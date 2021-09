In beeld Ruimtevaart

Zonder getrainde astronauten naar de kosmos: SpaceX stuurt 4 ruimtetoeristen succesvol in baan om aarde

De Falcon 9-draagraket van SpaceX met vier ruimtetoeristen aan boord is afgelopen nacht opgestegen van het Kennedy Space Center in Florida. Beeld REUTERS

De Falcon 9-draagraket van SpaceX met vier ruimtetoeristen aan boord is woensdagavond (lokale tijd) opgestegen van het Kennedy Space Center in Florida. Het is voor het eerst dat een raket met alleen burgers aan boord naar de ruimte vertrokken is. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden terug op aarde. De lancering leverde alvast prachtige beelden op.