weggevaagd

Onze oosterburen lijken het zwaarst getroffen te zijn door het noodweer. In het westen van Duitsland vielen in totaal al zeker 58 doden. Alle slachtoffers bevinden zich in twee gebieden vlak bij België: Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Vooral de situatie in het stadje Schuld is dramatisch: zeker zes woningen werden verwoest, 25 andere zijn instabiel en zeker 18 mensen vonden de dood. In heel het land zijn nog vijftig tot zeventig mensen vermist. De lokale politie noemt de situatie “chaotisch”. Al is het nog niet duidelijk of er gevreesd moet worden voor meer doden. Omdat het telefonienetwerk gedeeltelijk niet werkt in de getroffen regio, kan het ook dat verschillende vermisten gewoon onbereikbaar zijn. Net nu is bondskanselier Angela Merkel niet in het land. Ze laat vanuit de Verenigde Staten, waar ze een ontmoeting heeft met president Joe Biden, weten “geschokt te zijn”.

Luxemburg - Noodplan voor Groothertogdom

Op vraag van premier Xavier Bettel heeft het Groothertogdom Luxemburg het noodplan afgekondigd. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag, wanneer net als in ons land het debiet van de rivieren van het kleine land plots pijlsnel steeg. Op verschillende plaatsen in het Groothertogdom zijn mensen geëvacueerd uit overstroomde huizen. Dat gebeurde onder andere in het stadje Echternach, waar het centrum van de stad helemaal blank staat. Op tientallen plaatsen is ook het wegverkeer verstoord in het land. De plaatselijke autoriteiten van Ettelbürck vragen zo om niet meer met de auto naar daar te rijden. Er is nu een centrum ingericht om operaties van de hulpdiensten te coördineren. De brandweerploegen zijn “op het maximum van hun capaciteiten” ingezet. Die ploegen waren donderdagavond nog altijd bezig met het in veiligheid brengen van mensen in gevaar.