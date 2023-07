‘Zonder de vele vrijwilligers was het daar nu nog altijd een ramp’

Als kind kreeg hij het van zijn vader ingeprent, Juan Herrero. Keer op keer herhaalde die zijn belangrijkste levensles: “Jongen, je moet andere mensen helpen.” Zelf was vader Herrero in de jaren 60 het Spanje van dictator Franco ontvlucht, om in Limburg in de steenkoolmijnen te komen werken. De dankbaarheid tegenover zijn nieuwe vaderland bleef tot zijn dood bijzonder groot.

Herrero: “‘Je kunt maar zien dat je ons nooit in een slecht daglicht stelt’, zei mijn vader altijd. Mijn broers, mijn zussen en ik moesten alles doen om België te bedanken voor de tweede kans die mijn ouders hier gekregen hebben.”

De voorbije twee jaar dacht Herrero meer dan eens aan zijn vader. Er ging geen zaterdag voorbij of de brandweerman uit het West-Vlaamse Deerlijk reed over Gent, Brussel en Luik tot in Trooz, het dorpje in de Vesdervallei dat zo zwaar werd getroffen door de watersnoodramp van juli 2021.

Trooz op 22 juli 2021, een dag na de ramp. Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

Hij ging er mensen helpen, zoals zijn vader het hem had opgedragen. Eerst met collega’s van de Kortrijkse hulpverleningszone Fluvia, waar Herrero als beroepsbrandweerman en ambulancier werkt, maar al snel daarna ook op eigen houtje. Als coördinator van de vrijwilligersorganisatie Brandweer Kortrijk Helpende Handen motiveerde hij meer dan 400 Vlamingen – “en één Hollander” – om de pijn over de taalgrens te gaan verzachten. “In totaal hebben we 250 huizen gestript en 4 woningen vrijwel volledig heropgebouwd”, zegt Herrero. “Op een bepaalde dag waren we met 140 vrijwilligers tegelijkertijd bezig.”

Vorige zaterdag sloot hij het hoofdstuk af. Hij reed nog een laatste keer tot in Trooz en schreef nadien op Facebook dat er “een rollercoaster van emoties” door hem heen ging. Na twee jaar hield Herrero op met helpen.

Keelkanker

“De slachtoffers van de terreuraanslagen worden elk jaar herdacht”, zei schrijver David Van Reybrouck vorig jaar bij de première van Rain Requiem, de dodenmis voor de slachtoffers van de watersnoodramp die hij samen met pianist Jef Neve maakte. “Maar de 40 doden van de grootste natuurramp uit de geschiedenis van België lijken op een of andere manier niet zichtbaar te zijn.”

Nog dieper weggestopt in ons collectief bewustzijn zijn de slachtoffers die nog levend zijn. Mensen zoals Serge uit Trooz, bij wie Juan Herrero afgelopen zaterdag voor het laatst ging helpen. Vlak voor de zomer van 2021 kreeg Serge te horen dat hij keelkanker had en toen even later zijn huis wegspoelde, moest hij uit financiële noodzaak kiezen tussen een behandeling en de wederopbouw van zijn woning. Hij trok bij zijn dochter in en koos voor de behandeling, maar die sloeg niet aan. “Praten kan Serge niet meer”, zegt Herrero. “Maar zodra volgende maand zijn nieuwe keuken geïnstalleerd is, kan hij eindelijk opnieuw naar huis.”

Na twee jaar zijn in Trooz het vocht en de schimmel grotendeels verdwenen. De Vesder stroomt opnieuw vredig door de vallei. Wat blijft, is de angst voor een nieuwe ramp en veel financiële zorgen. Schaamteloze verzekeraars, uitgekookte aannemers, profiterende buren: Herrero zag ze de voorbije twee jaar allemaal passeren.

En de bewoners van Trooz waren al zo kwetsbaar, in deze streek vol armoede en werkloosheid, waar de glory days van de metaal- en textielindustrie al lang vervlogen zijn.

“Was het niet van de vele vrijwilligers geweest, dan was het daar nu nog altijd een ramp”, zegt Herrero. De dankbaarheid is dan ook groot: aan de gevel van café Fassotte in Trooz hangen de Waalse en de Vlaamse vlag sinds twee jaar broederlijk naast elkaar.

Tuin

En toch blijft Herrero op zaterdag voortaan thuis. “Mensen bleven ons om nieuwe werkjes vragen, die vaak niets meer met de overstromingen te maken hadden”, zegt hij. “Het was genoeg geweest.”

Tijd voor vrouw en kinderen dus, die de filosofie van Herrero’s vader voortzetten: ook zij kennen ondertussen de lange weg naar Trooz. En wat nu, op zaterdag? “Zo te zien”, lacht Herrero, “kan mijn tuin ook wel wat hulp gebruiken.”