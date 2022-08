Zomer in Blankenberge: parasols zonder rellen

Twee jaar na de fameuze parasolrel waait er in Blankenberge een frisse wind met een nieuwe burgemeester. De kuststad en haar bewoners proberen Blankenberge weer positief op de kaart te zetten. ‘Het opstootje werd in de media ferm opgeklopt.’

Wie zich Blankenberge voorstelt, denkt - behalve aan zon, zee en strand - ongetwijfeld ook aan de parasolrel. Twee jaar geleden gingen beelden rond van een stevig gevecht op het strand én rondvliegende parasols. Het oproer had zo’n impact dat zelfs de Kamercommissie Binnenlandse Zaken uit vakantie werd geroepen. Vandaag is de rel al lang weggeëbd, merk ik als ik er heb afgesproken met Björn Prasse (Open Vld), die sinds vorig jaar burgervader is van de kuststad.

Ik ontmoet Prasse in O’Neill Beachclub, zo’n anderhalve kilometer van het station. Prasse, gekleed in een T-shirt, short en teenslippers, slaat een babbeltje met enkele locals als we elkaar treffen. “’t Is hier echt prachtig, hé”, zegt hij. “Ik woon hier al heel m’n leven en groeide op met dit strand.” Al lachend voegt hij toe: “Journalisten vragen me steeds of ik problemen verwacht als het mooi weer is. Ik zeg dan dat een cocktail van hoog water, veel volk en 30 graden iets is wat wij aan de kust altijd gekend hebben en ook willen kennen. Het is niet omdat er twee jaar geleden iets misliep, dat we niet uitkijken naar een mooie opkomst.”

Volgens Prasse werd er aan de parasolrel “overmatig veel aandacht geschonken”, al wil hij het ook niet bagatelliseren. “Voor alle betrokken medewerkers heeft dat een diepe indruk nagelaten.” Maar de tweede kuststad van België is volgens de man zoveel meer. “Blankenberge is een hele beleving en de mensen blijven terugkomen.”

Twee gepensioneerde Oost-Vlamingen die al zes jaar in Blankenberge wonen, zonnen ondertussen aan een strandcabine. Die rel? “We zagen dat pas ’s avonds op tv.” En: “Als het druk is, zit iedereen op een klein stukje strand bij elkaar. Als het dan ook nog vloed wordt, rennen mensen in allerijl naar het achterste gedeelte van het strand, en dat zorgt voor problemen.” Het is het koppel - en mezelf - ook niet ontgaan dat er ongelooflijk veel strandbars zijn - die betaalde zeteltjes aanbieden - wat de openbare plaats op het strand nog meer verkleint.

Massatoerisme

Niettemin zet de stad al lang in op extra politie tijdens de zomermaanden. Sinds tien jaar wordt zelfs strandpolitie ingezet. Vandaag zijn dat iets meer agenten, en ze patrouilleren al dan niet in burger, samen met de redders op het strand. “Het is belangrijk dat mensen de richtlijnen van de redders volgen. De politie spreekt af en toe iemand aan, maar alles loopt van een leien dakje”, zegt Prasse. Hij vertelt liever honderduit over de vele evenementen die er zijn. Daarnaast verwijst Prasse naar de jachthaven, de architectuur in art-nouveaustijl en de binnenstad die je herinnert aan de belle-époquetijd.

Blankenberge, dat 20.000 inwoners telt, heeft volgens de burgemeester ook al ‘decennia’ ervaring met massatoerisme. En daar wordt gretig op ingespeeld. “We hebben een breed hotelaanbod, en ook heel wat tweedeverblijvers zijn hier te vinden.” Prasse, terwijl hij wijst: “In het kopgebouw van de pier zit nu wekelijks een deel van de cast van Like Me. Kinderen kunnen daar en in het casino van een belevingstentoonstelling genieten.”

Op het strand hangt intussen een aangename sfeer. Door de hitte schuilen velen onder kleurrijke parasols, die netjes in het zand staan. Tom Cocle, de hoofdredder ter plaatse, zegt dat het parasolincident een impact had op alle redders én strandbezoekers. Toch is er dit jaar volgens Cocle, behalve de klassieke problemen zoals dronkenschap, nog niets gebeurd op het strand. De man kijkt met vertrouwen naar de toekomst, want volgens de hoofdredder heeft ‘iedereen lessen getrokken’. “Er zullen altijd problemen zijn, maar de aanpak is belangrijk en die is nu erg goed. We zijn veel beter voorbereid, met een multidisciplinair team. Een cameranetwerk is er ook. We proberen op een rustige manier de touwtjes in handen te houden.”

Het gepensioneerde koppel, dat uren later nog steeds ligt te zonnen: “Blankenberge wordt vaak ‘marginaal’ genoemd, maar het is een mooie stad.” Een jonge vrouw die even verderop van de zon geniet: “Die rel? Die werd ferm opgeklopt in de media.”