‘Zomer’ in de Alpen, ijskoud in de Verenigde Staten: 2023 begint met weerrecords

De winter is nog maar twee weken bezig en toch voelt het in heel Europa alsof de lente al begonnen is. Na een uitzonderlijk heet en droog 2022 sneuvelen in tientallen landen opnieuw warmterecords. ‘De gevolgen van de klimaatopwarming worden ook hier steeds zichtbaarder.’

De kerstvakantie geldt doorgaans als de topperiode voor wintersport in de Alpen, maar de uitzonderlijk zachte temperaturen strooien dit jaar roet in het eten. Net voor de jaarwisseling was de helft van de skipistes in de Franse, Oostenrijkse en Italiaanse bergen al gesloten, en beterschap is niet meteen in zicht. Ten noorden van de Zwitserse Alpen werd op 1 januari een temperatuur van 20,2 graden gemeten. Het levert een warmterecord op voor de maand januari, want de voorbije 30 jaar was het in die periode gemiddeld 16 graden kouder. In vlakkere gebieden werden eveneens records opgetekend. Met een maximumtemperatuur van 16,3 graden kende ons land de warmste oudejaarsavond ooit en op nieuwjaarsdag werd de hoogste temperatuur voor januari ooit gemeten. Met 15,2 graden op de thermometer ging het jaar zo bijzonder heet van start.

De verklaring voor de hoge temperaturen ligt in de eerste plaats bij een kronkel in de straalstroom. Dat is een sterke wind die met een erg hoge snelheid op zo’n 10 kilometer hoogte waait. Door de klimaatverandering gaat de stroom meer kronkelen, waardoor er meer wisselende weerpatronen ontstaan. Terwijl een zuidwaartse kronkel er de voorbije dagen voor zorgde dat ijskoude lucht vanaf de Noordpool richting Canada en de Verenigde Staten geblazen werd, zorgde de buiging naar het noorden voor het tegenovergestelde effect in Europa. De lucht kon opwarmen boven de oceaan en leidde zo tot recordtemperaturen. In de Alpen werd de temperatuur verder de hoogte in gestuwd door het zogenaamde föhneffect. Wanneer de zuidelijke wind een berg afdaalt, warmt hij daarbij nog verder op.

Een zwemmer duikt in het meer op een zonnige nieuwjaarsdag in het dorp Greifensee bij Zürich, Zwitserland. Beeld AP

Het zachte weer tijdens de jaarwisseling vormde een passend einde voor een jaar dat op klimatologisch vlak opnieuw behoorlijk verontrustend was. “Ik heb in het voorbije jaar veel extremen gezien”, zegt weerman en klimaatwetenschapper Samuel Helsen. Met een gemiddelde temperatuur van 12,2 graden was 2022 samen met 2020 het warmste jaar ooit in België. Buiten april, september en december lag de gemiddelde temperatuur elke maand boven zijn normale waarde. De gemiddelde maximumtemperatuur van 16,3 graden was eveneens de hoogste sinds 1833. De uitschieter daarbij was 19 juli, toen de thermometer in Ukkel een temperatuur van 38,1 graden aangaf. Het werd daarmee de warmste dag sinds het begin van de metingen. “De voorbije vijf jaar werden de effecten van de klimaatopwarming ook in onze streken steeds zichtbaarder”, zegt hoofd voorspellingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) David Dehenauw. “Voordien kwam Europa vrij goed weg, dat is nu minder het geval.” Ook Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beleefden zo de warmste jaren uit hun geschiedenis.

Droogte

2022 was niet alleen een heet, maar ook een bijzonder droog jaar. In Ukkel viel slechts 701,4 millimeter neerslag, terwijl dat normaal 837,1 millimeter is. Het aantal neerslagdagen (148) is meteen het tweede laagste aantal sinds het begin van de metingen in 1833. De gevolgen van de aanslepende hitte en droogte waren in heel Europa voelbaar. In landen als Frankrijk en Italië droogden belangrijke rivieren op, wat ingrijpende problemen voor de scheepvaart met zich meebracht. De omvang en de duur van de bosbranden in Frankrijk was zelden gezien, en ook Spanje werd zwaar getroffen. Het Europese Bosbrandinformatiesysteem schat dat in 2022 zo’n 785.000 hectare bos verloren ging. Tussen 2006 en 2021 was dat gemiddeld 317.000 hectare. De zuidelijke landen worden ook buiten de zomermaanden extra zwaar getroffen door de klimaatverandering. Door de warme zomers is het zeewater in het Middellandse Zeegebied tijdens het najaar warmer dan de lucht. Dat leidt tot ernstige modderstromen en overstromingen. “Landen als Spanje, Frankrijk en Italië betalen zo twee keer de rekening”, aldus Dehenauw.

Beeld KMI

De Europese problemen zijn niet gering, maar in zuidelijkere en minder welvarende landen laten de gevolgen van de klimaatverwarming zich nog onverbiddelijker voelen. Door de aanhoudende droogte zijn twee miljoen mensen uit Kenia, Somalië en Ethiopië ontheemd, 24 miljoen mensen kampen er volgens Unicef met een nijpend watertekort. De hitte doet ook graanoogsten mislukken, waardoor miljoenen mensen uit de regio een verhoogd risico op ondervoeding lopen.

Hoe het weer er in de komende maanden precies zal uitzien, blijft voorlopig koffiedik kijken. De weermodellen van het KMI geven alleszins aan dat de temperaturen zacht zullen blijven, al zit er heel wat speling op de verwachtingen. Op klimatologisch vlak is het makkelijker om voorspellingen te doen, al bieden de huidige modellen weinig reden tot vreugde. “Er is een toename van het aantal warme extremen, de koude extremen komen minder vaak voor”, vertelt Helsen. Ondanks de kronkels in de straalstroom zullen er daardoor ook minder barkoude winters in Canada of de Verenigde Staten zijn.