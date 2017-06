Zondag tot 29 graden, maandag koeler

Het wordt droog weer met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag wordt het zelfs zonnig op enkele stapelwolkjes na. Het wordt vrij warm met maxima tussen 19 graden in de Hoge Venen en 23 tot 25 graden elders.



Zaterdagavond en -nacht blijft het overal droog met brede opklaringen. De minima liggen tussen 12 en 17 graden. De zwakke wind waait uit het zuiden tot het zuidoosten. Zondag wordt het eerst vrij zonnig. Later neemt de bewolking toe en vallen er hier en daar enkele buien met eventueel onweer. Zeer warm weer met maxima tussen 24 en 29 graden.



Maandag wordt het vrij zonnig met geleidelijk meer wolkenvelden. Het blijft meest al droog. Maxima tussen 16 en 21 graden. De wind waait matig uit west tot zuidwest, aan zee vrij krachtig. Ook dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog. Maxima tussen 18 en 22 graden. Woensdag wordt het warm en vrij zonnig. Maxima tussen 20 en 25 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en warm zomerweer met maxima tussen 24 en 28 graden