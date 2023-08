‘Zonder arbeidsmigranten komen we er niet. Dat moet iedereen dringend eens gaan beseffen’: Voka kijkt naar buitenland

Voka wil arbeidsmigranten uit India en Mexico naar ons land halen. De werkgeversorganisatie hoopt daarmee een personeelstekort in West-Vlaanderen op te lossen. ‘Zonder de arbeidsmigranten komen we er niet.’

“We vragen hier al vijf jaar naar”, steekt Bert Mons, topman bij Voka West-Vlaanderen, van wal. Dinsdag schreef De Standaard dat de werkgeversorganisatie arbeidsmigranten uit Mexico en India naar België wil halen. Er vond al een missie naar Mexico plaats, samen met KU Leuven, UZ Leuven en de VDAB. Daar werd onder meer het opleidingsniveau, de taalkennis en het selectieproces onder de loep genomen.

“We willen daar begin volgend jaar op zoek gaan naar zorgverleners, maar ook naar andere profielen.” Naast Mexico en India staan ook Brazilië, de Filipijnen en Maleisië op het lijstje van locaties voor “talentmissies.”

De mosterd voor zulke missies haalt Voka bij onder meer Nederland en Duitsland. “Zij beseffen al veel langer dat er een tekort dreigt. Hier hebben we jarenlang stilgestaan.”

77.000 werkkrachten

“De oorzaak van ons probleem? Elk beroep is vandaag een knelpuntberoep geworden”, zegt Mons. “Momenteel hebben we op bepaalde plaatsen in West-Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van ruim 80 procent. Daar zijn andere jaloers op. Het is voor onze bedrijven moeilijk om voldoende mensen te vinden.”

Niet alleen de krappe West-Vlaamse arbeidsmarkt, maar ook de vergrijzing dreigt voor problemen te zorgen. “De prognoses zijn er. Voor iedere tien werknemers die uitstromen, door bijvoorbeeld pensionering, stromen er maar zeven in. Binnen een aantal jaar komen we een groot aantal handen tekort.”

Voka denkt tegen 2030 77.000 extra werkkrachten nodig te hebben in West-Vlaanderen. Werknemers die er, volgens de organisatie, simpelweg niet voldoende te vinden zijn.

Ter plaatse screenen

Al blijft het wel een opvallende maatregel om werknemers uit verre oorden als India en Mexico te halen. “Dat beseffen we. Het is gevoelige materie”, zegt Mons. “Maar we gaan mensen ter plaatse selecteren en screenen om te zien of ze in aanmerking komen. De maatregel is dus geen pleidooi voor een opengrenzenbeleid.”

Voka zegt vooraf overleg te plegen met steden, gemeenten en de provincie. De werkgeversorganisatie wil de arbeidsmigranten helpen integreren door de oprichting van een ‘international house’. Dat moet de arbeidsmigranten en hun gezin helpen bij de zoektocht naar onderwijs en huisvesting. Ook bedrijven en lokale overheden moeten er terechtkunnen met hun vragen.

Er was overigens eerder al een dergelijk project in ons land. “De Brugse Woonzorggroep Mintus heeft ondertussen al twee jaar een proefproject lopen in India met zorgkundigen. Ze worden lokaal geselecteerd en opgeleid, en krijgen een opleiding Nederlands vooraleer ze naar hier komen”, zegt Moons. De Indiase zorgkundigen worden nadien ingezet in een woonzorgcentrum. “We zullen tijdens onze missie in India meesurfen op structuren die dankzij dat project opgezet zijn.”

West-Vlaamse ondernemingen maken bovendien al langer gebruik van werknemers uit Noord-Frankrijk. Volgens Voka gaat het om 12.000 à 13.000 arbeidskrachten. “Maar we vrezen dat die stroom binnen een paar jaar zal opdrogen door investeringen in onder meer Duinkerke.”

Mons benadrukt dat arbeidsmigratie maar een deel van de oplossing is. “We willen nog altijd meer arbeiders uit Henegouwen naar hier halen. De combinatie is nodig om onze bedrijven te laten groeien”, zegt hij. “We hoopten jarenlang op grote arbeidshervormingen. Die zijn er niet gekomen, integendeel. Zonder arbeidsmigranten komen we er niet. Dat moet iedereen dringend eens gaan beseffen.”