(Zomer)allergieën die je leven bepalen: ‘Ik kreeg acute diarree, een opgezwollen tong en verloor bijna het bewustzijn’

Ze kunnen je er doen uitzien alsof je een rondje boksen hebt verloren en leiden tot uitputting en soms zelfs tot de dood: allergieën. In de zomer zorgen grassen, onkruid, insecten en zelfs de zon voor intense jeuk of gekmakende hoest- en niesbuien. Maar wat kan je ertegen beginnen?

De zon en haar warmte, het buitenleven, picknicken in een veldje met verse salades en fruit of vlees op de barbecue. Het zijn zomerse geneugten waar velen een hele winter naar snakken. Maar één soort mens vervloekt die heerlijkheden: de allergielijder. Want ze kunnen deze medemens veranderen in een oncontroleerbaar proestend, hoestend en sniffend wezen met tranende ogen, opgezwollen lippen, een erg jeukende huid en een hortende ademhaling. Of erger.

“Ons afweersysteem vergist zich dan”, zegt professor Philippe Gevaert (UGent), neus-, keel-en oorarts gespecialiseerd in allergieën. “Het maakt een eiwit dat parasitaire infecties afweert. Maar sinds wij veel minder zijn blootgesteld aan gevaarlijke en giftige stoffen van pakweg spinnen, gebeurt die aanmaak bij sommigen tegen onschadelijke zaken zoals kattenharen, pollen of huisstofmijt.”

Grassen en onkruid

Dolores Duhamel (21) is zo iemand. “Ik wist niet wat me overkwam”, zegt ze. “Hoesten, niezen, jeuk à volonté en zware, plotse aanvallen. Vorig jaar dook dit voor het eerst op. Dit jaar is het dubbel zo erg. Eén wandeling in het groen of een duik in onze zwemvijver en ik heb het zitten. Dat doe ik dus niet meer.”

De student pedagogische wetenschappen heeft examens en de zomerallergie zit daarbij in de weg. “De nies- en hoestaanvallen zijn zo vermoeiend”, zegt ze. “‘s Morgens moet ik minstens een uur vroeger opstaan om de gebruikelijke ochtendaanval te verwerken voor ik kan beginnen met studeren.”

Tegelijkertijd is het niet goed te plannen. Ook tijdens het studeren krijgen de pollen Dolores soms in de greep. “Op het platteland, waar mijn ouders wonen, weet ik dat de kans groot is”, zegt ze. “Maar zelfs hier in de stad kan het opduiken. Wanneer ik een raam openzet of op een terras zit, naar ik vermoed omdat de wind verkeerd zit en de pollen recht in mijn gezicht waaien. Bij anderen is het nog erger. Een vriend kon gisteren niet studeren omdat hij door zijn allergie astma-aanvallen kreeg.”

Dolores is een van de dertig procent Belgen die last heeft van wat de volksmond ‘hooikoorts’ noemt. “Maar met hooi heeft het niets te maken en met koorts nog minder”, zegt Gevaert. “Het is allergische rinitis, een ontsteking van het neusslijmvlies door een allergische reactie op huisstofmijt of op de pollen (de stuifmeelkorrels, de voortplantingscellen van mannelijke planten, BDB) van bomen, grassen en onkruid.”

Zo’n 18 procent is allergisch aan pollen van grassen en onkruiden, evenveel aan huisstofmijt en tien procent aan boompollen. Vaak heb je verschillende allergieën. De kans op allergie neemt eerst toe en dan weer af met de leeftijd. Onder de 20- tot 40-jarigen ligt het aantal patiënten dan ook op veertig procent.

De ellende kan al beginnen vanaf februari door de boompollen, met een piek in april. Daarna komen de pollen van grassen en onkruiden, vooral vanaf half mei tot eind juli, met uitlopers tot in augustus. “Tegen het eind van de zomer zijn er de eerste allergieën voor schimmelsporen”, zegt professor immunologie en allergologie Didier Ebo (UZ Antwerpen/Jan Palfijn).

Typische symptomen zijn een verstopte neus, niezen, jeuk, tranende ogen of zelfs een piepende ademhaling. “Het gaat van bijna geen last tot zware astma-aanvallen en medicatie die nauwelijks werkt”, zegt Gevaert. “Dat heeft een impact op de slaap, werk, studies, examenresultaten en het sociale leven. Beeld je in dat je de ergste verkoudheid hebt die je ooit had en dat maanden aan een stuk.”

Ons land heeft een van de grootste aantallen allergiepatiënten ter wereld en het aantal Belgen dat ermee te maken krijgt, neemt toe. “Na de Tweede Wereldoorlog had geen 30 maar 5 procent allergische rinitis”, zegt Gevaert.

Een verklaring is dat we ‘te’ hygiënisch werden, waardoor ons afweersysteem niet meer getraind wordt om gepast te reageren op allergenen (stof die een allergische reactie opwekt, BDB). Ook de zeer goede voedselveiligheid en steeds meer kinderen zonder broers of zussen die in de stad opgroeien, zorgt voor steeds minder blootstelling aan die stoffen.

Ebo wijst ook op de opwarming van de aarde. “We zien steeds meer allergieën door onkruidpollen. In de jaren zeventig waren die goed voor 8 procent, in 2000 was dat al 17 procent. Dat kan te maken hebben met bepaalde soorten die het hier beter doen of opduiken naarmate het warmer wordt zoals het onkruid Ambrosia, dat sterke allergie kan opwekken”, zegt hij.

Ook meer CO2 in de atmosfeer zorgt voor meer plantengroei en dus ook meer pollen. Bovendien blijkt dat de hogere temperaturen en CO2-gehaltes de eiwitten in de pollen die allergie opwekken doen toenemen.

Gelukkig zijn de meesten geholpen via de apotheek of huisarts. Meestal zijn antihistaminica het reddingsmiddel. Ze dempen symptomen door de werking van histamine te blokkeren: een stof die in ons lichaam vrijkomt na contact met een allergeen. Er zijn antihistaminica voor een heleboel pollen en schimmel. Daarom laat je je best eerst testen voor je medicatie inslaat.

“Wanneer dat niet volstaat, is een neusspray met cortisone een optie”, zegt Gevaert. “Dat moet je wel een maand nemen om een maximaal effect te hebben. Je start er dus best al in mei mee. En voor wie ook daar niet mee geholpen is, is er sinds kort een neusspray die antihistamine en cortisone combineert.”

Bij zo’n 3 procent helpt de gewone medicatie niet. “Injecties of tabletten met cortisone brengen dan verlichting, maar dat geven wij nooit omdat dat op lange termijn meer risico geeft op diabetes, osteoporose en hart-en vaatziekten”, zegt Gevaert. “Maar immuuntherapie in de vorm van onderhuidse injecties, druppeltjes onder de tong of tabletten is een goed alternatief. Je krijgt een steeds hogere dosis toegediend van het allergeen, waardoor je lichaam er tolerant voor wordt. Wanneer je de behandeling stopt, houdt de werking nog zo’n vijf tot tien jaar aan.”

Jammer genoeg, zo benadrukt Gevaert, wordt immunotherapie voor allergenen die je inademt enkel terugbetaald voor ernstige astma door allergie aan huisstofmijt. “Patiënten moeten daardoor zo’n 70 euro per maand uitgeven of de schadelijke cortisonepillen nemen, hoewel het RIZIV dertien jaar geleden al adviseerde om immunotherapie ook voor andere allergieën in te zetten”, zegt hij.

Meer pollenallergie betekent ook meer ‘kruisallergieën’. Die treden op wanneer je gevoelig bent geworden voor pollensoorten en je vervolgens allergisch reageert op een andere stof met een structureel vergelijkbaar allergeen. “Dat geeft soms sterke reacties op allerlei fruit en groenten zoals appels, kiwi, noten, soja, tomaten, meloenen, bananen, aardappelen en selder”, zegt Ebo.

Omdat het steeds warmer wordt, worden ook steeds meer mensen die licht gekleed tuinieren of gaan wandelen in de natuur gebeten door teken. In zo’n 2 procent van de gevallen krijg je zo de ziekte van Lyme, een infectieziekte.

Ook 2 procent ontwikkelt door een tekenbeet een zoogdiervleesallergie doordat het allergeen ‘alfa-gal’ via het speeksel van de teek in het lichaam terechtkomt. Na pakweg een zomerse barbecue kan dat leiden tot jeuk, galbulten, buikpijn, diarree, misselijkheid, kortademigheid en braken of zelfs een anafylactische shock met bloeddrukdaling en bewustzijnsverlies. “Een deel van die patiënten reageert ook zo op melk en gelatine”, zegt Ebo.

Adrenalinespuit

Ook andere kleine zomerbeestjes veroorzaken allergische reacties: vooral wespen en in veel mindere mate bijen en hommels. Ongeveer 2 procent volwassenen kunnen door een steek zwaar in de problemen komen omdat ze een gifallergie hebben. Het kan zelfs dodelijk zijn.

Dat bleek vorige week nog maar eens toen Jochen Goetz, topman van Daimler Trucks, stierf na een wespensteek. “In Europa tellen we een paar honderd doden per jaar, wellicht een onderschatting”, zegt Ebo. “Wie bij een eerste steek een heftige reactie vertoont, heeft één op twee kans dat een volgende minstens even erg verloopt.”

Solange Van Hyfte (60) kan ervan meespreken. Een hoornaar stak haar in 2003 op vakantie in Zuid-Frankrijk en dat leidde net niet tot haar dood.

“We waren op het terras van vrienden en ik voelde me meteen slecht, begon hevig te zweten, kreeg acute diarree, galbulten en een dikke tong en ogen. Bijna verloor ik het bewustzijn”, zegt ze. “Gelukkig was er al internet en ontdekte de zoon des huizes direct dat ademnood en galbulten na een steek snel fataal kunnen zijn. Daardoor was de opgetrommelde dokter erg goed gebrieft en diende hij me meteen zware dosissen adrenaline en cortisone toe. Stilaan voelde ik me beter. De arts bleef nog twee uur.

Het was een enorm angstaanjagende ervaring. Ik bleek dus allergisch aan gif van wespen. Vanaf dan durfde ik niet meer naar buiten zonder een adrenalinespuit in een thermos met ijs.”

Lokale jeuk en rode vlekken na een steek van een bij, wesp of hommel zijn normaal. Maar wanneer je net als Solange hevige reacties hebt op andere plekken, zoals dikke lippen, een dikke tong en kort van adem, ben je wellicht allergisch. Dat moet je dan laten testen en je hebt in de zomer dan inderdaad best twee adrenalinepennen op zak. “Dat is het enige product dat snel de zwelling vermindert en de longen openzet”, zegt Ebo.

Maar eigenlijk moet wie allergisch is aan wespen-of bijengif immunotherapie krijgen. Deze gifspecifieke immunotherapie is wel grotendeels terugbetaald. Je krijgt dan telkens wat gif ingespoten, zodat je lichaam eraan went. Ook Solange kreeg gedurende vijf jaar met steeds grotere tussenpauzes, die behandeling. “Toen ik later een wespensteek kreeg, was ik erg bang, maar toen kreeg ik een gewone reactie en wist ik wel zeker dat de immunotherapie werkt”, zegt ze. “Sindsdien liet ik mijn thermos achterwege.”

Voor hommelgif bestaat immunotherapie niet, maar hommels steken veel minder dan wespen. Dat geldt ook voor de hoornaar. “Maar hun gif lijkt dan weer goed op dat van de wesp, waardoor we hier, zoals bij Solange, wel immunotherapie kunnen inzetten”, zegt Ebo.

Vermijd ook kleurige kledij en veel parfum en raak vooral niet in paniek, adviseert Ebo. “Ga die insecten niet slaan. De wesp maakt dan een stof aan die anderen in de buurt alarmeert. Voor je het weet krijg je een zwerm over je heen.”

Anti-malariamedicijn

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, blijkt ook de zon een bron van allergie. ‘Polymorfe lichteruptie’ noemen dermatologen dat en 10 tot 20 procent van de westerlingen, vooral zij met een bleke huid, krijgt ermee te maken.

De oorzaak zijn ultraviolette stralen van de zon en dan vooral de UVA-stralen. Je weet dat je het hebt wanneer je bij de eerste zon heel erg jeukende rode bolletjes of kleine blaasjes ontwaart, vaak op plekken die doorgaans weinig zon zien zoals je decolleté, armen en benen. “Een half uur zon kan al volstaan om die erg jeukende uitslag te krijgen”, zegt dermatoloog Stefanie Bracke. “Meestal trekt dat vanzelf weg. Maar bij sommigen is de jeuk zo hevig dat ze naar de dermatoloog gaan.”

Voorkomen is de beste strategie, zo legt Bracke uit. “Stel je huid maar heel erg geleidelijk bloot aan de zon, breng de uren met de felste zonneschijn binnen of onder een parasol door en smeer om de twee uur een dikke laag zonnecrème met minstens beschermingsfactor 50 én bescherming tegen UVA-stralen. Jammer genoeg staat dat niet altijd duidelijk op de verpakkingen. Het merk ISDIN heeft wel een SPF100 met een erg hoge UVA-bescherming, FotoUltra Solar Allergy. Idealiter draag je ook beschermende kledij.”

Wie desondanks de boel niet onder controle krijgt, kan cortisonecrème voorgeschreven krijgen. Dat onderdrukt de symptomen. “Zeker bij mensen met zware jeuk die niet meer durven buitenkomen is dat een optie”, zegt Bracke. “Een spuit met cortisone kan ook, dat gebeurt soms bij wie zelfs niet meer op vakantie durft. Maar omdat cortisone op langere termijn bijwerkingen heeft, staan we daar als dermatoloog niet achter.”

En de dermatologen hebben nog meer pijlen op hun boog: Plaquenil, een anti-malariamedicijn dat ook goed werkt tegen zonneallergie en lichttherapie. “Dat is dan een preventieve aanpak”, zegt Bracke. “Je gaat dan twee à drie keer per week voor in totaal achttien keer in een UVB-cabine. We bouwen de blootstelling op, waardoor de huid aan de oppervlakte wat dikker wordt en beter tegen de zonnestralen zal kunnen. Dat moet je dan wel elk jaar doen voor de eerste zonnestralen.”

Tel je alle potentiële allergiebronnen op, dan blijkt de zomer voor heel wat mensen een heuse fysieke uitdaging. En helaas neemt dat probleem toe voor wie allergisch reageert op pollen . Gelukkig zijn er wel steeds betere behandelingen voorhanden.