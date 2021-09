Zomer houdt zeker nog tot donderdag aan met temperaturen tot 27 graden

Maandag, na het optrekken van het eventuele lokale ochtendgrijs, wordt het vrij zonnig met hoge wolkensluiers. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en op de Ardense hoogten en 26 graden in het centrum van het land. De wind is zwak en veranderlijk. Later waait hij uit noordnoordoost.

Dinsdag wordt een warme en zonnige dag. De maxima schommelen tussen 22 en 24 graden aan zee en de Ardennen. Elders in het land mogen we tussen de 25 en 27 graden verwachten. Er waait een zwakke oostenwind. Aan zee steekt na de middag opnieuw een zeebries op.

Woensdag is er opnieuw veel zon en de temperaturen kunnen op sommige plaatsen tot 28 graden oplopen. Er waait een matige zuidoostenwind.

Donderdag komen we terecht in vochtige en onstabiele lucht. Het wordt wisselvallig met (onweerachtige) buien. We halen nog lokaal 26 à 27 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwest.