‘Zonder koeling hebben we een zwembad in plaats van een skipiste’: vijf sectoren over hun dure energiewinter

Zal het water in de zwembaden deze winter een paar graden kouder zijn? Zullen schaatsbanen openblijven, en wat met concertzalen en scholen? Vijf sectoren vertellen hoe zij hopen te overleven in tijden van energiecrisis.

1. Schaatsbanen en skipistes: sluiting of net niet?

“We zullen zo lang mogelijk onze factuur proberen te betalen.” Cor Mollin, mede-eigenaar van Snowvalley in Peer, noemt de energiecrisis dramatisch voor zijn snowboard- en skipiste. De energiefactuur is in een jaar tijd verdrievoudigd, terwijl de ticketprijzen amper drie euro opgeslagen zijn, van 19,5 naar 22,5 euro. “Meer kan niet, anders heb je geen klanten meer”, zegt hij. Ten einde raad stuurde Mollin al een mail naar verschillende ministers uit de Vlaamse en federale regering. Hij vraagt van hen een speciale tegemoetkoming voor zijn sector. Sluiten kunnen skipistes namelijk niet. “Als we de koeling afzetten, hebben we een zwembad in plaats van een skipiste.” Dat professionele skiteams deze zomer bij hen kwamen trainen, gaf even ademruimte, maar niet genoeg om de winter door te komen.

Bij Luna’s ijsstadion in Lommel voorspelde de eigenaar al zo’n hoge energiekosten deze winter, dat die besloot de schaatsbaan dicht te houden. Even leek het erop dat de stad de piste tijdelijk zou huren, maar ook dat viel te duur uit. Sport Vlaanderen, dat namens de Vlaamse overheid drie schaatsbanen uitbaat, zegt voorlopig die wel nog open te houden. Daar zou men overwegen de omgevingstemperatuur van de ijsbanen te verlagen om kosten uit te sparen.

2. Zwembaden: water graadje frisser en minder verversen

In Nederland beslisten sommige subtropische zwembaden al om het speelgedeelte van de zwembaden deze winter niet meer te verwarmen en dus te sluiten. Hoe zit dat bij ons? Voorlopig lijkt het erop dat de meeste Belgische zwembaden vooral de watertemperatuur met een graad of twee zullen verlagen. Ook Michaël Schouwaert, algemeen directeur bij Sportoase, heeft een plan klaar: “We hebben de temperatuur van de douches aangepast en de douchetijd ingekort. We snappen dat mensen zich liever hier douchen dan thuis, maar zo krijgen wij ons waterverbruik niet onder controle.”

Daarnaast kreeg Sportoase van het agentschap Zorg en Gezondheid de toestemming om hun water minder vaak te verversen. Normaal moeten zwembaden per bezoeker een bepaalde hoeveelheid water toevoegen om de waterkwaliteit te garanderen. “Maar het kost veel geld om dat kraantjeswater telkens op te warmen”, legt Schouwaert uit. “Terwijl we het water perfect zelf kunnen zuiveren en de kwaliteit via een computersysteem continu kunnen monitoren.”

3. Cultuurhuizen en clubs: minder ruimte voor opkomend talent?

Muziekcentrum Trix in Antwerpen zal de komende maanden de verwarming een paar graden lager zetten. “De subsidies die sommige clubs ontvingen om bijvoorbeeld nieuw en noodzakelijk personeel aan te werven, gaan nu volledig naar de energiefacturen”, vertelt Marc Steens van Clubcircuit, de koepelorganisatie voor Vlaamse muziekclubs en concertorganisatoren. “Zalen sluiten of concerten afgelasten is op dit moment niet aan de orde. Maar we zullen wel rekening moeten houden met de economische realiteit waardoor er misschien minder ruimte zal zijn voor opkomend talent. En dat zou jammer zijn.”

In een bevraging die koepelorganisatie cult! recent uitstuurde naar haar leden, gaf 48,6 procent van de cultuurhuizen aan dat ze verwachten dat de energiecrisis een impact zal hebben op het koopgedrag van de bezoekers. Veel van de cultuurhuizen zoeken in de eerste plaats naar maatregelen om het eigen verbruik te verminderen. Een van hen suggereerde om ook aan grote producties te vragen de elektriciteitsconsumptie, bijvoorbeeld voor spots, tot een minimum te beperken.

4. Wintermarkten: rolschaatsen in plaats van ijsschaatsen

Zullen we het, na twee jaar pandemie, nog maar eens zonder de gezellige lichtjes van de wintermarkten moeten doen? Nathalie Debast, woordvoerder van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, stelt gerust: “Afschaffen kan, maar is niet overal aan de orde. Het is zeer belangrijk dat steden en gemeenten het verbruik verminderen, maar het is niet de enige focus. De horeca, de jeugd, de mensen hebben behoefte aan perspectief.”

Wel zullen sommige steden en gemeenten, zoals Kortrijk, de kerstverlichting met 50 procent terugschroeven. Ook ziet het ernaar uit dat ook op wintermarkten de schaatsbanen eraan zullen moeten geloven. De koeling van het ijs is, voor de gemeenten en steden die nog van onder hun contract met de leverancier kunnen, gewoonweg te duur. Door rolschaatsbanen te plaatsen, hopen gemeenten zoals Nieuwpoort toch nog een even plezierig alternatief te kunnen bieden.

5. Onderwijs: tegemoetkoming in geval van coronamaatregelen

Ten slotte roepen ook de verschillende onderwijskoepels de Vlaamse regering op om dringend steunmaatregelen te voorzien. “Scholen willen kwaliteitsvol onderwijs blijven bieden, maar krijgen het financieel steeds benauwder”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “We willen zeker vermijden dat scholen zouden moeten sluiten omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen.”

De verschillende onderwijskoepels vragen nu gezamenlijk om de werkingsmiddelen voor het secundair onderwijs volledig te indexeren, in plaats van maar 60 procent ervan. Daarnaast willen ze onder meer ook een compensatie voor energie-intensieve opleidingen zoals metaal- en houtbewerking. Als scholen bijkomend moeten verluchten omwille van coronamaatregelen, willen de koepels ook daar graag een tegemoetkoming voor.