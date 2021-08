Zomergolf verloopt minder dramatisch voor West-Europa

Door versoepelingen en het oprukken van de deltavariant liepen begin juli de besmettingscijfers bijna overal sterk op. Toch worden er minder ziekenhuisopnamen gemeld dan bijvoorbeeld afgelopen voorjaar, toen veel landen kampten met de alfavariant.

Alleen in Spanje zijn tijdens deze golf meer covidpatiënten opgenomen, maar het besmettingsniveau ligt daar ook een stuk hoger. In verhouding tot het aantal besmettingen zijn er juist veel minder opnamen dan voorheen, waarschijnlijk als gevolg van vaccinatie.

Hetzelfde effect is zichtbaar in veel andere landen, en over het algemeen is het aantal nieuwe opnamen gestabiliseerd.

In België zijn de ziekenhuiscijfers op dit moment wel in stijgende lijn. Het aantal patiënten in het ziekenhuis en op de afdelingen intensieve zorg is met 35 procent toegenomen. In de ziekenhuizen liggen nu opnieuw bijna 500 patiënten.

Vorige zomer lagen die cijfers iets lager. Volgens Boudewijn Catry van Sciensano heeft dat te maken met het feit dat dit jaar meer mensen in het buitenland op reis gaan, terwijl een groot deel van de bevolking nog niet volledig gevaccineerd is.