Zomerschool in Lennik: ‘Al spelend leren de kinderen de taal beter, maar vergroten ook hun sociale vaardigheden. En het werkt’

“Ik praat veel in de klas, waardoor ik soms te weinig oplet”, bekent de achtjarige Nolan met een sympathieke grijns op zijn gezicht. “Maar in rekenen ben ik erg goed.” Het is 10 uur ’s ochtends en Nolan eet boterhammen in de refter van gemeenteschool ’t Rakkertje in Lennik. Geen sportkampje voor hem, maar twee weken leerstof opfrissen, weliswaar op een speelse manier. Twee weken lang zal hij het schoolritme weer even oppikken. Met de hulp van leerkrachten en animatoren dompelt een groep kinderen tussen de derde kleuterklas en het vierde leerjaar zich onder in een taal- en rekenbad.

De bedoeling is dat ze zo een minder grote leerachterstand hebben wanneer ze in september weer naar school gaan. In Vlaanderen zijn 16.000 leerlingen, verspreid over 206 scholen, ingeschreven in zo’n zomerschool. “Vorig jaar organiseerden we in Lennik een zomeraanbod voor kinderen die gevlucht waren voor de oorlog in Oekraïne. Dat was een groot succes, waardoor we besloten om op structurele basis zomeraanbod uit te bouwen”, zegt Adeline Di Tullio, projectmedewerker bij het OCMW.

Lennik volgde daarmee het voorbeeld van andere steden en gemeenten, die in 2020 al een zomerschool oprichtten om de leerachterstand, gelinkt aan de coronapandemie, in goede banen te leiden. “Zorgleerkrachten van verschillende scholen bezorgden ons de namen van kinderen die extra hulp konden gebruiken. Vaak gaat het om anderstalige leerlingen van wie de ouders thuis niet altijd Nederlands praten. De inschrijvingen verliepen vlot, er is zelfs een wachtlijst.”

De gemeente schakelde de hulp in van Oscarcrew, een vzw die ervaring heeft met het organiseren van zomerscholen. Zij zorgden voor voldoende leerkrachten en animatoren om de kinderen te midden van de zomervakantie weer aan het leren te krijgen. Laura Boon (23) is één van hen. Ze is een kleuterleerkracht die in september in een schooltje in Anderlecht aan de slag gaat, maar met liefde een paar weken zomerverlof opoffert. “Dit voelt echt niet als een opdracht. Ik vind het altijd leuk als ik kinderen iets kan bijleren, zeker als het op niet-schoolse manier kan”, vertelt Laura, die twee jaar geleden afstudeerde.

“Als de kinderen een dictee moeten schrijven, doen ze dat niet op een blad papier, maar met stoepkrijt op de speelplaats. We doen ook actieve spelletjes waarbij ze goed moeten luisteren om een opdracht te kunnen volbrengen. Al spelend leren ze de taal beter begrijpen, maar vergroten ze ook hun sociale vaardigheden. En het werkt. Onlangs zag ik een paar kinderen terug die in de paasvakantie een taalkamp hadden gevolgd. Ze gebruikten nog heel wat woorden waarop we toen geoefend hebben. We doen echt zoveel mogelijk om de blik van de kinderen te verruimen: we maken uitstappen naar de bibliotheek, we nodigen jeugdbewegingen uit of we brengen een bezoek een ouderen in het rusthuis. Zulke intergenerationele ontmoetingen zijn zo waardevol, voor beide partijen.”

De zomerscholen geven de dagen structuur en zwengelen het werkgeheugen aan, maar de kinderen krijgen er ook emotionele begeleiding. “We rekenen en we oefenen woordjes in, maar het is net zo belangrijk om samen aan tafel te zitten en te vragen hoe het gaat”, legt Laura uit. “We kijken ook regelmatig in de brooddozen. Fruit is duur. Als we elke dag enkel koekjes als vieruurtje zien liggen, is dat voor ons een aandachtspunt.”

De kinderen lijken zich, zo pal in het midden van de zomervakantie, vlot aan te passen aan het schoolse ritme. De meesten hebben tonnen energie. Slechts een enkeling weent om nog onbekende leeftijdsgenoten en het vooruitzicht naar eentonige optelsommen. “Maar ik niet”, zegt Mehdi. “Ik doe graag wiskunde, ik ben er goed in. Lezen is wat moeilijker.” Ze is negen, gaat over goed een maand naar het derde leerjaar, en bekijkt de nog onbekende groep jongens en meisjes met zelfvertrouwen in haar donkerbruine ogen. “Ik ben al vaak van school veranderd, en ik maak altijd snel nieuwe vriendinnetjes. Komt wel goed.”